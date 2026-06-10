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10.06.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Die Lage an den Weltbörsen bleibt von Unsicherheit geprägt. Eine erneute Schwäche im globalen Tech-Sektor und wechselseitige Angriffe im Iran-Krieg dürften die Anleger zunächst davon abhalten, vor den US-Verbraucherpreisdaten neu ins Risiko zu gehen. Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 24.410 Punkte. Am Vorabend wurden in New York laut der Commerzbank vor mehreren Mega-Börsengängen weiter die Bewertungen von KI-Profiteuren hinterfragt. Dies zeigte sich auch in Asien mit erneuten Kursverlusten. Unsicherheit bringt auch, dass sich die USA und der Iran trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen erneut gegenseitig angegriffen haben.

USA: - NUR DOW LEICHT IM PLUS - Ein erneuter Schwächeanfall der Halbleitertitel hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Dienstag unter Druck gesetzt. Marktexperten machten die anstehenden Rekord-Börsengänge als Grund für die Kursverluste aus. Mit einem Minus von 1,12 Prozent auf 29.084,50 Punkte schloss der Auswahlindex Nasdaq 100 aber deutlich über seinem Tagestief. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es letztlich um 0,17 Prozent nach oben.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Tech-Schwäche an den US-Aktienmärkten hat auch in Asien die Stimmung belastet. Wechselseitige Angriffe im Iran-Krieg sowie die im Tagesverlauf erwarteten US-Verbraucherpreisdaten sorgten zusätzlich für Vorsicht bei Anlegern. Das US-Militär hat seine Angriffe auf Ziele im Iran inzwischen beendet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste nach den Gewinnen am Vortag zuletzt 2,2 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen sank um rund ein Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,1 Prozent nachgab. 

                                 
DAX             24.433,06  -0,74%
XDAX            24.512,54  -0,35%
EuroSTOXX 50     6.049,74  -0,21%
Stoxx50          5.156,13  -0,48%
                                 
DJIA            50.872,11   0,17%
S&P 500          7.386,65  -0,26%
NASDAQ 100      29.084,50  -1,12%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    125,30  -0,09%

DEVISEN: 

                         
Euro/USD    1,1546  0,03%
USD/Yen     160,37  0,01%
Euro/Yen    185,17  0,04%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            61.089  -0,97%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                        
Brent    91,96  0,51 USD
WTI      88,77  0,57 USD

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PRESSESCHAU

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bis 6.30 Uhr: - Der Unternehmer Axel Plass hat den angedachten Verkauf der Hamburger Spedition Konrad Zippel an die chinesische Staatsreederei Cosco verteidigt, Deutsche Verkehrs-Zeitung - Forsa: Nur sieben Prozent haben bereits WM-Fanartikel gekauft, RTL/ntv - Der Chef der Wirtschaftsvereinigung der Grünen, Karl Haeusgen, spricht sich für eine Erhöhung der Einkommen- und Erbschaftsteuer aus, Interview, Rheinische Post - Die Grünen kritisieren die Äusserung von SPD-Chefin Bärbel Bas scharf, wonach eine Steuerreform mindestens eine Entlastung der Steuerzahler von jährlich 500 Euro bringen solle, Interview mit Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch, Rheinische Post - Angesichts des Ukraine-Kriegs fordert Konstantin von Notz, Sicherheitsexperte der Grünen im Bundestag, ein EU-weites Waffenregister und einen verstärkten Datenaustausch, um illegalen Waffenhandel einzudämmen, Interview, ARD, Report Mainz - Koalitionskreise: Finanzlücke der Krankenkassen fällt grösser aus als erwartet, Bild - Deutsche Rentenversicherung: Zahl der Renten steigt auf Höchststand, 30 Prozent gehen mit Abschlägen in Ruhestand / Mahnung an Politik zur Verlässlichkeit der Rentenleistungen, Gespräch mit Rüdiger Herrmann, Vorsitzender der Vertreterversammlung, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu Alleingang gegen den Iran bereit, i24News - US-Wettbörse Kalshi will Arbeitgeber von Nutzern für bestimmte Wetten abfragen, um Insidertrading und Marktmanipulation zu bekämpfen, WSJ

bis 21.00 Uhr: - USA und Iran engen Fokus in Gesprächen auf vier Nuklearthemen ein, New York Times - Analysten zweifeln vor Börsengang an Billionenbewertung von Elons Musks Raumfahrtkonzern SpaceX, HB - Rocket-Labs-Chef Peter Beck: "Was meine Aktionäre von mir erwarten, ist, das grösste Raumfahrtunternehmen der Welt aufzubauen, und das werde ich versuchen", Gespräch, HB - Vor dem Treffen der Koalitionsspitzen mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften am Mittwochabend zeigt sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verhalten optimistisch, Rheinische Post - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wirft der SPD nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in der Unionsfraktionssitzung am Dienstag Blockade beim Infrastrukturzukunftsgesetz zur Beschleunigung grosser Bauvorhaben vor, Rheinische Post - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat an die Unions-Abgeordneten appelliert, angesichts der anstehenden Reformen in den nächsten Wochen geschlossen und konzentriert zu arbeiten, Rheinische Post - Die Modernisierung der F123-Fregatten dürfte deutlich teurer werden als erwartet, Table.Briefings - Sycamore Partners in Verhandlungen über den Verkauf von Drogerie Boots für zehn Milliarden US-Dollar, FT - Topmanager Jonathan Gray vom Finanzinvestor Blackstone: "Wir würden gerne noch mehr in Deutschland investieren", Interview, HB - EU-Berater Enrico Letta: Prozess für wettbewerbsfähigeren europäischen Kapitalmarkt hat sich deutlich beschleunigt, Börse-Stuttgart-Chef Matthias Voelkel drängt auf Tempo beim Aufbau künftiger digitaler Marktinfrastruktur, Interview, BöZ - Chef des US-Family-Office-Dienstleisters Archway, Anthony Abenante, warnt vor sinkender Transparenz in der Vermögensverwaltung durch steigendes Engagement bei Private-Credit-Anlagen, Gespräch, BöZ - Private-Markets-Chef von JPMorgan Asset Management, Jed Laskowitz, hält die Flucht aus Private-Credit-Fonds für vorübergehendes Liquiditätsproblem, Interview, Interview, BöZ

/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

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3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09.06.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) on ASML Holding NV
09.06.26 SMI etwas leichter zum Wochenauftakt
09.06.26 Marktüberblick: Chemiewerte unter Druck – Technologiewerte erholt
09.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’990.19 19.45 SKFBBU
Short 14’274.18 13.66 SYMBIU
Short 14’792.47 8.94 SEBBCU
SMI-Kurs: 13’356.31 09.06.2026 17:30:06
Long 12’902.29 19.88 SE2BZU
Long 12’596.43 13.73 SK2BZU
Long 12’056.98 8.88 SM6BBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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