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10.09.2026 07:27:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - STABIL ERWARTET - Nach dem jüngsten Kursrutsch dürfte sich im Dax am Donnerstag zum Start wenig zu tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 10 Punkte höher auf 25.586 Punkte. In der laufenden Woche hatte der Dax mit im Tiefpunkt rund zwei Prozent verloren und war unter seine 50-Tage-Linie abgesackt. Der hartnäckige Anstieg der Ölpreise schürt weiter Inflationssorgen. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent erreichte inzwischen fast wieder sein Juli-Zwischenhoch. Passend zum generellen Preisauftrieb dürfte die EZB am frühen Nachmittag den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöhen.

USA: - VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch weiter Federn gelassen. Vor allem die Standardwerte litten unter weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinssorgen hochhalten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,77 Prozent auf 52.380,66 Punkte nach, wodurch er sein niedrigstes Niveau seit Ende Juli erreichte. Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank, US-Inflationsdaten zum Wochenschluss sowie Quartalszahlen von Oracle und Adobe positionieren sich Anleger vorsichtig.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die hohen Ölpreise schüren am Markt weiter Inflationssorgen. Dies hatte am Vorabend auch schon die Märkte in den USA belastet. In den USA wird eine Zinserhöhung in der kommenden Woche nicht mehr ausgeschlossen. Einen wichtigen Hinweis darauf dürften die US-Inflationsdaten am Freitag liefern. An der japanischen Börse büsste der Nikkei 225 zuletzt 0,3 Prozent ein. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gab um 0,4 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong war mit minus 1,3 Prozent besonders schwach. 

                                 
DAX             25.576,45  -1,66%
XDAX            25.535,95  -1,26%
EuroSTOXX 50     6.311,56  -1,58%
Stoxx50          5.337,57  -1,51%
                                 
DJIA            52.380,66  -0,77%
S&P 500          7.636,36  -0,48%
NASDAQ 100      29.421,55  -0,29%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    121,29  0,12%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1637   0,03%
USD/Yen     153,47  -0,05%
Euro/Yen    178,60  -0,01%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin            78.365  0,11%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                          
Brent    101,09  -0,12 USD
WTI       96,11  +0,06 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - CDU-Politiker Rainer Robra: Sachsen-Anhalt nicht von Sicherheitsinfos abkoppeln, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Grüne zu hohen Tankpreisen: Kanzler lässt Menschen im Stich, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - CDA-Chef Dennis Radtke warnt vor "verheerendem Vertrauensverlust der Arbeitnehmer" in demokratische Parteien, Rheinische Post - CDA-Chef Dennis Radtke fordert die Koalition nach dem AfD-Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt auf, die Bürger bei der Steuerreform deutlich stärker zu entlasten, Rheinische Post - Rund 20 Abgeordnete von CDU/CSU wollen den Steuerplänen der Bundesregierung nicht zustimmen, Bild

bis 23.15 Uhr: - Müssen Privatversicherte bald einen "Pflegesoli" zahlen? Bundessozialministerium denkt über einen "Finanzausgleich" der privaten Pflegeversicherung nach, um den Sozialkassen zu helfen, FAZ - Neue Fallpauschalen erhöhen Kosten für Krankenkassen, FAZ - Chinesische Marken gewinnen in Europa rasant Marktanteile, HB - Bundeswehr will Palantir-Alternative 2027 einführen - Eine mögliche Lösung kommt vom Sensorikspezialisten Hensoldt und dem KI-Start-up Helsing, HB - Chinesische Medizintechnikhersteller drängen mit Hochtechnologie in den europäischen Markt - und werden in China selbst bevorzugt. Für deutsche Unternehmen wird es zunehmend schwer, ihren Vorsprung zu halten, HB - Verdi will Staatsbeteiligung bei Commerzbank erhalten, HB

/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’631.64 15.01 SX7BOU
Short 14’712.34 13.80 STVB4U
Short 15’233.89 8.99 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’765.92 10.09.2026 11:04:22
Long 13’281.96 19.86 S1BR8U
Long 12’984.08 13.94 SDFBZU
Long 12’403.96 8.82 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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