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21.08.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Nach vier schwächeren Tagen dürfte der Dax am Freitag zunächst nahezu auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart etwa 19 Punkte höher auf 26.002 Punkte. Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. In dieser Woche ging es dann zeitweise um zwei Prozent abwärts. Tags zuvor fing sich der Dax aber bei 25.914 Punkten und konnte letztlich immerhin seine 21-Tage-Linie halten. Damit blieb der kurzfristige Trend trotz Korrektur noch intakt. Aus Asien kommen am Morgen keine klaren Impulse. Mit leichtem Abschlag im japanischen Nikkei 225 und sanfter Erholung im koreanischen Kospi driften die beiden viel beachteten, technologielastigen Indizes etwas auseinander. In den USA hatte der Nasdaq 100 am Vorabend sein Niveau nach dem europäischen Handelsende unter dem Strich etwa gehalten.

USA: - VERLUSTE - Geschäftszahlen von Walmart sowie erneut gestiegene Ölpreise und Anleiherenditen haben am Donnerstag dem US-Aktienmarkt zugesetzt. Der Dow Jones Industrial fiel unter die Marke von 53.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit Anfang des Monats. Aus dem Handel ging der Leitindex mit minus 1,32 Prozent auf 52.759,21 Zähler nur knapp über dem Tagestief. Der techlastige Nasdaq 100 sank um 0,72 Prozent auf 29.213,16 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 sah es mit minus 0,87 Prozent auf 7.641,16 Zähler nicht besser aus. Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten legte zum ersten Mal auf mehr als 40 Billionen US-Dollar zu. Die Ankündigung des US-Finanzministeriums am Vortag, verstärkt langlaufende Staatsanleihen zurückzukaufen, hatte nur vorübergehend den Aufwärtsdruck von den Renditen genommen. Diese zogen am Donnerstag wieder an. Bond-Buybacks verbesserten die Marktmechanik, nicht aber die Schuldentragfähigkeit, kommentierte dies der Kapitalmarktexperte Serge Nussbaumer vom schweizerischen Wertpapierhaus Maverix.

ASIEN: - KEINE KLARE RICHTUNG - Die Anleger an den Börsen Asiens sind am Ende einer schwankungsreichen Woche eher vorsichtig geblieben. Allzu weit wollten sie sich nicht aus dem Fenster lehnen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten um 0,4 Prozent. Der südkoreanischen Kospi-Index stieg hingegen um 1,4 Prozent, auch gestützt auf Kursgewinne von Samsung. Der Elektronikkonzern, der stark vom KI-Chipboom profitiert, wolle ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm auflegen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. In China gewann der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen in etwa ein halbes Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,7 Prozent stieg. Moderate Verluste gab es in Australien. 

                                 
DAX             25.983,04  -0,42%
XDAX            25.955,56  -0,50%
EuroSTOXX 50     6.422,06  -0,35%
Stoxx50          5.460,88  -0,11%
                                 
DJIA            52.759,21  -1,32%
S&P 500          7.641,16  -0,87%
NASDAQ 100      29.213,16  -0,72%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    123,78  -0,04%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1693   0,13%
USD/Yen     159,02  -0,02%
Euro/Yen    185,94   0,11%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin            74.753  2,39%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    93,55  -0,23 USD
WTI      86,46  -0,37 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Der Wirtschaftsrat der CDU warnt vor möglichen Folgen des KI-Booms für die Finanzierung von Staat und Sozialversicherung, Rheinische Post - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), sieht Drohungen mit einem möglichen Zahlungsstopp aus dem Länderfinanzausgleich im Fall einer AfD-Regierung kritisch, Rheinische Post - Der Landkreistag unterstützt die Pläne von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) für Kürzungen beim Unterhaltsvorschuss, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Kay Ruge, Rheinische Post - Der Deutsche Städtetag spricht sich für den Umbau der Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung aus, Gespräch mit Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD), Neue Osnabrücker Zeitung - Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) will die Wirtschaft stärker in die Entwicklungszusammenarbeit einbinden - und stützt die SPD-Parteispitze vor den anstehenden Landtagswahlen, Gespräch, Wiwo

bis 23.15 Uhr: - Nach der Übernahme ist bei Deutz vor der Übernahme. Das Zielbild ist ein breit aufgestellter Industriekonzern, erläutert Finanzvorstand Oliver Neu, Gespräch, BöZ - Booking fordert Regulierung von Ferienwohnungen, Gespräch mit Firmenchef Glenn Fogel, HB - Wenn in den nächsten Jahren der digitale Euro eingeführt wird, kommen auf Europas Banken nicht nur ein enormer Aufwand, sondern auch erhebliche Rechtsrisiken zu. Denn bislang sind nach Ansicht der A&O-Shearman-Juristen Joachim Wuermeling und Alexander Behrens viele legislative Anforderungen vage formuliert, Gespräch, BöZ - Familienunternehmen bauen die Zahl ihrer Beschäftigten ab - mancherorts das erste Mal seit Jahrzehnten. Die Politik unterschätzt die Folgen. Wenn Existenzängste wachsen, gibt das extremen Parteien Auftrieb, Gastbeitrag von David Deissner, Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen und Politik, HB - "Drohnen allein erobern kein Territorium", Gespräch mit Politikwissenschaftler Carlo Masala über Prioritäten für den Krieg der Zukunft, die Rolle unbemannter Systeme und den teuren Rüstungseinkauf der Bundeswehr, HB - "Unternehmer sollten eine Brandmauer zur AfD aufrechterhalten", Gespräch mit Historikern Andrea Schneider-Braunberger, HB - "Rücksetzer am Markt bleiben Kaufgelegenheiten", Gespräch mit Kapitalmarktexperte Ed Yardeni, HB

bis 21.00 Uhr: - Raumfahrt-Start-up The Exploration Company steht kurz vor Abschluss neuer Finanzierung, HB - Bei der laufenden Aufrüstung der Bundeswehr erwartet Airbus-Rüstungschef Michael Schöllhorn eine engere Kooperation von traditionellen Rüstungskonzernen und jungen Defence-Start-ups - etwa auch bei der geplanten Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs, Gespräch, Capital - Nach dem angekündigten "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran erhöht die US-Regierung den Druck auf ihre Verbündeten, daran mitzuwirken, Gespräch mit US-Finanzminister Scott Bessent, CNBC - Die Wirtschaft braucht viel Wasser. Nicht nur in warmen Sommern kann das zum Problem werden. Nun baut Dresden ein neues Flusswasserwerk - und das ist einzigartig, Gespräch mit dem Chef der Sachsen Energie AG, Frank Brinkmann, FAZ - Tech-Konzerne investieren so viel wie noch nie in Künstliche Intelligenz. Die Investmentbanker Tibor Kossa und Jens Hofmann von Goldman Sachs sagen, warum das nicht reicht - und wo die Risiken liegen, Gespräch, FAZ

/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’888.91 19.98 S3PBUU
Short 15’199.93 13.83 S3CBQU
Short 15’790.75 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’368.16 20.08.2026 17:30:19
Long 13’718.95 19.71 SMBH3U
Long 13’399.08 13.83 SYBVIU
Long 12’841.63 8.99 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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