Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - AUF REKORDKURS - Der Dax dürfte am Donnerstag bei guten Vorgaben aus Asien wieder näher an seinen Rekord vom Vortag heranrücken. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 26.432 Punkte. Am Mittwochnachmittag war der Dax bis zu 0,7 Prozent auf den Rekordstand von 26.573 Punkten geklettert, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam und er den Handel mit einem leichten Abschlag beendete. Der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 bleiben auf Erholungskurs. Gleichzeitig korrigieren die Ölpreise etwas. Dabei bleibt die Lage in Nahost allerdings weiter unklar. Der Iran widersprach zuletzt wiederholt getätigten Aussagen von US-Präsident Trump, wonach die USA die Kontrolle über die Strasse von Hormus hätten.

USA: - TECH-WERTE GEFRAGT - Gute Prognosen von Unternehmen aus dem Technologiesektor haben am Mittwoch am US-Aktienmarkt die Stimmung der Anleger im KI- und Halbleitersektor gehoben. Der Nasdaq 100 gewann 0,74 Prozent auf 29.742,60 Punkte. Verhaltener ging es im Leitindex Dow Jones Industrial zu, der mit minus 0,04 Prozent auf 53.770,27 Zähler schloss. Der marktbreite S&P 500 verbuchte einen Zuwachs von 0,26 Prozent auf 7.748,50 Punkte. Die Inflation in den USA war im Juli wie erwartet etwas zurückgegangen. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent. Im Juni hatte die Inflationsrate bei 3,5 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit diesem Rückgang gerechnet. Die Daten halten die Furcht vor steigenden Zinsen in Schach.

ASIEN: - GEWINNE - Mit Rückenwind durch US-Inflationsdaten und gute Vorgaben von US-Techwerten haben der japanische Leitindex Nikkei 225 und der Kospi in Südkorea am Donnerstag zugelegt, der Nikkei zuletzt um 1,7 Prozent und der Kospi um 3,7 Prozent. Die Inflationszahlen dämpfen die Erwartung an eine baldige Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed etwas. In China gewann der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen zuletzt 0,6 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong moderater im Plus notierte.

DAX 26.331,07 -0,23% XDAX 26.366,50 0,00% EuroSTOXX 50 6.533,99 -0,26% Stoxx50 5.527,02 -0,38% DJIA 53.770,27 -0,04% S&P 500 7.748,50 0,26% NASDAQ 100 29.742,60 0,74%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 124,68 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1522 -0,04% USD/Yen 159,47 0,03% Euro/Yen 183,74 -0,02%

BITCOIN:

Bitcoin 63.618 0,33% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 88,81 -0,18 USD WTI 82,99 -0,28 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Binnenschifffahrt: Brauchen Klarheit bei Flottenerneuerung, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Höhepunkt der Firmeninsolvenzen steht laut Creditreform noch bevor - Trendwende frühestens ab Mitte 2027, Bild - Die SED-Opferbeauftragte des Bundestags, Evelyn Zupke, fordert eine dauerhafte finanzielle Unterstützung für Opfer des DDR-Zwangsdopings, Gespräch, Rheinische Post - Anlässlich des 65. Jahrestags des Mauerbaus hat die SED-Opferbeauftragte des Bundestags, Evelyn Zupke, vor einer zunehmenden Verklärung der DDR gewarnt, Gespräch, Rheinische Post - Grundgesetz für Hitzeschutz ändern? Skepsis aus der Union, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Angesichts der Hitzewelle fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) einen besseren Hitzeschutz für Krankenhäuser und Altenheime, Gespräch mit Präsident Ralph Spiegler, Gespräch, Rheinische Post - Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) hat das Bundesverkehrsministerium nach einem weiteren Niedrigwasser-Gipfel mit Verkehrsträgern zu rascheren Massnahmen aufgefordert, Gespräch mit Geschäftsführer Jens Schwanen, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Software-Chef Magnus Östberg verlässt den Autobauer Mercedes-Benz, HB - Neuer Chief Technology Officer von Siemens wird Dirk Didascalou, HB - Die Wagniskapitalfirma Accel hat einen neuen Fonds über 800 Millionen Dollar aufgelegt. Damit will sie in junge Start-ups aus Europa und Israel investieren, HB - Die Cooling-off-Periode für den Aufsichtsrat gehört reformiert - Die deutsche Regel, wonach Vorstände zwei Jahre lang nicht in das Kontrollgremium wechseln dürfen, stammt aus Krisenzeiten. Heute ist diese Zwangspause ein Hindernis für qualifizierte Mitglieder., Gastbeitrag von Heads-International-Gründer Christoph Zeiss, HB

bis 21.00 Uhr: - SPD-Arbeitsmarktpolitiker weisen Forderungen aus der Wirtschaft nach einer Abschaffung der 35-Stunden-Woche scharf zurück, Interview mit Vizefraktionschefin Dagmar Schmidt, HB - Die Gewerkschaften weisen die Forderungen von Unternehmern und Managern nach der Abschaffung der 35-Stunden-Woche scharf zurück, Interview mit Nadine Boguslawski, Tarifvorständin der IG Metall, HB - "Die alte Weltwirtschaftsordnung liegt auf der Intensivstation" - Ökonom Markus Brunnermeier warnt vor einem zweiten China-Schock, der Europa ins Mark trifft, und sagt, weshalb der Yuan deutlich aufwerten müsste, Gespräch, FAZ - Es gibt gute Gründe, davon auszugehen, dass Arbeitseinkommen auch in Zukunft den Sozialstaat finanzieren können, Gastbeitrag von Jörg Krämer, Chefvolkswirt & Leiter Research der Commerzbank, FAZ - "Ich bin nicht nahe bei der AfD, aber weit weg von der CDU" - Thomas Kowalski war lange ein Freund der CDU und hält bis heute grosse Stücke auf Angela Merkel. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt könnte er der AfD seine Stimme geben. Was bewegt den Unternehmer?, Gespräch, FAZ

/mis