Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Im Dax dürfte sich zunächst weiter wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart am Dienstag 0,1 Prozent höher auf 26.029 Punkte. Damit hält er sich weiter über der runden Marke von 26.000 Punkten - mit etwas Abstand zum jüngsten Rekord bei 26.618 Punkten. Die Vorgaben sind durchwachsen. Während sich die technologielastigen asiatischen Indizes wie der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 am Morgen weiter erholen, legen auch die Ölpreise auf ihrem höchsten Niveau seit Juni wieder zu. Zudem sorgt die am Donnerstag erwartete Leitzinserhöhung der EZB ohnehin für Zurückhaltung.

USA: - KEIN HANDEL - An den US-Aktienmärkten ruhte am Montag wegen des Feiertags zum Tag der Arbeit der Handel.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung eingeschlagen. In den USA hatte der Handel am Vortag feiertagsbedingt geruht. Entsprechend fehlten Impulse von dort. Für Zurückhaltung sorgte auch der weitere Anstieg der Ölpreise vor wichtigen Zinsentscheidungen in nächster Zeit. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 0,1 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong 0,3 Prozent einbüsste.

DAX 26.006,53 -0,15% XDAX 26.005,56 -0,20% EuroSTOXX 50 6.403,99 0,17% Stoxx50 5.432,97 0,03% DJIA 53.414,25 -0,51% (Freitag) S&P 500 7.718,60 -0,38% (Freitag) NASDAQ 100 29.544,16 0,21% (Freitag)

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 121,85 0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1626 0,02% USD/Yen 153,34 -0,66% Euro/Yen 178,27 -0,63%

BITCOIN:

Bitcoin 78.705 -0,49% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 97,68 0,68 USD WTI 93,04 1,56 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - SPD-Landrat fordert Gespräche mit AfD nach Wahlerfolg, T-Online - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein will enttäuschte Wähler zurückgewinnen, Welt TV - Nach Wahldebakel in Sachsen-Anhalt: Niedersachsens CDU-Chef Sebastian Lechner fordert ein Umdenken in der Union, Rheinische Post - Ostdeutscher Unternehmer und Milliardär Holger Loclair fürchtet wirtschaftliche Probleme für Sachsen-Anhalt, Stern - AfD-Wahlsieg: Sozialverband fordert Bundesregierung zu Kurskorrektur bei Reformen auf, Rheinische Post - Wirtschaftsweiser Martin Werding warnt Bundesregierung vor Aufschnüren der Rentenreform wegen Sachsen-Anhalt, Rheinische Post - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert von der Bundesregierung das Festhalten an den Sozialreformen, Rheinische Post - Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium, Jörg Rocholl, warnt die SPD vor Änderungen an den Reformvorschlägen der Rentenkommission, Bild

bis 22.00 Uhr: - Nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt verlangt Berlins SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach ein Umsteuern der Bundesregierung, Interview, HB - Nach der Landtagswahl von Sachsen-Anhalt hat die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), die Bundesregierung zu Kurskorrekturen aufgefordert und auf Entlastungen für Bürger bei den Spritpreisen gepocht, Rheinische Post - Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser sieht ein klares Signal an die Bundesregierung nach der Wahl in Sachsen-Anhalt: "Ich wünsche mir vom grössten Wahlverlierer, nämlich der CDU, die Kräfte jetzt zu bündeln und in Bund und Land darüber zu sprechen, wie man sich inhaltlich und kommunikativ verbessert", Interview, Welt - Bundesregierung will Verpackungsverordnung lockern, HB - Handwerkspräsident Jörg Dittrich sieht den Grund für den AfD-Wahlerfolg bei der Bundesregierung in Berlin. Die müsse jetzt die Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt rücken, HB - Unternehmer hoffen auf wirtschaftliche Vernunft - Gründer und Unternehmer aus Sachsen-Anhalt geben sich nach dem AfD-Wahlsieg pragmatisch. Viele sehen vor allem Handlungsbedarf in Berlin, andere befürchten Auswirkungen auf die Akquise von Fachkräften, HB - Cyberversicherungen: Hannover-Rück-Chef Clemens Jungsthöfel fordert höhere Prämien, HB - Bitpanda-Chef Lukas Enzersdorfer-Konrad: Digital-Assets-Branche bedeutender Wirtschaftsfaktor - Bitcoin in Korrekturphasen deutlich widerstandsfähiger, Interview BöZ - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein plädiert für eine Abkehr vom "Brandmauer"-Begriff und ein langsameres Reformtempo, Welt-TV

/jha/