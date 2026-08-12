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12.08.2026 07:36:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - NAHE REKORDHOCH- Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst unweit seines Rekordhochs von 26.504 Punkten auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent unter dem Vortagesschluss auf 26.366 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit seinem neuen Rekord sein Jahresplus auf gut 8 Prozent ausgebaut. Klare Impulse fehlen nun, nachdem es im US-Handel etwas abwärtsgegangen war, sich die Märkte in Japan und Südkorea am Morgen aber erholt präsentieren. Die Ölpreise steigen allerdings etwas weiter an auf das höchste Niveau seit Ende Juli.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Signale eines möglichen Fortschritts hinsichtlich einer Einigung im Iran-Krieg haben den Anlegen am US-Aktienmarkt am Dienstag nicht lange gereicht. Die wichtigsten Indizes schlossen im Minus. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,34 Prozent auf 53.791,85 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,32 Prozent auf 7.728,20 Zähler nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,33 Prozent auf 29.525,48 Zähler nach unten. In der Gruppe der "Magnificent 7" waren die Alphabet-A-Aktien mit minus 3,8 Prozent auffallend schwach.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch vor wichtigen US-Inflationsdaten überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 0,8 Prozent und der Kospi in Südkorea zog um 3,6 Prozent an. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen stieg um 0,4 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,2 Prozent nachgab. 

                                  
DAX              26.391,42   0,26%
XDAX             26.366,12   0,13%
EuroSTOXX 50      6.551,22   0,24%
Stoxx50           5.548,17   0,13%
                                  
DJIA             53.791,85  -0,34%
S&P 500           7.728,20  -0,32%
NASDAQ 100      29.525,479  -0,33%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    124,73  0,06%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1535  -0,06%
USD/Yen     159,41   0,08%
Euro/Yen    183,89   0,02%

BITCOIN: 

                                  
Bitcoin            63.709,18  0,26
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    89,50  +0,58 USD
WTI      83,78  +0,58 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Bundeswehr: mutmasslich einige Hundert Drohnenüberflüge, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Frühstartrente: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bewirbt Pläne als Instrument für mehr Chancengleichheit bei Altersvorsorge, Interview, Rheinische Post - Mehr als jede zweite Frau, die von der Rente für besonders langjährig Versicherte profitiert, erhält einen Rentenzahlbetrag von weniger als 1.450 Euro im Monat, Rheinische Post - Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) sieht in der geplanten Bafög-Reform einen wichtigen Schritt, um die Ausbildungsförderung zukunftsfester zu machen, Interview, Rheinische Post - Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks, Matthias Anbuhl, fordert eine höhere Wohnkostenpauschale für Bafög-Beziehende, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts einer Zunahme von Verkehrstoten in Deutschland spricht sich Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) für eine Rücknahme der Teillegalisierung von Cannabis aus, Interview, Rheinische Post - Der Sozialverband VdK befürchtet bei der Reform der Kinder- und Jugendhilfe eine Schlechterstellung betroffener Familien, Interview mit VdK-Präsidentin Verena Bentele, Rheinische Post - Die SED-Opferbeauftragte des Bundestages, Evelyn Zupke, plädiert für eine verbindlichere Vermittlung der DDR-Geschichte an Schulen und einen verpflichtenden Besuch von Gedenkstätten, Interview, Rheinische Post - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) will für die Sanierung der Infrastruktur in Deutschland verstärkt private Investoren aktivieren, Gespräch, Rheinische Post - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sieht trotz der anhaltenden Niedrigwasserkrise noch keine Versorgungsengpässe, Gespräch, Rheinische Post - Abbau der kalten Progression beträgt seit 2016 laut Steuerzahlerbund 170 Milliarden Euro, Bild - CDU-Haushälter wollen kalte Progression 2027 komplett ausgleichen, Bild - IW-Studie: Sechs von zehn ostdeutschen Chefs sehen die Demokratie als gefährdet an, Rheinische Post - Vor dem Kabinettsbeschluss zur Reform der deutschen Nachrichtendienste hat Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) die Bedeutung der Pläne betont, Gespräch, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - SPD will Kaufprämien für Elektroautos anpassen, HB - "KI-Systeme sind letztlich Parasiten", Gespräch mit Philosoph Armin Grunwald über verkümmernde Fähigkeiten, den Energiehunger der KI und die Illusion von der Kernfusion, HB - Europa braucht eine souveräne KI - und den Mut, sie zu bauen, Gastbeitrag von Hinrich Thölken, Executive Vice President bei Capgemini und Aljoscha Burchardt, Forscher am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (DFKI), HB - "Arbeitnehmer sollen nicht zu Opfern von KI werden", Gespräch mit Unternehmer Euan Blair über Transformation, das richtige Studium und darüber, was er als Sohn des Ex-Premiers Tony Blair fürs Leben gelernt hat, HB

bis 21.00 Uhr: - Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund will sich "selbstverständlich nicht" mit einfacher Mehrheit durch eine Enthaltung des BSW im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten wählen lassen, Gespräch, Welt Fernsehen - Der Cyberangriff im Fürstentum Liechtenstein kann für die betroffenen Personen sehr unangenehm werden - und für Geheimdienste interessant sein. Ein Spezialist für Finanzkriminalität ordnet den Fall ein, Gespräch mit Adrian Mom, FAZ - "Ein informierter Kryptoanleger setzt nur Kapital ein, das er aussitzen kann", Gespräch mit Bitpanda-Chef Lukas Enzersdorfer-Konrad über Bitcoin, wer wirklich Kryptowährungen kauft und wie es um den Börsengang steht, FAZ

/mis

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Short 15’342.53 13.95 SJZBBU
Short 15’916.15 9.00 SJB30U
SMI-Kurs: 14’449.47 12.08.2026 17:30:26
Long 13’834.28 19.43 SHBTNU
Long 13’527.01 13.82 S8B67U
Long 12’948.44 8.94 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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