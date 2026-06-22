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22.06.2026 07:36:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM MINUS ERWARTET - Der Dax dürfte sich am Montag zunächst wenig bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent im Minus auf 24.967 Punkte. Am Freitag hatte der Dax mit zeitweise 25.173 Punkten erneut einen Vorstoss in Richtung Rekordhoch unternommen, war letztlich aber wieder unter die runde Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Der technische Analyst Christoph Geyer vermutet die Marktteilnehmer in "Wartestellung für eine Einigung im Nahen Osten". Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein "finales Abkommen" zu erreichen, hiess es in der Nacht in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan. Die Ölpreise bleiben derweil auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn.

USA: An den US-Aktienbörsen fand am vergangenen Freitag wegen eines Feiertags kein Handel statt.

ASIEN: - NIKKEI MIT WEITEREM REKORD; HANG SENG ERNEUT IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Montag unterschiedlich entwickelt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 seine Rekordrally fortsetzte, ging es für der den Hongkonger Hang Seng weiter nach unten. Etwas nach oben ging es an den chinesischen Festlandsbörsen und in Südkorea. 

                                
DAX             24985,82  -0,16%
XDAX            25005,92  -0,27%
EuroSTOXX 50     6293,13  -0,48%
Stoxx50          5325,79  -0,31%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    126,14  +0,06%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1456  -0,12%
USD/Yen     161,67   0,22%
Euro/Yen    185,21   0,10%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin                         
(USD, Bitstamp)                 
Bitcoin            64.013  1,23%

ROHÖL: 

                         
Brent    79,03  -1,52 USD
WTI      76,40  -0,20 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr - Krankenhausverband: Jede zweite Klinik könnte pleitegehen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger fordert eine deutliche Einschränkung der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenversicherung, Gespräch, Politico - Der Vorsitzende der Senioren-Union, Hubert Hüppe (CDU), hat die Bundesregierung zu einer raschen Umsetzung der Vorschläge der Rentenkommission aufgerufen, Gespräch, Rheinische Post - Vor der Anhörung am Montag im Gesundheitsausschuss hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) Kritik am GKV-Sparpaket geübt, Gespräch mit der Vorstandsvorsitzenden Michaela Engelmeier, Rheinische Post - Vor der Anhörung im Gesundheitsausschuss zur Gesundheitsreform an diesem Montag hat der Chef der Techniker Krankenkasse (TK) vor einer deutlicheren Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze gewarnt, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts der erdrückenden Soziallasten hat der Präsident des Städte- und Gemeindebunds NRW und Bürgermeister der Stadt Dorsten, Tobias Stockhoff (CDU), auch die Träger scharf kritisiert, Gespräch, Rheinische Post - Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hält eine deutliche Einschränkung der Minijobs für sinnvoll., Gespräch, Bild - Nach seinen Äusserungen über die "faschistische Politik" der CDU fordert der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), den neugewählten Co-Chef der Linkspartei, Luigi Pantisano, zum Rücktritt auf, Gespräch, Bild

bis 20.30 Uhr: - Infineon rechnet für Jahre mit fortgesetztem KI-Boom, Gespräch mit Finanzchef Sven Schneider, BöZ - "Der Hund ist ein Familienmitglied", Gespräch mit Futterhaus-Chef Andreas Schulz, FAZ - ""In der Skincare sehe ich noch genug Raum für Innovationen", Gespräch mit No-Cosmetics-Gründerin Caroline Kroll, HB - Mercedes-Aufsichtsratschef Brudermüller fordert tiefgreifende Reformen in Deutschland und kritisiert die steigende Staatsquote, Gespräch, HB - Die Autobranche baut massiv Stellen ab. Personalarbeit sollte den Wandel sozialverantwortlich gestalten und die Beschäftigten aktiv in ihre nächste Karrierephase begleiten, Gastbeitrag von Lea Corzilius, Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin von ZF Friedrichshafen, HB - EU-Kommission sondiert umfassende Reformen für Bankenregulierung, BöZ - "Aufgeschobene Investitionen werden nicht billiger", Gespräch mit Harald Christ, Vorsitzender des Investitions- und Innovationsbeirats, BöZ - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hält ein Bundestagsmandat vor der Sommerpause für einen Bundeswehreinsatz in der Strasse von Hormus für wünschenswert, aber nicht für sicher, Gespräch, ARD - Politologe Herfried Münkler sieht die USA als Verlierer des Irankriegs. Das Mullah-Regime sei gestärkt und die Autorität Washingtons geschwächt - mit verheerenden Folgen für die geopolitische Lage, Gespräch, HB - "Europa und Deutschland bewegen sich nicht in dem Tempo, das erforderlich wäre, um die Chancen vollständig zu nutzen", Gespräch mit Apollo-Co-Präsident Scott Kleinman, HB

In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

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SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’324.91 19.95 S43BWU
Short 14’615.16 13.98 S5ZB6U
Short 15’180.49 8.85 SX0BIU
SMI-Kurs: 13’771.28 19.06.2026 17:30:00
Long 13’216.90 19.95 SLBIBU
Long 12’914.71 13.90 SUTB5U
Long 12’369.49 9.00 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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