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13.07.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Weitere Angriffswellen der USA auf den Iran und deutlich steigende Ölpreise belasten den Dax am Montag. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,1 Prozent tiefer auf 24.802 Punkte. Damit würde der Dax deutlich unter seine 21-Tage-Linie fallen und auch etwas unter das Vorwochentief von 24.830 Punkten rutschen. Das US-Militär attackierte in der Nacht auf Montag den Iran erneut für mehrere Stunden, nachdem die USA das Land bereits am Wochenende angegriffen hatten. Flugabwehrsysteme, Radaranlagen, Raketenstellungen und Drohnenstandorte sowie kleinere Boote seien zerstört worden, um dem Iran weitere Attacken auf den internationalen Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus zu erschweren, hiess es. "Die Ölpreise steigen und die Aktienkurse fallen, nachdem die Anleger einmal mehr über die Verwerfungslinie der Strasse von Hormus gestolpert sind", sagte Marktbeobachter Stephen Innes.

USA: - MODERATE GEWINNE - Eine verhalten freundliche Stimmung und ein gelungener US-Börsenstart des Speicherchip-Giganten SK Hynix haben das Geschehen am letzten Handelstag der Woche geprägt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Freitag mit 0,29 Prozent im Plus bei 52.637,01 Punkten. Für die Börsenwoche steht allerdings ein moderates Minus zu Buche. Damit bleibt der Dow aber in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom Dienstag bei 53.289 Zählern. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,42 Prozent auf 7.575,39 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,33 Prozent auf 29.825,11 Punkte. Das starke Börsendebüt von SK Hynix trieb auch Aktien aus der Halbleiterbranche wie Nvidia , Sandisk , Applied Materials und AMD an.

ASIEN: - VERLUSTE - Weitere Angriffswellen der USA auf den Iran und deutlich steigende Ölpreise haben Asiens Aktienmärkten den Wochenstart verhagelt. Am auffälligsten sind die Verluste am Montag einmal mehr im südkoreanischen Kospi , der um acht Prozent auf das Niveau von Anfang Mai absackte; hier belasteten auch Gewinnmitnahmen bei den Aktien des Speicherchipkonzerns SK Hynix. Der Kospi war mit einer fulminanten Rekordjagd bis Mitte Juni zum Sinnbild der KI-Rally geworden. Seither verlor er aber wieder etwas mehr als ein Viertel. Trotz des Einbruchs seit dem Rekordhoch liegt der Kospi im laufenden Jahr noch 63 Prozent im Plus. Der japanischen Nikkei 225 sank am Montag im späten Handel um circa eineinhalb Prozent. Der chinesische CSI-300 fiel um 1,3 Prozent, während der Hongkonger Hang Seng sich mit minus 0,1 Prozent besser hielt. 

                                
DAX             25067,09  -0,20%
XDAX            25113,14  -0,02%
EuroSTOXX 50     6269,97  -0,23%
Stoxx50          5374,81  -0,19%
                                
DJIA            52637,01   0,29%
S&P 500          7575,39   0,42%
NASDAQ 100      29825,11   0,33%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    125,30  -0,22%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1405  -0,09%
USD/Yen     161,98   0,17%
Euro/Yen    184,74   0,08%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            62.691  -1,65%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    79,24  +3,23 USD
WTI      74,52  +3,11 USD

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PRESSESCHAU

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bis 07.15 Uhr - Nach der Veröffentlichung einer iranischen "Vergeltungsliste" mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) warnen Sicherheitspolitiker von Union, SPD und Grünen vor Anschlägen iranischer Netzwerke in Deutschland, HB

bis 20.30 Uhr: - Für die BASF-Agrarsparte wird eine Bewertung zwischen 20 und 30 Milliarden Euro angestrebt, HB - Für die geplante Streichung von 4.000 Stellen bei Porsche ist bei den Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite im Gegenzug eine Standortsicherung für zehn Jahre im Gespräch, HB - "75.000 KI-Songs jeden Tag - das ist alarmierend", Gespräch mit GEMA-Chef Tobias Holzmüller über die Klagen gegen Open AI und Suno, das Potential neuer KI-Tools auf Spotify und Co. und was für die Musik-Verwertungsgesellschaft unverhandelbar ist, FAZ - Ein Mischgetränk hat die Brauerei Riegele vor Jahrzehnten unabhängiger vom Bier gemacht. Jetzt hat die Familie wieder neue Ideen, Gespräch mit Co-Chef Sebastian Priller-Riegele, FAZ - Warum der deutsche Kündigungsschutz den Strukturwandel behindert. Deutschland sollte bei den Abfindungsregeln Österreich und die Schweiz zum Vorbild nehmen, Gastbeitrag von Karsten Junius, Chefvolkswirt der Bank J. Safra Sarasin, Zürich, BöZ - Nach Ansicht der National-Bank ist das globale Wachstum klar aufwärts gerichtet und Halbleiter stehen vor einem historischem Schub. Vor diesem Hintergrund ist das Institut zuversichtlich für US-Aktien. Auch europäische und deutsche Aktien bieten Chancen, Gespräch mit Frank Wohlgemuth Leiter Research und Jan Bottermann, Chefvolkswirt, BöZ - Allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz ist die Bundesregierung offenbar nach wie vor uneinig über die Reform des Datenschutzes, FAZ - Der Harvard-Ökonom Ludwig Straub hat einen der wichtigsten Preise seiner Zunft erhalten. Mit neuartigen Modellen erklärt er, wie sich eine alternde Bevölkerung auf Zinsen, Inflation und die Staatsverschuldung auswirken, FAZ - "Hütet euch, uns auszuschliessen", Gespräch mit Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, über von den USA gesperrte KI-Modelle, Risiken des Drohnenkriegs und die Starlink-Satellitenantenne auf seinem Haus, HB - Mit mehr Alternativer Energie, modernen Stromnetzen und neuen Speichertechnologien kann Europa autonom werden. Doch dafür braucht es Mut und Milliarden, Gastbeitrag von Dan Jørgensen, EU-Kommissar für Energie und Wohnungswesen, HB - Der 1Komma5-Grad-Gründer wünscht sich mehr Konsequenz bei Änderungen am deutschen Stromsystem. Das sei entscheidend für fast alle Lebensbereiche, Gespräch mit Philipp Schröder, HB

/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’845.56 19.47 S3BCYU
Short 15’149.19 13.80 S3CBNU
Short 15’704.26 8.94 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’235.09 10.07.2026 17:30:32
Long 13’665.50 19.34 SMBH3U
Long 13’346.88 13.54 SYBVIU
Long 12’791.62 8.88 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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