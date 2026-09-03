Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GERINGE GEWINNE ERWARTET - Eine Pause im hartnäckigen Ölpreisanstieg sorgt am Donnerstag im zuletzt schwachen Dax für etwas Entspannung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 25.870 Punkte. Am vergangenen Freitag hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither sorgten steigende Ölpreise und hohe Anleihezinsen für Mollstimmung und eine deutliche Korrektur. Mit seinem Vortagestief von 25.727 Punkten drehte der Dax am Mittwoch aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie ab. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

USA: - IM PLUS - Nach der jüngsten Schwächephase hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch wieder Tritt gefasst. Für etwas Beruhigung sorgte, dass sich die Ölpreise trotz erneuter gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran recht stabil präsentiert hatten. Die Lage im Nahen Osten bleibt aber angespannt. Der Dow stieg um 0,56 Prozent auf 53.061,95 Punkte und beendete so eine dreitägige Verlustserie. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,46 Prozent auf 7.666,60 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,23 Prozent auf 29.143,33 Punkte zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH; KAUM BEWEGUNG - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan, Hongkong und Südkorea leicht nach unten ging, zog der CSI mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen leicht an. Die Ausschläge hielten sich dabei in Grenzen.

DAX 25839,33 -0,5% XDAX 25874,43 0,28% EuroSTOXX 50 6362,15 -0,11% Stoxx50 5409,30 -0,01% DJIA 53061,95 0,56% S&P 500 7666,60 0,46% NASDAQ 100 29143,33 0,23%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 122,83 0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1596 0,07% USD/Yen 157,67 -0,65% Euro/Yen 182,84 -0,59%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 77.326 0,03%

ROHÖL:

Brent 94,96 -0,67 USD WTI 90,55 -0,46 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - CDU-Aussenpolitiker Roderich Kiesewetter: Massnahmen gegen Russland reichen nicht, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Russland plant Sabotage in Dänemark, Zeitung Berlingske - Heerinspekteur: Der Feind wartet nicht auf unsere Fertigmeldung, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Der Landeswahlleiter von Berlin, Stephan Bröchler, warnt vor einer zunehmenden Delegitimierung von Wahlen, Interview, Rheinische Post - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Manuela Schwesig hat sich gegen die Pläne der Koalition gewandt, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln und auf bis zu 70 Jahre steigen zu lassen, Gespräch, Welt Fernsehen - Mehrere Bundestagsabgeordnete von CDU/CSU sprechen sich dafür aus, die kalte Progression in den Jahren 2027 und 2028 vollständig auszugleichen und damit die bisher geplante Steuerentlastung mehr als zu verdoppeln, Bild - Nach zwei mutmasslichen Angriffen auf Energieinfrastruktur in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen hat der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) mehr Resilienz durch Ausweichsysteme gefordert, Gespräch mit Präsidentin Ursula Heinen-Esser, Rheinische Post - SPD-Fraktion will neue KI-Regeln für Unternehmen einführen und Besteuerung ändern, Rheinische Post - Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat die geplante Einführung eines eigenen Schulfachs zu KI und digitaler Welt in Hessen begrüsst, Gespräch, Politico - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sieht noch Gesprächsbedarf bei der Umsetzung der geplanten Rentenreform, Gespräch, Bild - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) fordert als Reaktion auf die jüngsten Vorfälle mit KI-Agenten eine internationale Aufsicht nach dem Vorbild der Atomaufsicht, Gespräch, Politico - Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat die EU-Verpackungsverordnung scharf kritisiert, Gespräch, Politico

bis 23.15 Uhr: - Der Vorstandschef der Deutschen Bank sieht den Aufstieg der AfD vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als wirtschaftliches Risiko. Auch zur Commerzbank-Übernahme durch Unicredit äusserte er sich, Gespräch mit Christian Sewing, HB - Die Luftverkehrsbranche braucht mehr Wettbewerb im Sinne von Ludwig Erhards Ordnungspolitik, Gastbeitrag von Sepp Müller, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Sachsen-Anhalt, FAZ - "Die Wahl in Sachsen-Anhalt ist wichtig - aber ist das unser grösstes Problem?" - Natürlich muss die Rendite stimmen, sagt Stefan Hoops, Chef der Fondsgesellschaft DWS. Ein Gespräch über die Stärke Deutschlands, nervenden Pessimismus und die unterschätzte Kraft der Künstlichen Intelligenz, FAZ - ZEW-Analyse: EZB-Zinserhöhung "klar vorbereitet" - weitere Schritte fraglich, HB - Laut Berlin steckt Russland hinter dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig. Hybride Kriegsführung bedroht Deutschland - und stellt Justiz, Polizei und Militär vor neue Aufgaben. Wie verteidigt man sich dagegen?, Gastbeitrag von Jurist Christoph Safferling, HB/Tagesspiegel - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat nach den Angriffen auf die Stromversorgung in NRW und Südbrandenburg eine Debatte über die Rechte der Betreiber kritischer Infrastruktur gefordert, Gespräch, ZDF

bis 21.00 Uhr: - "Unser Unternehmen ragt hier schon heraus", Gespräch mit Gerhard Wiesheu, Vorstandssprecher von Metzler, über die Vorteile, einer der letzten Privatbanken in Familienbesitz zu sein, seine Wachstumsstrategie und das neue Logo, BöZ - Lange hat die Sparkasse KölnBonn ihre Eigenanlagen vornehmlich zur Liquiditätssteuerung eingesetzt. Doch das lahmende Kreditgeschäft in Kombination mit rasantem Einlagenwachstum führt zu neuen Überlegungen, wie Vorstandschef Ulrich Voigt erläutert, Gespräch, BöZ - Neue EU-Verbriefungsregeln rücken in Sichtweite, BöZ - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Manuela Schwesig hat persönliche Fehler bei der Einschätzung von Russland eingeräumt, insbesondere mit Blick auf die russische Teilinvasion der Ukraine 2014, Gespräch, Welt Fernsehen