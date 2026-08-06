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06.08.2026 07:30:37

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der Dax dürfte am Donnerstag etwas höher starten und in der Nähe seiner jüngsten Rekorde bleiben. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,34 Prozent auf 26.216 Punkte. Am Vortag war er erstmals über 26.400 Punkte gestiegen, schloss aber mit leichten Verlusten. "Wir sehen die ersten Gewinnmitnahmen", schrieb dazu der Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Nach dieser beeindruckenden Rally sei das absolut normal. Anleger hoffen weiter auf eine Lösung im Iran-Krieg und setzen auf die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meerenge von Hormus. Die daran grenzenden Golfstaaten Iran und Oman stehen nach Angaben aus Teheran kurz vor einer Einigung auf eine neue Schifffahrtsroute durch die blockierte Meerenge.

USA: - DOW SETZT REKORDJAGD FORT - Die am Vortag begonnene Rekordjagd der US-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Allerdings liess der Schwung im Handelsverlauf teils deutlich nach. Weiterhin stützte die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg die Kurse. Die Vereinigten Staaten, der Iran und der Oman stehen dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Strasse von Hormus. Der Dow stieg am Ende um 0,49 Prozent auf 54.349,12 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es hingegen um 0,17 Prozent nach unten.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die Unsicherheit mit Blick auf eine mögliche Lösung im Iran-Krieg bleibt hoch. US-Präsident Donald Trump sprach sich erneut für ein Abkommen mit dem Iran aus. Unterdessen stehen die an die Strasse von Hormus grenzenden Golfstaaten Iran und Oman offenbar kurz vor einer Einigung auf eine neue Schifffahrtsroute durch die blockierte Meerenge. Eine gemeinsame Erklärung sei weitestgehend fertig, allerdings dürfe niemand mehr dazwischenfunken. Der japanische Nikkei 225 büsste im späten Handel nach den jüngsten Gewinnen rund ein Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gab um 0,4 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,75 Prozent sank. 

                                 
DAX             26.126,30  -0,29%
XDAX            26.203,86  -0,63%
EuroSTOXX 50     6.476,98  -0,15%
Stoxx50          5.500,17  -0,10%
                                 
DJIA            54.349,12   0,49%
S&P 500          7.723,55  -0,17%
NASDAQ 100      29.487,79  -0,83%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    125,30  0,04%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1548  -0,05%
USD/Yen     157,74   0,00%
Euro/Yen    182,17  -0,05%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin            64.607  0,01%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    79,04  -0,41 USD
WTI      74,70  -0,52 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Angesichts der akuten Brandgefahr in weiten Teilen Deutschlands wirbt die Präsidentin des Technischen Hilfswerks (THW), Sabine Lackner, für weitere Mittel vom Bund, Interview, Rheinische Post - Die IG Metall hat Äusserungen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zur Entwicklung der Strompreise scharf kritisiert, Gespräch mit Vize-Chef Jürgen Kerner, Rheinische Post - Zu dick, zu bequem? Kassenärzte fordern Präventionsoffensive, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) sieht kurzfristig keinen Spielraum für weitere Steuerentlastungen über die von der Koalition beschlossene Reform im Umfang von zehn Milliarden Euro hinaus, Gespräch, Rheinische Post - Im Streit um die Zukunft der Rente mit 63 nimmt Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) nun auch Bundessozialministerin Bärbel Bas (SPD) in die Pflicht, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts der hohen Zahl von tödlichen Badeunfällen in diesem Sommer fordert der Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister, Peter Harzheim, Eltern dazu auf, sich stärker um die Schwimmfähigkeit ihrer Kinder zu kümmern, Gespräch, Rheinische Post - Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) sieht die Autorität von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) trotz des Ärgers in der Union über dessen Personalrochade nicht beschädigt, Gespräch, Rheinische Post - Die Vorsitzende der Linken, Ines Schwerdtner, hat die Enteignungspläne ihrer Partei in Berlin verteidigt - und sie zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung in Berlin gemacht, Gespräch, Stern - Im Streit um die Rente mit 63 fordert NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), die Rentenreform vollständig umzusetzen, Gespräch, Rheinische Post - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) rechtfertigt seine Kritik an der geplanten Abschaffung der Rente mit 63 als legitim und mit dem Koalitionsvertrag vereinbar, Gespräch, Bild - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) verwahrt sich gegen parteiinterne Kritik an seinen umstrittenen Auftritten mit dem Schauspieler Dieter Hallervorden, Gespräch, Bild - Ifo-Präsident Clemens Fuest fordert die Abschaffung des ermässigten Mehrwertsteuersatzes von sieben Prozent und im Gegenzug als Ausgleich Gutschriften für Haushalte mit kleineren Einkommen, Gespräch, Bild - Vor der Niedrigwasser-Konferenz von Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) an diesem Donnerstag in Bonn haben führende Wirtschaftsverbände den Druck für Massnahmen erhöht, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt kann das Land ins Abseits führen, Gastbeitrag von LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, HB

bis 21.00 Uhr: - Partners Group nähert sich Aroma-Zone-Kauf von Eurazeo für zwei Milliarden Euro, FT - Der Staatsfonds Kenfo bringt sich für die Kapitalrente in Stellung und sieht seine bestehende Struktur als tragfähig. Vorstandschefin Anja Mikus skizziert, wie Strategie und Organisation skaliert werden könnten, Gespräch, BöZ - "KI stellt den Sinn von Bildung grundsätzlich in Frage", Gespräch mit Ethikprofessor Ziad Mahayni, FAZ - Die neue Mobilität braucht viele Daten, Gastbeitrag von Matthias Trüstedt, Head of Allianz Global Property & Casualty, FAZ

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Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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