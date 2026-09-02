Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der hartnäckige Ölpreisanstieg tut den Aktienmärkten weiter weh. Auch der Dax dürfte seine Korrektur vom jüngsten Rekordhoch bei 26.618 Punkten am Mittwoch ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,7 Prozent tiefer auf 25.790 Punkte. Damit würde er unter das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten zurückfallen - das Ausbruchsniveau des jüngsten Aufschwungs. Es droht ein Test der 50-Tage-Linie bei aktuell 25.625 Punkten. Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an und das treibt die Ölpreise nach oben. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent muss aktuell mit mehr als 95 US-Dollar der höchste Preis seit Mitte Juni bezahlt werden.

USA: - IM MINUS - Die anhaltenden Inflationssorgen haben am Dienstag am US-Aktienmarkt insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte unter Druck gesetzt. Hintergrund ist der weiter gestiegene Ölpreis angesichts einer erneuten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten. "Die in der letzten Woche aufgekommenen Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr haben einen herben Dämpfer erhalten", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank mit Blick auf jüngste Meldungen über Angriffe auf Rohöl-Tanker in der Region.

ASIEN: - NIKKEI UND KOSPI DEUTLICH NACH - Schwache US-Vorgaben und weiter steigende Ölpreise haben die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch belastet. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp drei Prozent nach. Der südkoreanische Leitindex Kospi büsste dreieinhalb Prozent ein. Auch an den Märkten in China und Hongkong ging es deutlich nach unten.

DAX 25970,11 -1,1% XDAX 25802,98 -1,51% EuroSTOXX 50 6368,98 -0,80% Stoxx50 5409,76 -0,36% DJIA 52766,88 -0,79% S&P 500 7631,47 -0,71% NASDAQ 100 29077,22 -1,29%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 122,66 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1577 -0,14% USD/Yen 160,04 -0,08% Euro/Yen 185,28 -0,22%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 77.558 0,21%

ROHÖL:

Brent 95,60 +0,95 USD WTI 90,80 +0,58w USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Der CDU-Wirtschaftsrat hat die Regierungskoalition aufgefordert, die durch die geplante Steuerreform geplanten Entlastungen deutlich zu erhöhen, Interview mit dem Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, Rheinische Post - Im Streit über die geplante Steuerreform verschärft die SPD den Ton gegenüber Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Gespräch mit Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese, Rheinische Post - Der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) regt zur Schliessung der Löcher in der Pflegeversicherung an, Heimbewohner mit hohem Einkommen und Privatpatienten stärker zu belasten, Gespräch, Rheinische Post - Die CDU will nicht hinnehmen, dass tarifungebundene Arbeitnehmer bei Sonn- und Feiertagsarbeit finanziell schlechter gestellt werden als tarifgebundene, Gespräch mit dem finanzpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Fritz Güntzler, Bild - BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat eigene Fehler in der Anfangszeit des Bündnis Sahra Wagenknecht eingeräumt, Gespräch, T-Online - BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht widerspricht der Darstellung der Thüringer BSW-Chefin Katja Wolf, es habe seit anderthalb Jahren keinen Kontakt und keine Kontaktversuche zwischen den beiden gegeben, Gespräch, T-Online - Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, fordert gegen die Finanzprobleme der Pflegekassen die Zusammenlegung von gesetzlicher und privater Pflegeversicherung, Gespräch, Rheinische Post - Der Innenpolitiker Sebastian Fiedler (SPD) hat vor einer anhaltenden Gefährdung kritischer Infrastruktur in Deutschland gewarnt, Gespräch, Politico

bis 21.00 Uhr: - Für das Altersvorsorgedepot zeichnen sich Vorgaben für Kosten und Transparenz ab. Ein Verordnungsentwurf aus dem Bundesfinanzministerium steckt den Rahmen für die Anbieter vor dem geplanten Start 2027 ab, BöZ - Lupus alpha beklagt hohe Datenkosten, Gespräch mit Vorstandssprecher Ralf Lochmüller, BöZ - Sachsen-Anhalt hat mit zwei Investoren Absichtserklärungen zur Nutzung der Intel-Fläche unterzeichnet, Gespräch mit Wirtschafts- und Finanzminister Michael Richter (CDU), Politico - Tesla-Chef Elon Musk hat die Belegschaft des Elektroautoherstellers per Rundmail vor einer schweren Sicherheitslücke gewarnt und sie mit Hackerangriffen durch künstliche Intelligenz in Verbindung gebracht, HB - Der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr), Konstantin von Notz, hat die Bundesregierung für die Reaktion auf den Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig gelobt - und zugleich weitere Massnahmen angemahnt, Interview, Rheinische Post - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), hat die Massnahmen der Bundesregierung gegen Russland als Antwort auf den Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle begrüsst und eine rasche Umsetzung in Aussicht gestellt, Interview, Rheinische Post