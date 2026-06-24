Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst kaum vom Fleck kommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Start mit 24.866 Punkten 0,1 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag. Der Dax war tags zuvor zeitweise bis auf 24.728 Punkte zurückgekommen. Am Dienstag war es zu deutlichen Gewinnmitnahmen bei den Profiteuren der KI-Rally gekommen - zunächst in Japan und Südkorea und später dann auch in den USA. Nach minus 10 Prozent am Vortag zeigte sich der KOSPI in Seoul nun am Morgen zumindest stabil, während der Nikkei 225 in Tokio weiter etwas korrigiert. Beide hatten zuletzt durch Halbleiterwerte getrieben neue Rekorde erreicht. In den Verhandlungen um ein endgültiges Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran weichen die Darstellungen der Kontrahenten einmal mehr voneinander ab - diesmal hinsichtlich der Atom-Inspektionen

USA: - DEUTLICHE VERLUSTE BEI TECH-TITELN - Kräftige Kursabschläge bei asiatischen Technologiewerten haben am Dienstag auch die US-Tech-Börse Nasdaq tief in die Verlustzone gezogen. Beobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des Hypes um Künstliche Intelligenz (KI) stark gelaufenen Technologietiteln und sprachen dementsprechend von einem Weckruf in Sachen KI. ür den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 3,29 Prozent auf 29.347,27 Punkte nach unten. Dies entspricht dem Niveau vom 12. Juni. Der marktbreite S&P 500 büsste 1,44 Prozent auf 7.365,46 Punkte ein. Der Dow Jones Industrial hingegen gab nur geringfügig auf 51.666,84 Punkte nach. In dem Leitindex spielen Technologie-Unternehmen keine so dominante Rolle wie in den Nasdaq-Indizes.

ASIEN: - NIKKEI ERNEUT IM MINUS; KOSPI ETWAS ERHOLT - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während es in Südkorea nach dem kräftigen Minus am Dienstag wieder etwas nach oben ging, gab der japanische Leitindex Nikkei weiter nach. Ebenfalls im Minus war der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong.

DAX 24893,58 -0,98% XDAX 24901,84 -0,80% EuroSTOXX 50 6230,55 -1,28% Stoxx50 5324,23 -0,54% DJIA 51666,84 -0,09% S&P 500 7365,46 -1,44% NASDAQ 100 29347,27 -3,29%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 126,75 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1364 -0,16% USD/Yen 161,55 0,00% Euro/Yen 183,59 -0,16%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 62.616 -0,06%

ROHÖL:

Brent 76,49 -0,59 USD WTI 72,68 -0,55 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Linke verspricht Entlastung bis 7.000 Euro Monatseinkommen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) - Die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende, Misbah Khan, warnt vor der anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz vor Kürzungen in der Kinder- und Jugendhilfe, Interview, Rheinische Post - NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) begrüsst die Vorschläge der Rentenkommission und verteidigt auch die künftige Mehrbelastung der Arbeitgeber, Interview, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) zur Rentenreform: "Wir haben das feste Ziel, es umzusetzen", Interview, ZDF heute journal

bis 21.00 Uhr: - Audi stellt mittelfristiges Absatzziel in Frage - nur noch bis zu 2 Millionen statt bis zu 2,2 Millionen Fahrzeuge, HB - CDU-Wirtschaftsflügel drängt auf neue Klimaschutzpolitik der Partei - Interview mit der Vorsitzenden der Mittelstandsunion MIT, Gitta Connemann, und dem Chef des Arbeitnehmerflügels (CDA), Dennis Radtke, HB - RWI-Chef Christoph Schmidt hält Lage für kritischer als bei Agenda 2010, Interview, HB - Immer mehr junge Menschen konsumieren in Deutschland illegale Drogen - Drogenaffinitätsstudie 2025 des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit, Politico - Jörg Rocholl, Präsident der Berliner Wirtschaftshochschule ESMT und Mitglied der Rentenkommission hat ein Ende der Verbeamtung von Lehrkräften bekräftigt, Interview, RTL/ntv - Die Grünen fordern angesichts zunehmender Desinformationskampagnen durch Russland oder China ein "nationales Demokratieschild gegen Desinformation" für eine "wehrhafte, digitale Öffentlichkeit", T-Online