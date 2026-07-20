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20.07.2026 07:36:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Nach zwei Verlustwochen in Folge zeichnet sich für den Dax am Montag ein Stabilisierungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 24.866 Punkte und damit 0,1 Prozent über seinem Freitagsschluss. In den vergangenen beiden Wochen hatten dem Dax eine teils scharfe Korrektur bei heiss gelaufenen KI-Aktien sowie die Eskalation des Krieges zwischen den USA und dem Iran zugesetzt. Gleichwohl sah es an anderen Finanzmärkten, die in den vorangegangenen Monaten stärker am KI-Boom hingen, wie etwa die südkoreanische Aktienbörse, teils deutlich schlimmer aus. Und so bleibt das Rekordhoch des Dax von rund 25.900 Punkten von Anfang Juli zumindest in Sichtweite. Im Fokus bleibt zu Wochenbeginn der Iran-Krieg. Während sich die Streitkräfte beider Staaten in einer weiteren Nacht gegenseitig attackierten, wächst die Sorge vor einem noch umfassenderen Krieg. Washington verlegt US-Medienberichten zufolge weitere Kampf- und Tankflugzeuge in die Konfliktregion.

USA: - VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben zum Wochenschluss mit deutlichen Verlusten geschlossen. Neben dem Iran-Krieg belasteten KI-Sorgen die Stimmung an den Börsen. Der Dow Jones Industrial ging 0,77 Prozent niedriger bei 52.146,42 Punkten aus dem Handel. Der Leitindex verzeichnete damit einen Wochenrückgang von 0,93 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 1,01 Prozent auf 7.457,69 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,49 Prozent auf 28.592,66 Punkte. Auf Wochensicht gab der Index damit um 4,13 Prozent nach.

ASIEN: - CSI 300 UND HANG SENG IM PLUS; KOSPI IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenstart unterschiedlich entwickelt. Während es in China und Hongkong nach oben ging, verlor der südkoreanische Leitindex Kospi kräftig. In Südkorea war am Freitag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden. Am Montag findet in Japan wegen eines Feiertags kein Aktienhandel statt. 

                                
DAX             24830,98  -0,34%
XDAX            24815,44  -0,32%
EuroSTOXX 50     6230,87  -0,84%
Stoxx50          5385,08  -0,42%
                                
DJIA            52146,42  -0,77%
S&P 500          7457,69  -1,01%
NASDAQ 100      28592,66  -1,49%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    124,69  -0,10%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1443   0,04%
USD/Yen     162,35  -0,04%
Euro/Yen    185,77   0,00%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin                          
(USD, Bitstamp)                  
Bitcoin            64.276  -0,63%

ROHÖL: 

                         
Brent    90,22  +2,12 USD
WTI      84,20  +1,71 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Befristungen: Grüne und Linke attackieren Koalitionspläne zur Ausweitung befristeter Jobs, Interview mit dem Linke-Chef Luigi Pantisano und der früheren Grünen-Chefin Ricarda Lang, Rheinische Post - Der Direktor des Mercator Instituts für China-Studien, Mikko Huotari, warnt Volkswagen davor, in China gebaute Autos nach Deutschland zu importieren oder chinesischen Autoherstellern Produktionskapazitäten in den hauseigenen Werkshallen in Deutschland zur Verfügung zu stellen, Interview, Welt

Bis 20.30 Uhr: - Grünen-Chefin Brantner nach Spahn-Rücktritt: Chance für Merz, sich zu befreien, ARD - Finanzpolitiker der CDU wollen Schuldenbremsen-Reform nur zustimmen, wenn damit die Aufnahme neuer Schulden deutlich erschwert würde, FAZ - Mercedes-Produktionsvorstand Michael Schiebe erklärt, warum der Autobauer in Ungarn einstellt und in Deutschland kürzt: "Der Krankenstand ist in Ungarn sehr viel niedriger als in Deutschland", Interview, HB - Wirtschaftsweiser Martin Werding baut bei Alterssicherung auf Konkurrenz zwischen öffentlichem Angebot und privaten Anbietern, Interview, BöZ - Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne): "Ich warne, uns in eine Depression hineinzureden", Interview, FAZ - Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko kritisiert Präsident Selenskyj für Entlassung des Verteidigungsministers, Interview, HB - Chiphersteller Nexperia fährt Kapazitäten wieder hoch, Interview mit Interimschef Stefan Tilger, HB

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Short 15’203.52 13.99 S5ZB0U
Short 15’800.28 8.75 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’343.70 17.07.2026 17:31:48
Long 13’731.64 19.41 SEBAGU
Long 13’424.09 13.78 STBJYU
Long 12’849.58 8.89 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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