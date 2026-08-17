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17.08.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - Der Dax dürfte etwas stärker in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 26.495 Punkte. Am vergangenen Mittwoch hatte er mit 26.573 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Über die Woche gesehen legte er dennoch knapp ein halbes Prozent auf 26.440 Punkte zu. Der Iran-Krieg bleibt zwar ungelöst, hatte aus Anlegersicht zuletzt aber seinen Schrecken ein Stück weit verloren.

USA: - MODERATE - Am US-Aktienmarkt haben am Freitag schwächere Wirtschaftsdaten die Anleger etwas skeptischer gestimmt. Die wichtigsten Indizes schlossen im Minus. Der Tech-Index Nasdaq 100 sank um 0,13 Prozent auf 30.046,14 Punkte. Auf Wochensicht steht ein Plus von 1,1 Prozent zu Buche. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Freitag 0,20 Prozent auf 53.732,41 Punkte. Daraus resultiert eine Wochenbilanz von minus 0,6 Prozent. Für den am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterten marktbreiten S&P 500 ging es mit einem Abschlag von 0,17 Prozent auf 7.785,76 Zähler ins Wochenende, sodass sich auf die Woche gesehen ein Plus von 0,4 Prozent ergibt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Am japanischen Markt ging es nach Daten zur Wirtschaftsentwicklung des Landes nur moderat nach oben. So hatte sich das Wachstum in den drei Monaten bis Ende Juni unerwartet verlangsamt. Der Nikkei 225 gewann im späten Handel 0,3 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,6 Prozent. Der australische Verluste gab es hingegen in Australien und Indien. 

                                 
DAX             26.440,31   0,53%
XDAX            26.456,73   0,28%
EuroSTOXX 50     6.539,59  -0,09%
Stoxx50          5.504,99  -0,40%
                                 
DJIA            53.732,41  -0,20%
S&P 500          7.785,76  -0,17%
NASDAQ 100      30.046,14  -0,13%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    124,31  0,06%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1585   0,13%
USD/Yen     159,11  -0,13%
Euro/Yen    184,33   0,00%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin            63.467  1,01%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    88,61  +0,09 USD
WTI      82,21  -0,19 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr - Folgen des Klimawandels: Verbände fordern mehr Taten der Politik, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Die grössten deutschen Vermögensverwaltungsgesellschaften DWS und Union Investment rechnen für dieses Jahr mit einer deutlichen Belebung der Konjunktur in Deutschland, Gastbeitrag der beiden Vorstandschefs Stefan Hoops und André Haagmann, Bild - EU-Chefdiplomatin plant weitreichendste Russland-Sanktionen seit Kriegsbeginn, bekräftigt Zweistaatenlösung und kündigt Gespräche über Reform des Auswärtigen Dienstes im September an, Gespräch mit der EU-Aussenbeauftragten Kaja Kallas, Welt - Niedersachsens CDU-Landeschef Sebastian Lechner sieht mit Kanzleramtschefin Nina Warken und dem Unionsfraktionsvorsitzenden Thorsten Frei ein neues Machtzentrum in der Union, Gespräch, Rheinische Post - Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt den Plan mehrerer SPD-Minister, "Klimaanpassung" noch in dieser Legislaturperiode im Grundgesetz zu verankern und ein Sofortprogramm zu diesem Zweck aufzulegen, Gespräch mit dem umweltpolitischen Sprecher Jakob Blankenburg, Welt

bis 20.30 Uhr - Grünen-Chef Felix Banaszak fordert von der CDU nach den Ost-Landtagswahlen Gesprächsbereitschaft auch mit der Linkspartei über eine mögliche Regierungsbildung ohne die AfD, Sommerinterview, ZDF-Sendung "Berlin direkt" - Herausforderer Aerospacelab setzt sich beim Bau mehrerer Hundert Iris2-Satelliten gegen Airbus durch. Aus Deutschland ist der Satellitenhersteller OHB mit an Bord, HB - In der Regierungskoalition bahnt sich der nächste Ärger an. Teile der Unions- Bundestagsfraktion sehen die hohe Neuverschuldung zunehmend kritisch - und wollen den bereits beschlossenen Haushalt im parlamentarischen Verfahren verändern, Gespräch mit Unions-Haushaltspolitiker Yannick Bury (CDU), HB - Nahostexperte Guido Steinberg beschreibt Donald Trumps "katastrophales Dilemma" im Iran. Er sieht keinen Ausweg, der den Amerikanern eine Niederlage ersparen werde. Interview, HB - Christoph Schmidt fuührt den milliardenschweren DWS-Fonds "Concept Kaldemorgen" seit Ende 2025 allein. In seinem ersten Interview nach dem Abschied von Klaus Kaldemorgen erklärt er, warum er Chipwerte reduziert und eine Goldrally erwartet, HB - Laut einer Analyse der Unternehmensberatung MCKinsey senkt hierzulande künftig allein das Schrumpfen des Arbeitskräfteangebots die Wirtschaftsleistung um jährlich 0,7 Prozent, FAZ - Der Vorsitzende der ständigen Impfkommission, Reinhard Berner, befürchtet, dass die Impfbereitschaft nach den neuen Empfehlungen von US-Präsident Donald Trump auch in Deutschland weiter sinken wird, Interview, FAZ - "Die Bewertungen lassen weniger Spielraum für Fehler." Der Carry für Anleihen ist gestiegen und stützt den Bondmarkt. Doch müssen Anleger Risiken genau abwägen. Denn der Spielraum für Fehler ist angesichts enger Spreads begrenzt. Günstig bleiben die Rahmenbedingungen für Bonds aus Schwellenländern, Interview mit Tim Rabe von MetLife Investment Management, BöZ

/mis

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’256.22 13.79 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’351.21 17.08.2026 09:02:33
Long 13’768.56 19.97 SEBAGU
Long 13’425.99 13.66 SNB4VU
Long 12’867.37 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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