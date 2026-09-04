Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der Dax knüpft am Freitag nach Kursgewinnen an Asiens Börsen wohl an seine Erholung vom Vortag an und hält sich über der Marke von 26.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 26.035 Punkte. Vor einer Woche hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither hatten ihn hohe Ölpreise und Anleihezinsen zurückgeworfen. Das Wochenminus von zwischenzeitlich mehr als 3 Prozent schmolz inzwischen aber wieder etwas ab. Die Lage am Ölmarkt bleibt aber durch den wieder hochgekochten Iran-Krieg angespannt. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent hält sich auf dem höchsten Niveau seit Juni.

USA: - DEUTLICHE GEWINNE - Die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat hat die US-Börsen am Donnerstag angetrieben. Die wichtigsten Aktienindizes stiegen um jeweils mehr als ein Prozent. Für Kauflaune sorgten Aussagen von Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank. Dieser hatte sich optimistisch geäussert, dass der Preisdruck Anzeichen einer Entspannung zeigt. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,18 Prozent auf 53.686,11 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang zugelegt. Positive Vorgaben aus den USA stützten die Märkte. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 1,2 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte mit 2,1 Prozent besonders stark.

DAX 26.003,32 0,64% XDAX 26.059,83 0,72% EuroSTOXX 50 6.382,59 0,32% Stoxx50 5.423,01 0,25% DJIA 53.686,11 1,18% S&P 500 7.747,71 1,06% NASDAQ 100 29.482,32 1,16%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 122,84 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1626 0,00% USD/Yen 156,40 0,38% Euro/Yen 181,83 0,38%

BITCOIN:

Bitcoin 81.013 -0,31% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 95,65 0,13 USD WTI 91,67 0,37 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr: - Leo Birnbaum, Vorstandschef des Essener Energiekonzerns Eon, befürchtet einen weiteren Anstieg der Erdgaspreise infolge des Irankriegs, Gespräch, FAS - Nach den jüngsten Attacken auf Stromnetze in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen plädiert die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer, für eine unterirdische Verlegung der Stromnetze, Interview, Rheinische Post - BSW-Parteichefin Amira Mohamed Ali verteidigt den Druck des Bundesvorstands auf den Thüringer BSW-Landesverband und die regierende Brombeerkoalition, Interview, Rheinische Post - Der Vorsitzende der CDU-Landesgruppe im Bundestag, Sepp Müller, sieht die Verantwortung zur Regierungsbildung nach der Landtagswahl am Sonntag bei der AfD, Politico

bis 23.15 Uhr: - "Wirtschaftskrise als Chance, das System zu zerstören", Gespräch mit Migrationsforscher Gerald Knaus darüber, warum die AfD für ihn keine normale Partei ist und welche Gefahr von ihrer völkischen Ideologie ausgeht, HB - Wut wählt mit - Wie die AfD Emotionen nutzt - In Sachsen-Anhalt profitiert die Partei von Abstiegsängsten in der Bevölkerung und Kontrollverlust. Für viele Wähler ist ihr Votum auch eine Abstimmung über die Bundesregierung, Gastbeitrag von Civey-Chefin Janina Mütze, HB - "Der Weg an die Spitze verändert sich", Gespräch mit Headhunter Kaan Bludau darüber, wie KI den Personalmarkt verändert und welche Managerprofile jetzt gefragt sind, HB

bis 21.00 Uhr: - Wie ein ethischer Hacker Barrieren von Banken knackt, Gespräch mit Robert Ressl, Associate Director beim IT-Konzern Kyndryl, BöZ - Der Zivilschutzfachmann Albrecht Broemme fordert, dass sich Deutschland besser für Anschläge auf Infrastruktur vorbereitet, Gespräch, FAZ

/jha/