Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

CDAX 65774 / DE0008469602

2’255.08 Pkt
17.35 Pkt
0.78 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

28.08.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Vor der Rede des US-Notenbankchefs auf der Tagung in Jackson Hole am Freitagnachmittag bleiben die Anleger zuversichtlich. Der Dax wird zwei Stunden vor dem Auftakt im Plus gesehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zuletzt 0,35 Prozent höher auf 26.460 Punkte. Zur Bestmarke fehlen ihm dabei nur noch etwas mehr als 100 Punkte. Die Zahlen grosser US-Unternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten den Dax am Vortag seinem Rekord von knapp 26.574 Punkten wieder ein Stück weit näher gebracht. Eine davon ausgelöste Rally ging an der Nasdaq-Börse nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas weiter, wenngleich dies ein Stück weit von einer enttäuschten Reaktion auf den KI-Shooting-Star Marvell Technology gebremst wird.

USA: - NASDAQ DEUTLICH IM PLUS; DOW NUR ETWAS - Ein starker Ausblick des Chipriesen Nvidia hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag kräftig angeschoben. Mit den Softwareanbietern Salesforce und Crowdstrike lieferten weitere Tech-Unternehmen positive Nachrichten. Zum Handelsende notierte der Auswahlindex Nasdaq 100 1,43 Prozent höher bei 29.641,56 Punkten. Damit schaffte er es wieder über seine 50-Tage-Linie, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,72 Prozent auf 7.730,99 Zähler hoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte lediglich ein Plus von 0,20 Prozent auf 53.569,44 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI IM PLUS; KOSPI IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte der Region uneinheitlich tendiert. Während es in Hongkong und Japan leicht nach oben ging, gab es in China und Südkorea Verluste. 

                                
DAX             26367,24   0,31%
XDAX            26378,31   0,30%
EuroSTOXX 50     6424,73  -0,71%
Stoxx50          5441,59  -0,97%
                                
DJIA            53569,44   0,20%
S&P 500          7730,99   0,72%
NASDAQ 100      29641,56   1,43%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                             
Bund-Future    123,66  -0,22%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1644  -0,08%
USD/Yen     159,55   0,10%
Euro/Yen    185,79   0,02%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin                          
(USD, Bitstamp)                  
Bitcoin            79.655  -0,78%

ROHÖL: 

                         
Brent    89,37  -0,33 USD
WTI      83,28  -0,25 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - Unionsfraktionsvize Sepp Müller will Kohlekraftwerke anwerfen, Wirtschaftswoche - Ärztekammer-Chef Klaus Reinhardt: Erst zum Hausarzt, dann zum Fachmediziner, Funke Mediengruppe - Das geplante KI-Sicherheitsinstitut der Bundesregierung (AISI) soll in Berlin angesiedelt werden, Politico - Verbraucherschützer: Social-Media-Schutz auch in Deutschland, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Über den DB Navigator sollen auch künftig keine Fahrkarten für andere Anbieter erhältlich sein, Rheinische Post - Einen Tag vor dem Treffen nord- und osteuropäischer Innenminister in Flensburg hat Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz der Bundesregierung Untätigkeit angesichts wachsender hybrider Bedrohungen vorgeworfen., Gespräch, Rheinische Post - Die AfD stösst mit ihren Wahlmanipulationsvorwürfen gegenüber Pflegeheimen auf heftigen Widerspruch, Rheinische Post - Einen Tag vor dem Treffen nord- und osteuropäischer Innenminister in Flensburg hat die Vize-Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Sonja Eichwede, ein koordiniertes Vorgehen gegen verstärkte hybride Bedrohungen gefordert, Gespräch, Rheinische Post - Einen Tag vor dem Treffen europäischer Innenminister in Flensburg hat CDU-Sicherheitsexperte Roderich Kiesewetter gemeinsame Abwehrmassnahmen gegen einen möglichen militärischen Angriff Russlands auf Nato-Gebiet angemahnt, Rheinische Post - Linken-Fraktionschef Sören Pellmann zeigt sich offen für eine Zusammenarbeit von CDU und Linken in Sachsen-Anhalt, Gespräch, Rheinische Post - Linken-Fraktionschef Sören Pellmann sieht einen Zusammenhang zwischen dem Rückzug demokratischer Parteien aus Teilen Ostdeutschlands und den Wahlerfolgen der AfD, Gespräch, Rheinische Post - Linken-Fraktionschef Sören Pellmann hat vor Kooperationen zwischen AfD und BSW in Sachsen-Anhalt gewarnt, Gespräch, Rheinische Post - Der Berliner SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach macht den Glaubwürdigkeitsverlust seiner Partei für die schlechten Umfragewerte verantwortlich, Gespräch, Politico - Die Innenminister der Länder haben Abstimmungsbedarf beim Thema Drohnenabwehr und planen daher ein zusätzliches Treffen, Bild - Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat den Migrationskurs der spanischen Regierung kritisiert, Gespräch, Bild - Österreich will künftig aktiver gegen russische Agenten vorgehen, die von Österreich aus gegen Deutschland arbeiten, Gespräch mit Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Bild - Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat sich für einen kurzfristigen Preisdeckel bei den Benzinpreisen ausgesprochen, Gespräch, Politico

bis 23.15 Uhr: - "Der Markt wird das Finanzministerium testen", Gespräch mit Robin Brooks, Währungsexperte von der Brookings Institution, über den Machtkampf zwischen dem US-Finanzministerium und den Anleihemärkten und warum sich Politiker von Mario Draghi inspirieren lassen sollten, HB - Kanzler Friedrich Merz (CDU) wirbt angesichts schlechter Umfragewerte für die schwarz-rote Koalition um Unterstützung für weitere Reformvorhaben, Gespräch, RTL - Die Kritiker der Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 erreichen genau das Gegenteil dessen, was sie wollen, Gastbeitrag von Jörg Rocholl, Präsident der ESMT Berlin und Mitglied der unabhängigen Rentenkommission, die die Bundesregierung berät, HB - "Die besten Chefs sind Meister der strategischen Natürlichkeit", Gespräch mit Tomas Chamorro-Premuzic, Professor für Wirtschaftspsychologie, HB - "Es ist in Ordnung, kein Karriereziel zu haben", Gespräch mit Neurowissenschaftlerin Anne-Laure Le Cunff, HB

bis 21.00 Uhr: - "Altersvorsorge ist Teil unserer DNA", Gespräch mit Harald Klug, Leiter des institutionellen Geschäfts für deutsche und österreichische Kunden bei Blackrock, BöZ - "Unternehmen reduzieren die Mietfläche", Gespräch mit Cushman & Wakefield-Deutschlandchef Pierre Nolte über leere Büros, hohe Investitionen und Berlin als Ausnahmestadt, FAZ - Schuldenpolitik ist gleich doppelt unsozial, Gastbeitrag von Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner, FAZ - Während der KI-Hype zunehmend skeptisch gesehen wird, konnten Software-Aktien zuletzt deutlich Boden gut machen. Uwe Rathausky, Gründer und Vorstand der Gané Investment-AG, sagt, warum er für Software deutlich optimistischer ist als für KI-Aktien, Gespräch, BöZ

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

28.08.26 Logo WHS CrowdStrike explodiert nach Zahlen: KI treibt jetzt die nächste Rallye?
28.08.26 Marktüberblick: Softwareaktien haussieren nach Salesforce-Zahlen
28.08.26 SMI stürzt ab
28.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Rally oder Pullback?
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’006.48 19.44 SJXBXU
Short 15’297.40 13.90 SYBKYU
Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
PayPal-Aktie unter Druck: Übernahme durch Stripe und Advent geplatzt
Nach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagvormittag in Rot

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 35/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 35/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.