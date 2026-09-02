Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’355 0.1%  SPI 20’163 0.1%  Dow 53’074 0.6%  DAX 25’826 -0.6%  Euro 0.9423 0.2%  EStoxx50 6’355 -0.2%  Gold 4’384 1.3%  Bitcoin 62’607 -0.5%  Dollar 0.8126 0.1%  Öl 94.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 3 Jahren eingefahren
NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adobe von vor 10 Jahren eingefahren
Suche...

X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0

25’879.83 Pkt
76.85 Pkt
0.30 %
08:59:59
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

02.09.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der hartnäckige Ölpreisanstieg tut den Aktienmärkten weiter weh. Auch der Dax dürfte seine Korrektur vom jüngsten Rekordhoch bei 26.618 Punkten am Mittwoch ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,7 Prozent tiefer auf 25.790 Punkte. Damit würde er unter das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten zurückfallen - das Ausbruchsniveau des jüngsten Aufschwungs. Es droht ein Test der 50-Tage-Linie bei aktuell 25.625 Punkten. Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an und das treibt die Ölpreise nach oben. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent muss aktuell mit mehr als 95 US-Dollar der höchste Preis seit Mitte Juni bezahlt werden.

USA: - IM MINUS - Die anhaltenden Inflationssorgen haben am Dienstag am US-Aktienmarkt insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte unter Druck gesetzt. Hintergrund ist der weiter gestiegene Ölpreis angesichts einer erneuten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten. "Die in der letzten Woche aufgekommenen Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr haben einen herben Dämpfer erhalten", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank mit Blick auf jüngste Meldungen über Angriffe auf Rohöl-Tanker in der Region.

ASIEN: - NIKKEI UND KOSPI DEUTLICH NACH - Schwache US-Vorgaben und weiter steigende Ölpreise haben die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch belastet. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp drei Prozent nach. Der südkoreanische Leitindex Kospi büsste dreieinhalb Prozent ein. Auch an den Märkten in China und Hongkong ging es deutlich nach unten. 

                                
DAX             25970,11   -1,1%
XDAX            25802,98  -1,51%
EuroSTOXX 50     6368,98  -0,80%
Stoxx50          5409,76  -0,36%
                                
DJIA            52766,88  -0,79%
S&P 500          7631,47  -0,71%
NASDAQ 100      29077,22  -1,29%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                             
Bund-Future    122,66  +0,02%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1577  -0,14%
USD/Yen     160,04  -0,08%
Euro/Yen    185,28  -0,22%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin                         
(USD, Bitstamp)                 
Bitcoin            77.558  0,21%

ROHÖL: 

                          
Brent    95,60   +0,95 USD
WTI      90,80  +0,58w USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - Der CDU-Wirtschaftsrat hat die Regierungskoalition aufgefordert, die durch die geplante Steuerreform geplanten Entlastungen deutlich zu erhöhen, Interview mit dem Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, Rheinische Post - Im Streit über die geplante Steuerreform verschärft die SPD den Ton gegenüber Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Gespräch mit Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese, Rheinische Post - Der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) regt zur Schliessung der Löcher in der Pflegeversicherung an, Heimbewohner mit hohem Einkommen und Privatpatienten stärker zu belasten, Gespräch, Rheinische Post - Die CDU will nicht hinnehmen, dass tarifungebundene Arbeitnehmer bei Sonn- und Feiertagsarbeit finanziell schlechter gestellt werden als tarifgebundene, Gespräch mit dem finanzpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Fritz Güntzler, Bild - BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat eigene Fehler in der Anfangszeit des Bündnis Sahra Wagenknecht eingeräumt, Gespräch, T-Online - BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht widerspricht der Darstellung der Thüringer BSW-Chefin Katja Wolf, es habe seit anderthalb Jahren keinen Kontakt und keine Kontaktversuche zwischen den beiden gegeben, Gespräch, T-Online - Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, fordert gegen die Finanzprobleme der Pflegekassen die Zusammenlegung von gesetzlicher und privater Pflegeversicherung, Gespräch, Rheinische Post - Der Innenpolitiker Sebastian Fiedler (SPD) hat vor einer anhaltenden Gefährdung kritischer Infrastruktur in Deutschland gewarnt, Gespräch, Politico

bis 21.00 Uhr: - Für das Altersvorsorgedepot zeichnen sich Vorgaben für Kosten und Transparenz ab. Ein Verordnungsentwurf aus dem Bundesfinanzministerium steckt den Rahmen für die Anbieter vor dem geplanten Start 2027 ab, BöZ - Lupus alpha beklagt hohe Datenkosten, Gespräch mit Vorstandssprecher Ralf Lochmüller, BöZ - Sachsen-Anhalt hat mit zwei Investoren Absichtserklärungen zur Nutzung der Intel-Fläche unterzeichnet, Gespräch mit Wirtschafts- und Finanzminister Michael Richter (CDU), Politico - Tesla-Chef Elon Musk hat die Belegschaft des Elektroautoherstellers per Rundmail vor einer schweren Sicherheitslücke gewarnt und sie mit Hackerangriffen durch künstliche Intelligenz in Verbindung gebracht, HB - Der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr), Konstantin von Notz, hat die Bundesregierung für die Reaktion auf den Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig gelobt - und zugleich weitere Massnahmen angemahnt, Interview, Rheinische Post - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), hat die Massnahmen der Bundesregierung gegen Russland als Antwort auf den Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle begrüsst und eine rasche Umsetzung in Aussicht gestellt, Interview, Rheinische Post

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:00 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
10:16 Novartis hält SMI in der Spur
09:38 Marktüberblick: Versicherer gesucht
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Unter 26‘000 Punkten
01.09.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’904.73 19.37 SGBJ3U
Short 15’198.99 13.78 SLBZ3U
Short 15’770.47 8.90 STBNIU
SMI-Kurs: 14’355.03 02.09.2026 15:48:35
Long 13’712.14 19.64 SCB0YU
Long 13’415.74 13.99 SVBOKU
Long 12’857.59 8.90 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück
Novartis Aktie News: Novartis zündet am Nachmittag Kursrakete
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Novartis-Aktie in Grün: Rückschlag bei Autoimmun-Zelltherapie nach Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Medikament erreicht
Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
Swiss Life-Aktie leichter: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht
2. Quartal 2026: NVIDIA setzt auf diese US-Aktien
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
UBS: Diese US-Aktien befinden sich im zweiten Quartal 2026 im Depot
Einblick ins Portfolio
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
XDAX 25’878.83 0.29%