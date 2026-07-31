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31.07.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Stark erholte Techwerte in den USA und Asien sowie die Berichtssaison mit überwiegend positiv aufgenommenen Unternehmenszahlen dürften am Freitag auch am hiesigen Aktienmarkt für Auftrieb sorgen. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,46 Prozent höher auf 25.730 Punkte. Damit nimmt der deutsche Leitindex Kurs auf sein Rekordhoch von 25.900 Punkten von Anfang Juli. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von 2,5 Prozent an, auf Monatssicht sind es fast 3 Prozent. Aktien-Stratege Mislav Matejka von JPMorgan hob in einer Analyse die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks hervor.

USA: - KRÄFTIGE GEWINNE - Starke Geschäftszahlen von Microsoft haben der Nasdaq-Börse am Donnerstag eine rasante Erholung beschert. Schnäppchenjäger übernahmen dort das Ruder. Der Nasdaq 100 konterte eine sechstägige Verluststrecke mit einem Kurssprung um 3,36 Prozent auf 28.106,34 Punkte. Enttäuschung bei Meta tat der Begeisterung über den Softwarekonzern keinen Abbruch. Nun dürfte viel an den nachbörslichen Zahlen von Apple und Amazon liegen.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Starke Geschäftszahlen der US-Techkonzerne Microsoft und Amazon brachten am Abend in den USA den Optimismus im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz wieder zurück. Die zuletzt gedrückte Stimmung hellte sich damit global auf. In Südkorea legte der Leitindex Kospi mit fast 16 Prozent besonders stark zu. Der japanische Nikkei 225 gewann im späten Handel rund vier Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen legte um 1,2 Prozent zu, während der technologiewertelastigere Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gegen den Trend leicht um 0,1 Prozent nachgab. 

                                
DAX             25.612,03  0,60%
XDAX            25.715,94  1,26%
EuroSTOXX 50     6.344,40  1,53%
Stoxx50          5.459,40  0,88%
                                
DJIA            52.208,06  1,19%
S&P 500          7.437,63  1,66%
NASDAQ 100      28.106,35  3,36%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    124,90  0,10%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1506  -0,18%
USD/Yen     160,77   0,77%
Euro/Yen    184,98   0,58%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            64.245  -0,73%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    87,81  -1,22 USD
WTI      82,18  -1,41 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Rheinenergie übernimmt Millionen-Geschäft von EnBW, HB - Rechtsportal Conny: Private Vermieter überhöhen Miete nahezu so stark wie gewerbliche, HB - CDA-Vorsitzender Dennis Radtke stellt sich hinter Ost-Ministerpräsidenten, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) will strategische Abhängigkeiten schaffen, damit Deutschland geopolitisch souveräner wird, Gespräch, Wiwo - Die Linke fordert einen verbesserten Arbeitsschutz bei Hitze, Gespräch mit dem gesundheitspolitischen Sprecher, Ates Gürpinar, Rheinische Post - Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Johannes Fechner, hat mögliche Überlegungen zu einer Senkung der Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen zurückgewiesen, Gespräch, Rheinische Post - Ölkonzerne ziehen wegen Benzinpreis-Prüfung durch Bundeskartellamt vor Gericht, Bild

bis 23.15 Uhr: - Japan hat am Devisenmarkt interveniert, Nikkei

bis 21.00 Uhr: - "Manches können wir besser als OpenAI", Gespräch mit Black-Forest-Labs-Mitgründer Axel Sauer, HB - Der angekündigte Start für die Ausschreibung von Hochleistungsrechenzentren für Künstliche Intelligenz (Gigafactories) durch die Europäische Kommission stösst in der deutschen Politik auf Zustimmung, HB - Die Deutschen sind risikoavers. Damit sie wagen, gross zu denken, brauchen sie finanzielle Absicherung. Für den Staat lohnt sich das auf jeden Fall, Gastbeitrag von Carsten Maschmeyer, Investor und Gründer des Riskokapital-Anbieters Maschmeyer Group, HB - "Es läuft auf eine Bottleneck-Weltwirtschaft hinaus", Gespräch mit Philosoph Peter Sloterdijk über die neue Ordnung des Welthandels, das Ende des Liberalismus und wie die Tech-Konzerne Verlierer der eigenen Disruption werden könnten, HB - "Deutschland hat kein Kapital-, sondern ein Gründerproblem", Gespräch mit Philipp Baaske, Vizepräsident für Entrepreneurship der LMU, HB

/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’983.75 19.84 S6HB9U
Short 15’297.53 13.86 S8UB1U
Short 15’905.94 8.73 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’392.49 30.07.2026 17:30:47
Long 13’781.96 19.19 SABE5U
Long 13’475.02 13.67 SJB42U
Long 12’898.99 8.89 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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