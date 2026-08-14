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14.08.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,5 Prozent höher auf 26.421 Punkte. Am Mittwoch hatte er mit 26.573 Punkten einen Höchststand erreicht. Der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 steigen am Morgen, nachdem auch die US-Indizes am Vorabend nach dem europäischen Handelsende wieder zugelegt hatten. Die Ölpreise sind derweil kaum verändert. "Die Aktienmärkte verzeihen die ausbleibenden Fortschritte in der Strasse von Hormus weiterhin", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - GEWINNE - Der US-Technologiesektor hat am Donnerstag an seinen guten Vortag angeknüpft. Der Nasdaq 100 gewann 1,15 Prozent auf 30.084,50 Punkte. Ihm halfen etwas nachlassende Inflations- und Zinssorgen. Die Ölpreise gaben angesichts einer relativen Ruhe im Nahostkonflikt deutlich nach. Bei den US-Erzeugerpreisen für Juli verlangsamte sich zudem der Anstieg stärker als erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit plus 0,13 Prozent auf 53.839,99 Zählern.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenschluss keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Rückenwind von US-Techwerten stützte die Märkte nur zum Teil. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 0,4 Prozent zu. In China büsste der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen hingegen 0,1 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong mit 0,9 Prozent deutlicher nachgab. Die USA verhängen neue Zölle in Höhe von bis zu 100 Prozent des Warenwerts auf Drohnen aus dem Ausland. Die Einfuhrabgabe dürfte vor allem chinesische Hersteller treffen, die den US-Markt dominieren. 

                                 
DAX             26.299,74  -0,12%
XDAX            26.383,33   0,06%
EuroSTOXX 50     6.545,47   0,18%
Stoxx50          5.527,34   0,01%
                                 
DJIA            53.839,99   0,13%
S&P 500          7.798,99   0,65%
NASDAQ 100      30.084,50   1,15%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                             
Bund-Future    124,90  -0,08%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1539   0,10%
USD/Yen     159,33  -0,10%
Euro/Yen    183,86  -0,01%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            63.297  -0,19%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                        
Brent    87,14  0,07 USD
WTI      81,37  0,12 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - SPD-Expertin Annika Klose für Aus der "Rente mit 63" nach fünf Jahren, Interview, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Die Grünen haben die Beteiligungspläne des Bundes an Rüstungs-Startups grundsätzlich begrüsst, zugleich aber ein strategisch kluges Vorgehen des Staates gefordert, Gespräch mit der verteidigungspolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion, Sara Nanni, Rheinische Post - Angesichts der staatlichen Beteiligungspläne an Rüstungs-Startups hat die SPD vom Bundeswirtschaftsministerium gefordert, mehr Klarheit über die geplanten Finanzierungsinstrumente zu schaffen, Gespräch mit dem verteidigungspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, Rheinische Post - Angesichts der staatlichen Beteiligungspläne an Startups im Rüstungs- und Verteidigungssektor fordert der Industrieverband BDI von der Bundesregierung, Innovationen schneller in die praktische Anwendung zu bringen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Holger Lösch, Rheinische Post - Die russische Kriegsführung in der Ukraine wird nach Einschätzung des Völkerrechtlers Helmut Aust immer rücksichtsloser, Gespräch, Rheinische Post - Die Kritik an der neuen EU-Verpackungsverordnung hält an: FDP-Generalsekretär Martin Hagen warnte vor einer Verschärfung der Wirtschaftskrise durch zusätzliche Auflagen für Unternehmen, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts zunehmender Waldbrände in Deutschland infolge der Hitze plädiert die SPD für die Einrichtung einer "Bundesfeuerwehr", Gespräch mit Fraktionsvize Esra Limbacher, Rheinische Post - Union stellt sich gegen geplante Streichung des Steuerfreibetrags für Belegschaftsrabatte, Welt - Bundeswehr-Brigade in Litauen zu 60 Prozent besetzt, Bild - Grüne fordern Übergewinnsteuer wegen hoher Spritpreise und rechnen mit 3 Milliarden Euro Einnahmen, Gespräch mit Fraktionschefin Katharina Dröge, Bild

bis 23.15 Uhr: - "Ich spreche lieber mit einem Menschen als mit KI", Gespräch mit OpenAI-Chef Sam Altman über die jüngsten Sicherheitslücken, wann das KI-Unternehmen endlich profitabel werden will und warum Kinder die Finger von Chatbots lassen sollten, HB - Um das Verlangen nach grünen Produkten zu steigern, müssen die Preise sinken. Die Politik sollte die Nachfrage zudem über Steueranreize fördern, Gastbeitrag von Clariant-Chef Conrad Keijzer, HB - Wer kauft eine Luxusuhr für Hunderttausende Euro, Herr Scher?, Gespräch mit dem Uhrenhändler Joram Scher darüber, was diese Uhren auszeichnet und wie man seine "Lebensuhr" auch für weniger Geld findet, HB

bis 21.00 Uhr: - "Wir denken Siemens neu", Gespräch mit Vorstandsmitglied Peter Körte, FAZ - Bundesregierung lädt zur Kabinettsklausur fünf Wirtschaftsvertreter ein, HB - Der AfD-Spitzenkandidat für Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, hat das Angebot von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke gelobt, BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht mit den Stimmen der AfD zur Ministerpräsidentin wählen zu lassen, Gespräch, Welt Fernsehen - Die EU benötigt einen strategischen Notfallplan für das wirtschaftliche und digitale Überleben - aber es fehlt bislang der unbedingte Wille., Gastbeitrag von CDU-MdEP Axel Voss, FAZ

/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.12 19.97 SXBVXU
Short 15’256.22 13.79 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
Long 13’768.56 19.97 SEBAGU
Long 13’425.99 13.66 SNB4VU
Long 12’867.37 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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