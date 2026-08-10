Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - IN REKORDNÄHE LEICHT IM PLUS - Der Dax behält sein Rekordhoch vom Freitagnachmittag bei 26.445 Punkten zu Wochenbeginn im Visier. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher als am Freitagabend auf 26.346 Punkte. Trotz höherer Ölpreise präsentieren sich die Aktienmärkte in Japan und Südkorea am Montagmorgen robust. US-Präsident Donald Trump hat sich inmitten eines bislang ausgebliebenen diplomatischen Durchbruchs mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus gelassen gegeben. "Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie", sagte der US-Präsident laut "Axios" über das Hin und Her mit dem Iran.

USA: - GEWINNE - Aktuelle Arbeitsmarktdaten haben die US-Börsen am Freitag gestützt. So ist die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten im Juli unerwartet gesunken. Zudem waren die Löhne weniger gestiegen als erwartet. Dies dürfte Sorgen mildern, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald anheben könnte. Noch am Donnerstag hatte die Spekulation auf möglicherweise bald steigende Zinsen an der Wall Street für einen Dämpfer nach der jüngsten Rekordjagd gesorgt. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die Inflation im Zuge des Iran-Kriegs ölpreisbedingt weiter anziehen könnte. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,28 Prozent auf 54.036,93 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 2,96 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,62 Prozent auf 7.757,64 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,19 Prozent auf 29.722,30 Punkte nach oben.

ASIEN: - HONGKONG, JAPAN, SÜDKOREA IM PLUS; CHINA IM MINUS - In Asien ist es an den wichtigsten Aktienmärkten des Kontinents trotz leicht anziehender Ölpreise mit Gewinnen in die Woche gestartet. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp zwei Prozent zu. In Hongkong und Südkorea ging es leicht nach oben. Verluste gab es dagegen an den Festlandsbörsen Chinas.

DAX 26319,45 0,69% XDAX 26375,60 0,77% EuroSTOXX 50 6523,86 0,33% Stoxx50 5527,31 0,36% DJIA 54036,93 0,28% S&P 500 7757,64 0,62% NASDAQ 100 29722,30 1,19%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 124,90 -0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1551 -0,07% USD/Yen 158,38 0,37% Euro/Yen 182,94 0,30%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 64.965 0,17%

ROHÖL:

Brent 83,93 +0,38 USD WTI 78,49 +0,31 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) schlägt Alarm: Wegen des anhaltenden Niedrigwassers und voraussichtlich weiter sinkender Pegel könnte es de facto zu einer Zweiteilung des Rheins für die wirtschaftliche Nutzung kommen, Gespräch mit Geschäftsführer Jens Schwanen, Rheinische Post

bis 20.30 Uhr: - "Kein einziger BMW-Kunde ist zu BYD abgewandert", Gespräch mit Autohändler Burkhard Weller über die Lage der Industrie und die E-Auto-Prämie, HB - Der neu formierte Vorstand der Otto M. Schröder Bank bekräftigt die Nischenstrategie in der Immobilien-Zwischenfinanzierung. Bestandskunden werden künftig aber an mehr Standorten begleitet. Der Bereich Vermögensanlage wird wichtiger für das kleine Haus aus Hamburg, das eigenständig bleiben will., Gespräch mit Vorstandschef Norbert Kistermann und Vorstandsmitglied Christoph Schellkes, BöZ - Privilegien statt Pluralität: Gut gemeinte Regeln bedrohen die Vielfalt, Gastbeitrag von Andreas Briese, Leiter von Youtube in Deutschland, Zentral- und Nordeuropa, FAZ - Die Franchisekette Pommes Freunde behauptet sich gegen Giganten der Branche wie McDonald's oder Burger King. Gründer Sebastian Petz peilt die 100. Filiale an, Gespräch, FAZ - Tunnelbau-Unternehmer Martin Herrenknecht fordert mehr Tempo bei der Umsetzung von Bahnprojekten - und Rückendeckung für Bahn-Chefin Palla, Gespräch, HB - Fixed Income spielt heute eine andere Rolle für Anleger. Das vermeintlich risikofreie Asset existiert in dieser Form nicht mehr, sagt Fabiana Fedeli, Anlagechefin von M&G für Aktien und Multi-Asset. Sorgen machen ihr Hebelprodukte in Kleinanlegerhänden und die Konzentration der Indizes, Gespräch, BöZ - Linken-Chef Luigi Pantisano schliesst eine Unterstützung seiner Partei für einen CDU-Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt nicht aus, Gespräch, ZDF - Im Konflikt um eine stärkere Besteuerung von Vereinen kritisieren AfD und Linke den Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) scharf, Welt - Warum menschenähnliche Roboter auf der Erde wirtschaftlich interessant werden. Und für die Raumfahrt womöglich unverzichtbar sind, Gastbeitrag von Frank Kirchner, Forschungsbereichsleiter des Robotics Innovation Center und Geschäftsführender Direktor des DFKI Bremen sowie Reinhard Karger, Unternehmenssprecher und Mitglied des DFKI-Aufsichtsrats, FAZ - Desinformationsexpertin Julia Smirnova sagt, welche Taktiken hinter russischen Fake-News-Kampagnen stecken, Gespräch, HB - Europa kann es sich nicht leisten, KI nur zu konsumieren. Wir müssen eigene Spitzenmodelle entwickeln, die vertrauenswürdig sind, Gastbeitrag von Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie, HB - US-Präsident Donald Trump hat sich inmitten eines bislang ausgebliebenen diplomatischen Durchbruchs mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus gelassen gegeben, Axios