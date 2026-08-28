Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Vor der Rede des US-Notenbankchefs auf der Tagung in Jackson Hole am Freitagnachmittag bleiben die Anleger zuversichtlich. Der Dax wird zwei Stunden vor dem Auftakt im Plus gesehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zuletzt 0,35 Prozent höher auf 26.460 Punkte. Zur Bestmarke fehlen ihm dabei nur noch etwas mehr als 100 Punkte. Die Zahlen grosser US-Unternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten den Dax am Vortag seinem Rekord von knapp 26.574 Punkten wieder ein Stück weit näher gebracht. Eine davon ausgelöste Rally ging an der Nasdaq-Börse nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas weiter, wenngleich dies ein Stück weit von einer enttäuschten Reaktion auf den KI-Shooting-Star Marvell Technology gebremst wird.

USA: - NASDAQ DEUTLICH IM PLUS; DOW NUR ETWAS - Ein starker Ausblick des Chipriesen Nvidia hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag kräftig angeschoben. Mit den Softwareanbietern Salesforce und Crowdstrike lieferten weitere Tech-Unternehmen positive Nachrichten. Zum Handelsende notierte der Auswahlindex Nasdaq 100 1,43 Prozent höher bei 29.641,56 Punkten. Damit schaffte er es wieder über seine 50-Tage-Linie, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,72 Prozent auf 7.730,99 Zähler hoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte lediglich ein Plus von 0,20 Prozent auf 53.569,44 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI IM PLUS; KOSPI IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte der Region uneinheitlich tendiert. Während es in Hongkong und Japan leicht nach oben ging, gab es in China und Südkorea Verluste.

DAX 26367,24 0,31% XDAX 26378,31 0,30% EuroSTOXX 50 6424,73 -0,71% Stoxx50 5441,59 -0,97% DJIA 53569,44 0,20% S&P 500 7730,99 0,72% NASDAQ 100 29641,56 1,43%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 123,66 -0,22%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1644 -0,08% USD/Yen 159,55 0,10% Euro/Yen 185,79 0,02%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 79.655 -0,78%

ROHÖL:

Brent 89,37 -0,33 USD WTI 83,28 -0,25 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Unionsfraktionsvize Sepp Müller will Kohlekraftwerke anwerfen, Wirtschaftswoche - Ärztekammer-Chef Klaus Reinhardt: Erst zum Hausarzt, dann zum Fachmediziner, Funke Mediengruppe - Das geplante KI-Sicherheitsinstitut der Bundesregierung (AISI) soll in Berlin angesiedelt werden, Politico - Verbraucherschützer: Social-Media-Schutz auch in Deutschland, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Über den DB Navigator sollen auch künftig keine Fahrkarten für andere Anbieter erhältlich sein, Rheinische Post - Einen Tag vor dem Treffen nord- und osteuropäischer Innenminister in Flensburg hat Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz der Bundesregierung Untätigkeit angesichts wachsender hybrider Bedrohungen vorgeworfen., Gespräch, Rheinische Post - Die AfD stösst mit ihren Wahlmanipulationsvorwürfen gegenüber Pflegeheimen auf heftigen Widerspruch, Rheinische Post - Einen Tag vor dem Treffen nord- und osteuropäischer Innenminister in Flensburg hat die Vize-Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Sonja Eichwede, ein koordiniertes Vorgehen gegen verstärkte hybride Bedrohungen gefordert, Gespräch, Rheinische Post - Einen Tag vor dem Treffen europäischer Innenminister in Flensburg hat CDU-Sicherheitsexperte Roderich Kiesewetter gemeinsame Abwehrmassnahmen gegen einen möglichen militärischen Angriff Russlands auf Nato-Gebiet angemahnt, Rheinische Post - Linken-Fraktionschef Sören Pellmann zeigt sich offen für eine Zusammenarbeit von CDU und Linken in Sachsen-Anhalt, Gespräch, Rheinische Post - Linken-Fraktionschef Sören Pellmann sieht einen Zusammenhang zwischen dem Rückzug demokratischer Parteien aus Teilen Ostdeutschlands und den Wahlerfolgen der AfD, Gespräch, Rheinische Post - Linken-Fraktionschef Sören Pellmann hat vor Kooperationen zwischen AfD und BSW in Sachsen-Anhalt gewarnt, Gespräch, Rheinische Post - Der Berliner SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach macht den Glaubwürdigkeitsverlust seiner Partei für die schlechten Umfragewerte verantwortlich, Gespräch, Politico - Die Innenminister der Länder haben Abstimmungsbedarf beim Thema Drohnenabwehr und planen daher ein zusätzliches Treffen, Bild - Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat den Migrationskurs der spanischen Regierung kritisiert, Gespräch, Bild - Österreich will künftig aktiver gegen russische Agenten vorgehen, die von Österreich aus gegen Deutschland arbeiten, Gespräch mit Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Bild - Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat sich für einen kurzfristigen Preisdeckel bei den Benzinpreisen ausgesprochen, Gespräch, Politico

bis 23.15 Uhr: - "Der Markt wird das Finanzministerium testen", Gespräch mit Robin Brooks, Währungsexperte von der Brookings Institution, über den Machtkampf zwischen dem US-Finanzministerium und den Anleihemärkten und warum sich Politiker von Mario Draghi inspirieren lassen sollten, HB - Kanzler Friedrich Merz (CDU) wirbt angesichts schlechter Umfragewerte für die schwarz-rote Koalition um Unterstützung für weitere Reformvorhaben, Gespräch, RTL - Die Kritiker der Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 erreichen genau das Gegenteil dessen, was sie wollen, Gastbeitrag von Jörg Rocholl, Präsident der ESMT Berlin und Mitglied der unabhängigen Rentenkommission, die die Bundesregierung berät, HB - "Die besten Chefs sind Meister der strategischen Natürlichkeit", Gespräch mit Tomas Chamorro-Premuzic, Professor für Wirtschaftspsychologie, HB - "Es ist in Ordnung, kein Karriereziel zu haben", Gespräch mit Neurowissenschaftlerin Anne-Laure Le Cunff, HB

bis 21.00 Uhr: - "Altersvorsorge ist Teil unserer DNA", Gespräch mit Harald Klug, Leiter des institutionellen Geschäfts für deutsche und österreichische Kunden bei Blackrock, BöZ - "Unternehmen reduzieren die Mietfläche", Gespräch mit Cushman & Wakefield-Deutschlandchef Pierre Nolte über leere Büros, hohe Investitionen und Berlin als Ausnahmestadt, FAZ - Schuldenpolitik ist gleich doppelt unsozial, Gastbeitrag von Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner, FAZ - Während der KI-Hype zunehmend skeptisch gesehen wird, konnten Software-Aktien zuletzt deutlich Boden gut machen. Uwe Rathausky, Gründer und Vorstand der Gané Investment-AG, sagt, warum er für Software deutlich optimistischer ist als für KI-Aktien, Gespräch, BöZ