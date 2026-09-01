Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GERINGE VERLUSTE - Der Dax dürfte seine Korrektur vom jüngsten Rekordhoch bei 26.618 Punkten zum Start in den September leicht fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 26.217 Punkte. Damit wackelt die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend abbildet. Sie liegt aktuell bei 26.243 Punkten und wurde letztmals im Juli unterschritten. Der Aktienmarkt hat auf hohem Niveau ein Problem mit steigenden Zinsen am Anleihemarkt und anziehenden Ölpreisen. Inzwischen wird am Markt für den September mit einer US-Zinserhöhung gerechnet.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ 100 LEICHT IM PLUS - Die erneute Zuspitzung im Iran-Krieg hat den Dow Jones Industrial am Montag belastet. Der Leitindex litt unter dem wieder steigenden Ölpreis und den damit verbundenen Inflationssorgen. Technologiewerte hingegen stabilisierten sich nach ihren Verlusten zum Wochenschluss. Der Dow fiel um 0,70 Prozent auf 53.185,90 Punkte. Auf Monatssicht ergab sich gleichwohl wieder einmal ein Anstieg, und zwar um 1,34 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,33 Prozent auf 7.686,14 Zähler nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,08 Prozent auf 29.456,97 Punkte zu

ASIEN: - NIKKEI UND HANG SENG IM MINUS; CSI 300 ETWAS IM PLUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag uneinheitlich entwickelt. Während es in Hongkong, Japan und Südkorea nach unten ging, zog der Sammelindex für die chinesischen Festlandsbörsen leicht an.

DAX 26258,11 -1,17% XDAX 26198,08 -1,42% EuroSTOXX 50 6420,16 -1,01% Stoxx50 5429,29 -0,85% DJIA 53185,90 -0,70% S&P 500 7686,14 -0,33% NASDAQ 100 29456,97 0,08%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 123,00 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1608 -0,09% USD/Yen 159,88 0,09% Euro/Yen 185,58 0,00%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 78.846 0,35%

ROHÖL:

Brent 91,54 +1,05 USD WTI 87,02 +1,26 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - IG-Metall-Chefin Christiane Benner wirft VW-Chef schwere Fehler vor, Augsburger Allgemeine - Grünen-Bundestagsabgeordnete kritisieren eine unzureichende Aufarbeitung des Anschlags auf den CSD in Berlin und warnen vor Einschnitten bei Förderprogrammen für queeres Leben, Gespräch mit Fraktionsvize Konstantin von Notz, Rheinische Post - Handwerk warnt AfD vor Abschaffung der Schulpflicht, Gespräch mit ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke, Bild - Ende der Teilzeit im Öffentlichen Dienst würde laut IW Personalmangel komplett lösen, Bild

bis 23.15 Uhr: - Elliott hat Anteil an Air Liquide aufgebaut, FT - Europas Wachstumsfirmen fehlt es in der kritischen Phase an grossen Finanzierungen, sagt die Chefin der NRW Bank. Das bremse Innovationen - und gefährde die Wettbewerbsfähigkeit, Gespräch mit Gabriela Pantring, HB - Studie: 67 Prozent der Hersteller langlebiger Konsumgüter plant Preiserhöhungen, HB

bis 21.00 Uhr: - Industriegaskonzern Messer benennt neuen Finanzchef, FAZ - Liquidität ist mehr als das Girokonto - Flüssig zu sein, fühlt sich im ersten Moment gut an, bringt aber meist wenig Rendite. Die richtige Steuerung der Liquidität ist eine Gratwanderung, Gastbeitrag von Vermögensheld-Chef Daniel Walther, FAZ