Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 0.0%  SPI 20’179 0.0%  Dow 53’062 0.6%  DAX 25’871 0.1%  Euro 0.9391 -0.3%  EStoxx50 6’359 -0.1%  Gold 4’427 0.9%  Bitcoin 63’052 0.4%  Dollar 0.8092 -0.5%  Öl 94.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie im Minus: Konzern ordnet Vertriebsspitze in Nordamerika neu
Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat sieht 127-Prozent-Prämie im Uber-Angebot als angemessen
Roche-Aktie in Grün: Lizenzvereinbarung für SIM0660 mit Simcere Zaiming geschlossen
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Matador-Aktie: Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich gesteigert
Suche...
ETF Sparplan

X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0

25’850.55 Pkt
-23.88 Pkt
-0.09 %
08:59:59
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

03.09.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - GERINGE GEWINNE ERWARTET - Eine Pause im hartnäckigen Ölpreisanstieg sorgt am Donnerstag im zuletzt schwachen Dax für etwas Entspannung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 25.870 Punkte. Am vergangenen Freitag hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither sorgten steigende Ölpreise und hohe Anleihezinsen für Mollstimmung und eine deutliche Korrektur. Mit seinem Vortagestief von 25.727 Punkten drehte der Dax am Mittwoch aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie ab. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

USA: - IM PLUS - Nach der jüngsten Schwächephase hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch wieder Tritt gefasst. Für etwas Beruhigung sorgte, dass sich die Ölpreise trotz erneuter gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran recht stabil präsentiert hatten. Die Lage im Nahen Osten bleibt aber angespannt. Der Dow stieg um 0,56 Prozent auf 53.061,95 Punkte und beendete so eine dreitägige Verlustserie. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,46 Prozent auf 7.666,60 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,23 Prozent auf 29.143,33 Punkte zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH; KAUM BEWEGUNG - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan, Hongkong und Südkorea leicht nach unten ging, zog der CSI mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen leicht an. Die Ausschläge hielten sich dabei in Grenzen. 

                                
DAX             25839,33   -0,5%
XDAX            25874,43   0,28%
EuroSTOXX 50     6362,15  -0,11%
Stoxx50          5409,30  -0,01%
                                
DJIA            53061,95   0,56%
S&P 500          7666,60   0,46%
NASDAQ 100      29143,33   0,23%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                            
Bund-Future    122,83  0,09%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1596   0,07%
USD/Yen     157,67  -0,65%
Euro/Yen    182,84  -0,59%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin                         
(USD, Bitstamp)                 
Bitcoin            77.326  0,03%

ROHÖL: 

                         
Brent    94,96  -0,67 USD
WTI      90,55  -0,46 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - CDU-Aussenpolitiker Roderich Kiesewetter: Massnahmen gegen Russland reichen nicht, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Russland plant Sabotage in Dänemark, Zeitung Berlingske - Heerinspekteur: Der Feind wartet nicht auf unsere Fertigmeldung, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Der Landeswahlleiter von Berlin, Stephan Bröchler, warnt vor einer zunehmenden Delegitimierung von Wahlen, Interview, Rheinische Post - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Manuela Schwesig hat sich gegen die Pläne der Koalition gewandt, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln und auf bis zu 70 Jahre steigen zu lassen, Gespräch, Welt Fernsehen - Mehrere Bundestagsabgeordnete von CDU/CSU sprechen sich dafür aus, die kalte Progression in den Jahren 2027 und 2028 vollständig auszugleichen und damit die bisher geplante Steuerentlastung mehr als zu verdoppeln, Bild - Nach zwei mutmasslichen Angriffen auf Energieinfrastruktur in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen hat der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) mehr Resilienz durch Ausweichsysteme gefordert, Gespräch mit Präsidentin Ursula Heinen-Esser, Rheinische Post - SPD-Fraktion will neue KI-Regeln für Unternehmen einführen und Besteuerung ändern, Rheinische Post - Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat die geplante Einführung eines eigenen Schulfachs zu KI und digitaler Welt in Hessen begrüsst, Gespräch, Politico - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sieht noch Gesprächsbedarf bei der Umsetzung der geplanten Rentenreform, Gespräch, Bild - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) fordert als Reaktion auf die jüngsten Vorfälle mit KI-Agenten eine internationale Aufsicht nach dem Vorbild der Atomaufsicht, Gespräch, Politico - Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat die EU-Verpackungsverordnung scharf kritisiert, Gespräch, Politico

bis 23.15 Uhr: - Der Vorstandschef der Deutschen Bank sieht den Aufstieg der AfD vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als wirtschaftliches Risiko. Auch zur Commerzbank-Übernahme durch Unicredit äusserte er sich, Gespräch mit Christian Sewing, HB - Die Luftverkehrsbranche braucht mehr Wettbewerb im Sinne von Ludwig Erhards Ordnungspolitik, Gastbeitrag von Sepp Müller, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Sachsen-Anhalt, FAZ - "Die Wahl in Sachsen-Anhalt ist wichtig - aber ist das unser grösstes Problem?" - Natürlich muss die Rendite stimmen, sagt Stefan Hoops, Chef der Fondsgesellschaft DWS. Ein Gespräch über die Stärke Deutschlands, nervenden Pessimismus und die unterschätzte Kraft der Künstlichen Intelligenz, FAZ - ZEW-Analyse: EZB-Zinserhöhung "klar vorbereitet" - weitere Schritte fraglich, HB - Laut Berlin steckt Russland hinter dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig. Hybride Kriegsführung bedroht Deutschland - und stellt Justiz, Polizei und Militär vor neue Aufgaben. Wie verteidigt man sich dagegen?, Gastbeitrag von Jurist Christoph Safferling, HB/Tagesspiegel - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat nach den Angriffen auf die Stromversorgung in NRW und Südbrandenburg eine Debatte über die Rechte der Betreiber kritischer Infrastruktur gefordert, Gespräch, ZDF

bis 21.00 Uhr: - "Unser Unternehmen ragt hier schon heraus", Gespräch mit Gerhard Wiesheu, Vorstandssprecher von Metzler, über die Vorteile, einer der letzten Privatbanken in Familienbesitz zu sein, seine Wachstumsstrategie und das neue Logo, BöZ - Lange hat die Sparkasse KölnBonn ihre Eigenanlagen vornehmlich zur Liquiditätssteuerung eingesetzt. Doch das lahmende Kreditgeschäft in Kombination mit rasantem Einlagenwachstum führt zu neuen Überlegungen, wie Vorstandschef Ulrich Voigt erläutert, Gespräch, BöZ - Neue EU-Verbriefungsregeln rücken in Sichtweite, BöZ - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Manuela Schwesig hat persönliche Fehler bei der Einschätzung von Russland eingeräumt, insbesondere mit Blick auf die russische Teilinvasion der Ukraine 2014, Gespräch, Welt Fernsehen

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:49 SMI erneut leicht fester
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Kleine Gegenreaktion
02.09.26 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
02.09.26 Marktüberblick: Versicherer gesucht
01.09.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.14 19.64 S6HB9U
Short 15’225.73 13.85 SRBCQU
Short 15’793.50 8.93 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’368.42 03.09.2026 09:17:36
Long 13’760.30 19.91 SYB31U
Long 13’450.01 13.99 SHB7NU
Long 12’857.59 8.90 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag auf rotes Terrain
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike
Nestlé-Aktie in Grün: Verkauf von Nahrungsergänzungsmittel-Sparte in Milliarden-Deal
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
XDAX 25’855.55 -0.07%