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17.08.2026
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18.08.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der Dax tut sich nach dem Rekordhoch aus der Vorwoche weiter schwer. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund drei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 26.250 Punkte. Seit Mittwoch gab es keine Höchststände, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen. Am Dienstag sprechen maue Vorgaben aus Asien für einen schwächeren Start. Vor allem der japanische Nikkei 225 gibt nach seiner jüngsten Erholung wieder deutlicher nach. Hier warten die Anleger seit Juni auf Rekorde. Marktexperte Stephen Innes verweist auf steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen als Belastung für Aktien, während sich die erhoffte Lösung im Iran-Krieg weiterhin nicht abzeichnet.

USA: - IM MINUS - Verdüsterte Aussichten auf Frieden im Iran-Krieg haben den US-Aktienmärkten am Montag zu schaffen gemacht. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,51 Prozent tiefer. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,52 Prozent abwärts. US-Präsident Donald Trump sagte Berichten zufolge, er habe es nicht eilig, den Krieg mit dem Iran zu beenden. Zudem kündigte er eine Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus an. Am Montag hatte er dem Oman gedroht. Dieser ist bislang keine aktive Kriegspartei. "Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren", sagte Trump dem Sender Fox News. Das Sultanat soll derzeit mit dem Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus geregelt sein soll - bisher ohne Einigung.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben. Die schwachen Vorgaben aus den USA und wieder höhere Ölpreise belasteten die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste zuletzt rund zwei Prozent ein. In China gab der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen um 0,8 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,7 Prozent sank. US-Präsident Donald Trump sagte Berichten zufolge, er habe es nicht eilig, den Krieg mit dem Iran zu beenden. Zudem kündigte er eine Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus an. 

                                 
DAX             26.338,61  -0,38%
XDAX            26.296,90  -0,60%
EuroSTOXX 50     6.530,45  -0,14%
Stoxx50          5.500,53  -0,08%
                                 
DJIA            53.459,78  -0,51%
S&P 500          7.745,06  -0,52%
NASDAQ 100      29.995,38  -0,17%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    123,95  -0,07%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1571  -0,09%
USD/Yen     159,71   0,16%
Euro/Yen    184,80   0,07%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            64.198  -0,45%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                        
Brent    91,50  0,63 USD
WTI      85,23  0,73 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Die Aufhebung des Lkw-Fahrverbots an Sonn- und Feiertagen wegen des Niedrigwassers hat nach einer ersten Bilanz des Bundesverbands Güterkraftverkehr und Logistik (BGL) an den vergangenen zwei Wochenenden nur zu einem begrenzten Anstieg des Verkehrs geführt, Gespräch mit Vorstandssprecher Dirk Engelhardt, Rheinische Post - Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Helmut Frister, kritisiert einen teils widersprüchlichen gesellschaftlichen Umgang mit Angeboten der Fortpflanzungsmedizin, Gespräch, Rheinische Post - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will angesichts massiver Ernteausfälle durch die Trockenheit der vergangenen Wochen auch die EU in die Pflicht nehmen, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts der niedrigen Füllstände deutscher Gasspeicher fordert der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, die Gashändler auf, mehr Gas für den Winter einzuspeichern, Gespräch, T-Online - Um der kriselnden deutschen Wirtschaft zu helfen, fordert der Ökonom und Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularick, eine Abschaffung des heutigen Kündigungsschutzes in Deutschland für alle Arbeitnehmer, Gespräch, Capital - Der Ökonom und Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularick, schlägt eine deutliche Anhebung der Mehrwertsteuer vor, um mit den Mehreinnahmen Steuerentlastungen an anderer Stelle und eine Senkung der Sozialbeiträge zu finanzieren, Gespräch, Capital - Die von der Bundesregierung geplante Anhebung der Reichensteuer sowie die zusätzliche Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wird nach Einschätzung des Ifo Instituts zu milliardenschweren Einnahmeausfällen führen, Gespräch mit dem Leiter des Ifo Zentrums für Finanzwissenschaft, Andreas Peichl, Bild - Angesichts der Debatte um Steuersenkungen verlangt der CSU-Bundestagsabgeordnete und Haushaltspolitiker Florian Dorn eine umfassende Steuerreform bis 2029, Gespräch, Bild

bis 23.15 Uhr: - Die Gletscher in den Alpen schmelzen so schnell wie nie, trotzdem fehlt im Rhein das Wasser. In den kommenden Jahren wird sich die Lage verschärfen, sagt der Gletscherforscher Matthias Huss, Gespräch, FAZ - Control-AI-Gründer Andrea Miotti sieht KI als Existenzbedrohung für die Menschheit und will Politiker zum Einschreiten bewegen. Er sagt, welche Lehren aus den jüngsten Cyberangriffen gezogen werden sollten, und spricht über seine Sorge, dass es Menschen ergehen könnte wie Ameisen, Gespräch, FAZ - IW-Studie: Die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wächst kaum noch. Bleibt das so, erodiert der Wohlstand, HB - Hierzulande schlummert viel ungenutztes Know-how und auch veralteter Software-Code. KI kann das ändern und aus Fachwissen skalierbare Produkte mach, Gastbeitrag von Cisco-Deutschland-Geschäftsführer Uwe Peter, HB - Seegrundstücke wechseln selten den Besitzer - bald könnten es deutlich mehr werden. Makler Paul Schönberger sagt, warum nun eine gute Zeit ist, ein Haus am See zu kaufen, Gespräch, HB

bis 21.00 Uhr: - Bis Ende nächsten Jahres will Steffen Pauls mit Moonfare fünf Milliarden Euro verwalten. Dazu baut er den Fondskurator zu einem Assetmanager mit mehr eigenen Produkten um - in einer Zeit, wo sich die Branche eigentlich konsolidiert, Gespräch, BöZ - Die Landesbanken arbeiten an der Umstellung ihrer IT-Systeme fürs Finanzwesen und das Risikomanagement. Nicht alles läuft glatt. Die BayernLB musste den Start zweimal um ein Jahr verschieben. Am 1. Januar 2027 soll es so weit sein, Gespräch mit IT-Vorstand Ahmad Zia Hoshyarzai, BöZ - BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht glaubt, dass die Thüringer Landespartei aus der Brombeer-Koalition aussteigen will, Gespräch, Welt Fernsehen - Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat die Reaktion der Bundesregierung auf jüngste Drohungen aus Moskau kritisiert und ein entschlosseneres Vorgehen gegen Russland gefordert, Gespräch, HB - Die Anpassungsfähigkeit einer Volkswirtschaft ist nach Ansicht des Präsidenten der Frankfurt School, Nils Stieglitz, der entscheidende Treiber von Wettbewerbsfähigkeit. Die wichtigsten Stellschrauben für die Politik seien derzeit Arbeitsrecht sowie Vorgaben für KI und Datennutzung, Gespräch, BöZ

/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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✅ Wabtec
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’928.70 19.32 SXBVXU
Short 15’223.42 13.77 SQBT1U
Short 15’795.81 8.88 STBNIU
SMI-Kurs: 14’302.39 17.08.2026 17:31:39
Long 13’738.34 19.99 SYB31U
Long 13’429.84 13.90 SHB7NU
Long 12’838.33 8.88 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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