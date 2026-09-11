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11.09.2026 07:27:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Weiter steigende Ölpreise und Inflationssorgen belasten den deutschen Leitindex Dax am Freitag weiter. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 25.322 Punkte. Das wäre ein weiteres Tief seit Ende Juli - bei 2,8 Prozent Wochenverlust. Der Dax steuert auf seine 100-Tage-Linie zu. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg auf den höchsten Stand seit Mai und nähert sich der Marke von 110 US-Dollar. Der Iran-Krieg sorgt schon seit Längerem für hohe Ölpreise und damit für Inflationsgefahren, die die Notenbanken auf den Plan rufen.

USA: - SCHWACH - Die US-Börsen haben am Donnerstag an ihren bislang schwachen Wochenverlauf angeknüpft. Weiterhin wird die Stimmung von den Entwicklungen im Nahost-Konflikt und den gestiegenen Ölpreisen belastet. Der Preis für ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent erreichte am Donnerstag mit 108 US-Dollar ein Hoch seit Mai. Unter den Anlegern hält sich deshalb die Sorge vor einer weiter steigenden Inflation und damit verbundenen Zinserhöhungen. Der Dow Jones Industrial verbuchte mit einem Abschlag von 0,6 Prozent auf 52.064,10 Zähler seinen vierten schwachen Handelstag in Folge.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Der Höhenflug der Ölpreise im Zuge des Iran-Krieges schürt weiter Inflationssorgen. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen der Notenbanken. In den USA wird eine Erhöhung in der kommenden Woche nicht mehr ausgeschlossen. Einen wichtigen Hinweis darauf dürften die US-Inflationsdaten am Nachmittag liefern. An der japanischen Börse gab der Nikkei 225 zuletzt deutlich um 2,2 Prozent nach. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen büsste 1,6 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong war mit minus 0,8 Prozent nicht ganz so schwach. 

                                 
DAX             25.361,15  -0,84%
XDAX            25.313,81  -0,87%
EuroSTOXX 50     6.268,97  -0,68%
Stoxx50          5.300,23  -0,70%
                                 
DJIA            52.064,10  -0,60%
S&P 500          7.591,70  -0,59%
NASDAQ 100      29.103,51  -1,08%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    120,45  0,07%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1609  -0,03%
USD/Yen     154,18  -0,16%
Euro/Yen    178,99  -0,18%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin            77.112  0,76%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                          
Brent    107,48  -0,15 USD
WTI      102,28  -0,20 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Andy Grote (SPD), Hamburgs Innensenator und Vorsitzender der Innenministerkonferenz, unterstützt den Vorschlag, die Voraussetzungen für ein AfD-Verbotsverfahren zu prüfen, Kölner Stadt-Anzeiger - Bundesratspräsident Andreas Bovenschulte (SPD) sieht durch eine AfD-Regierungsübernahme in Sachsen-Anhalt keine Gefahr für den Bundesrat, Interview, HB - Die Chemie- und Pharmaindustrie in Deutschland fordert von der EU schnellere Antidumping-Verfahren gegen China, Politico - Gordon Schnieder, rheinland-pfälzischer Ministerpräsident und CDU-Chef, fordert Finanzcheck für "Rente mit 63", Redaktionsnetzwerk Deutschland - Linke startet "neue Phase" in Kampagne gegen Vonovia, t-online - Forschungsministerium rechnet 2027 mit sinkender Zahl von Bafög-Beziehenden, Rheinische Post - Sozialverband VdK kritisiert Einsparpläne bei barrierefreiem Wohnen, Rheinische Post - Grünen-Chefin Franziska Brantner fordert angesichts des jüngsten Pisa-Debakels die Abschaffung des verfassungsrechtlichen Kooperationsverbots von Bund, Ländern und Kommunen in der Bildungspolitik, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - "Marketing-Deckel" der Bafin begrenzt Wachstum von N26, HB - Volkswagen: AfD-naher Verein Zentrum will bei Aufsichtsratswahl antreten, HB - Cum-Ex - Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt im Fall HSH Nordbank gegen 26 Beschuldigte, HB - Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU): "Ohne grundlegende Reform kollabiert das Pflegesystem", Interview, FAZ - Datencenter-Geschäft bringt 2G Energy in Schwung - Wechsel in regulierten Markt wird vorbereitet, BöZ - Unternehmen fürchten Gasmangel: Hohe Preise und halb leere Speicher erinnern an die Energiekrise 2022 - Industriefirmen treffen bereits erste Sicherheitsvorkehrungen, HB - Wirtschaftsweiser Gabriel Felbermayr: "Finanzpolitisch lebt die AfD im Wolkenkuckucksheim", HB - Nicolai Tangen, Chef des norwegischen Staatsfonds: "Härtere Zeiten werden kommen, das ist sicher", Interview HB

/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Short 15’213.76 8.86 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’831.54 11.09.2026 13:50:40
Long 13’232.37 19.22 SNBW3U
Long 12’951.84 13.81 SXEBDU
Long 12’405.16 8.98 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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