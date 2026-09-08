Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’279 -0.8%  SPI 20’067 -0.7%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 26’007 -0.2%  Euro 0.9402 -0.1%  EStoxx50 6’404 0.2%  Gold 4’412 0.2%  Bitcoin 63’515 -0.8%  Dollar 0.8085 -0.1%  Öl 98.3 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie im Blick: Ascom erhält Grossauftrag von norwegischer Gesundheitsbehörde HSØ
Darum zeigt sich der Franken wenig bewegt - Yen im Fokus
Newron-Aktie: Unternehmen nimmt weitere Millionen aus Finanzierungsrunde ein
Meta-Aktie im Fokus: Australien sagt Social-Media-Algorithmen den Kampf an
Oerlikon-Aktie: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus
Suche...

X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0

26’005.56 Pkt
-52.58 Pkt
-0.20 %
22:15:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

08.09.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Im Dax dürfte sich zunächst weiter wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart am Dienstag 0,1 Prozent höher auf 26.029 Punkte. Damit hält er sich weiter über der runden Marke von 26.000 Punkten - mit etwas Abstand zum jüngsten Rekord bei 26.618 Punkten. Die Vorgaben sind durchwachsen. Während sich die technologielastigen asiatischen Indizes wie der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 am Morgen weiter erholen, legen auch die Ölpreise auf ihrem höchsten Niveau seit Juni wieder zu. Zudem sorgt die am Donnerstag erwartete Leitzinserhöhung der EZB ohnehin für Zurückhaltung.

USA: - KEIN HANDEL - An den US-Aktienmärkten ruhte am Montag wegen des Feiertags zum Tag der Arbeit der Handel.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung eingeschlagen. In den USA hatte der Handel am Vortag feiertagsbedingt geruht. Entsprechend fehlten Impulse von dort. Für Zurückhaltung sorgte auch der weitere Anstieg der Ölpreise vor wichtigen Zinsentscheidungen in nächster Zeit. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 0,1 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong 0,3 Prozent einbüsste. 

                                           
DAX             26.006,53            -0,15%
XDAX            26.005,56            -0,20%
EuroSTOXX 50     6.403,99             0,17%
Stoxx50          5.432,97             0,03%
                                           
DJIA            53.414,25  -0,51% (Freitag)
S&P 500          7.718,60  -0,38% (Freitag)
NASDAQ 100      29.544,16   0,21% (Freitag)

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                            
Bund-Future    121,85  0,06%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1626   0,02%
USD/Yen     153,34  -0,66%
Euro/Yen    178,27  -0,63%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            78.705  -0,49%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                        
Brent    97,68  0,68 USD
WTI      93,04  1,56 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - SPD-Landrat fordert Gespräche mit AfD nach Wahlerfolg, T-Online - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein will enttäuschte Wähler zurückgewinnen, Welt TV - Nach Wahldebakel in Sachsen-Anhalt: Niedersachsens CDU-Chef Sebastian Lechner fordert ein Umdenken in der Union, Rheinische Post - Ostdeutscher Unternehmer und Milliardär Holger Loclair fürchtet wirtschaftliche Probleme für Sachsen-Anhalt, Stern - AfD-Wahlsieg: Sozialverband fordert Bundesregierung zu Kurskorrektur bei Reformen auf, Rheinische Post - Wirtschaftsweiser Martin Werding warnt Bundesregierung vor Aufschnüren der Rentenreform wegen Sachsen-Anhalt, Rheinische Post - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert von der Bundesregierung das Festhalten an den Sozialreformen, Rheinische Post - Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium, Jörg Rocholl, warnt die SPD vor Änderungen an den Reformvorschlägen der Rentenkommission, Bild

bis 22.00 Uhr: - Nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt verlangt Berlins SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach ein Umsteuern der Bundesregierung, Interview, HB - Nach der Landtagswahl von Sachsen-Anhalt hat die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), die Bundesregierung zu Kurskorrekturen aufgefordert und auf Entlastungen für Bürger bei den Spritpreisen gepocht, Rheinische Post - Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser sieht ein klares Signal an die Bundesregierung nach der Wahl in Sachsen-Anhalt: "Ich wünsche mir vom grössten Wahlverlierer, nämlich der CDU, die Kräfte jetzt zu bündeln und in Bund und Land darüber zu sprechen, wie man sich inhaltlich und kommunikativ verbessert", Interview, Welt - Bundesregierung will Verpackungsverordnung lockern, HB - Handwerkspräsident Jörg Dittrich sieht den Grund für den AfD-Wahlerfolg bei der Bundesregierung in Berlin. Die müsse jetzt die Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt rücken, HB - Unternehmer hoffen auf wirtschaftliche Vernunft - Gründer und Unternehmer aus Sachsen-Anhalt geben sich nach dem AfD-Wahlsieg pragmatisch. Viele sehen vor allem Handlungsbedarf in Berlin, andere befürchten Auswirkungen auf die Akquise von Fachkräften, HB - Cyberversicherungen: Hannover-Rück-Chef Clemens Jungsthöfel fordert höhere Prämien, HB - Bitpanda-Chef Lukas Enzersdorfer-Konrad: Digital-Assets-Branche bedeutender Wirtschaftsfaktor - Bitcoin in Korrekturphasen deutlich widerstandsfähiger, Interview BöZ - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein plädiert für eine Abkehr vom "Brandmauer"-Begriff und ein langsameres Reformtempo, Welt-TV

/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

08:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Per Abwärts-Gap in die neue Woche
07.09.26 Logo WHS Starker Job-Schock: Kippt jetzt die Börsenrally? DAX & Nasdaq vor Richtungsentscheidung
07.09.26 Marktüberblick: Volkswagen-Aktie startet durch
07.09.26 Börsengänge: Das Jahr der Superlative
07.09.26 SMI tritt auf der Stelle
04.09.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Micron Technology
04.09.26 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’897.41 19.59 SXBVXU
Short 15’191.52 13.91 SQBT1U
Short 15’762.72 8.94 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’279.38 07.09.2026 17:31:59
Long 13’718.73 19.86 SZBKGU
Long 13’386.90 13.65 SJBMDU
Long 12’825.98 8.94 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag mit Aufschlag
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen
NVIDIA-Aktie im Check: So reagieren Analysten auf die Übernahme von Hugging Face
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von DEUTZ
Novartis-Aktie knickt ein: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt
SMI schliesslich mit Verlusten -- DAX beendet Handel knapp über 26'000-Punkte-Marke -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 5 Jahren verdient

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
XDAX 26’005.56 -0.20%