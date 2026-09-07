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07.09.2026 07:33:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GERINGE VERLUSTE - Der Dax kommt ohne frischen Schwung aus dem Wochenende. Nach dem kleinen Plus vom Freitag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Montag knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf rund 26.000 Punkte. Am Freitag war der Dax zeitweise bis auf 26.167 Punkte gestiegen, hatte dann jedoch vor der 21-Tage-Linie wieder abgedreht. Das jüngste Rekordhoch bei 26.618 Punkten scheint zunächst nicht wieder auf der Agenda zu stehen. Die Lage am Ölmarkt bleibt aber durch den wieder hochgekochten Iran-Krieg angespannt. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent hält sich auf dem höchsten Niveau seit Juni. Derweil schaffen es die technologielastigen asiatischen Indizes wie der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 am Morgen auf das höchste Niveau seit fast zwei Wochen. Trotz aller Diskussionen um die Bewertungen kippe die KI-Anlagestory nicht, kommentierte Marktexperte Stephen Innes.

USA: - DOW JONES UND S&P 500 IM MINUS; NASDAQ LEICHT IM PLUS - Nach den Kursgewinnen vom Donnerstag haben die Anleger an den US-Börsen zum Wochenschluss vorsichtiger agiert. Die wichtigsten Aktienindizes gaben am Freitag überwiegend leicht nach. Im Fokus stand der Arbeitsmarktbericht für den Monat August. Demnach ist die Beschäftigung in den USA unerwartet deutlich gestiegen. Dies weckte am Markt wieder Sorgen, dass die Notenbank die Leitzinsen bald anheben könnte. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,51 Prozent auf 53.414,25 Punkte. Am Donnerstag hatten noch Aussagen des Notenbankmitglieds Christopher Waller die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat geweckt und die Börsen entsprechend angetrieben. Auf Wochensicht ergibt sich nunmehr für den US-Leitindex ein Minus in Höhe von 0,27 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,38 Prozent auf 7.718,60 Zähler. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 hingegen legte um 0,21 Prozent auf 29.544,15 Punkte zu.

ASIEN: - DEUTLICHE GEWINNE IN JAPAN UND SÜDKOREA; HONGKONG IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenstart unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan und Südkorea deutlich nach oben ging, sackte der Aktienmarkt in Hongkong etwas ab. An den Börsen in Festlandchina ging es moderat nach oben. 

                                
DAX             26046,40   0,17%
XDAX            26058,14  -0,01%
EuroSTOXX 50     6392,93   0,16%
Stoxx50          5431,56   0,16%
                                
DJIA            53414,25  -0,51%
S&P 500          7718,60  -0,38%
NASDAQ 100      29544,16   0,21%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    122,84  -0,15%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1610  -0,03%
USD/Yen     156,10  -0,10%
Euro/Yen    181,22  -0,14%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin                          
(USD, Bitstamp)                  
Bitcoin            79.823  -0,64%

ROHÖL: 

                         
Brent    97,37  +1,09 USD
WTI      92,52  +1,04 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr - JU-Chef Johannes Winkel pocht auf eine schnelle Rentenreform ohne lange Fristen, Interview, FAZ . Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU): Antwort auf Angst vor KI kann nicht nur Regulierung sein, sondern auch technisches Know-How, Interview, FAZ - Munich-Re-Vorstand Thomas Blunck: Im Juli war das Schadenaufkommen wie im ersten Halbjahr unterdurchschnittlich, FAZ - Der scheidende CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Räuscher warnt vor "Bündnis mit einem rot-grünen Linksblock". AfD habe "ganz eindeutig" Regierungsauftrag, Welt - Doug Burger, Chef der Microsoft-Forschungsabteilung MSR: "Wir gehen Risiken ein, die sonst niemand wagt", Interview, HB - Nach Sachsen-Anhalt-Wahl: CDU-Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, ruft Schwesig (SPD) auf, Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern nicht auf AfD zuzuspitzen, Welt - Stefan Wawrzinek, Mitgründer des Mannheimer KI-Softwareunternehmens Osapiens: "Wir rollen monatlich neue KI-Agenten aus", Interview, HB - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) will Frauen in der Politik stärken - auch gegen Hass und Hetze, Rheinische Post - Berliner CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers schliesst Zusammenarbeit mit Linken aus, Politico - SPD-Politiker Ralf Stegner warnt nach AfD-Wahlsieg davor, schwarz-rote Bundesregierung infrage zu stellen. Kritik an BSW-Offerte an Siegmund: "Was Frau Wagenknecht da macht, ist jenseits von Gut und Böse", Welt

bis 20.30 Uhr - Volkswagen steigt aus Rüstungsdeal aus und gibt Werk Osnabrück auf, Wirtschaftswoche - Bundesregierung schaltet sich nach Hackerangriff auf Berliner Landesverwaltung ein, Bild - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann: Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt ändert nichts am Reformbedarf, Rheinische Post - Trotz AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt: SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese sieht Zivilgesellschaft gestärkt, Rheinische Post - Florian Bieberbach, Chef der Münchener Stadtwerke: Wie sich kritische Infrastruktur besser schützen lässt, HB - Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sieht bei AfD-Regierung kritische Infrastruktur gefährdet, Handelsblatt - "Die AfD ist heute die gefährlichste Partei innerhalb der EU. "Gesellschaftsforscher Gerald Knaus für Verbotsverfahren, HB - "Nicht Bestandteil des Zielbilds 2030": Volkswagen will Fussball-Beteiligungen straffen, Wirtschaftswoche - Zentralrat der Juden schockiert über AfD-Ergebnis in Sachsen-Anhalt. Josef Schuster: "Ich bin von diesem Wahlergebnis persönlich entsetzt", Welt

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Short 15’286.85 13.84 S7BCRU
Short 15’849.12 8.94 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’395.94 04.09.2026 17:31:48
Long 13’795.87 19.72 S1BOXU
Long 13’486.87 13.84 STBJYU
Long 12’909.65 8.91 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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