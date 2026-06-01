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01.06.2026 07:36:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS ERWARTET - Nach der durchwachsenen Vorwoche zeichnet sich für den Dax ein ruhiger Wochenstart ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit zehn Punkten im Plus bei 25.114 Punkten. In der vergangenen Woche war er in der Hoffnung auf eine nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran gleich zum Start bis auf 25.438 Punkte gestiegen. Diese Aussicht erhielt im Wochenverlauf allerdings keine neue Nahrung, und so entfernte sich der Dax wieder von seinem Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten. In den USA eilen die wichtigsten Aktienindizes wie S&P 500 und Nasdaq 100 derweil von Rekord zu Rekord - jüngst schloss sich auch der Dow Jones Industrial an. Am Montagmorgen setzten sich auch die Rekordrallys des japanischen Nikkei 225 und des südkoreanischen Kospi fort. Am Aktienmarkt werde schon die Zukunft gekauft, während in Nahost noch die Gegenwart verhandelt werde, kommentierte Marktexperte Stephen Innes.

USA: - IM PLUS - Die Anleger konnten am Freitag in New York wieder Rekorde feiern. Sämtliche wichtigen Indizes stellten früher oder später Bestmarken auf. Sie profitierten von der Hoffnung, dass eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg kurz bevor steht - trotz widersprüchlicher Aussagen der Konfliktparteien. Zudem sorgte der anhaltende Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) weiter für Begehren - dieses Mal vor allem beim Computerkonzern Dell . Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,72 Prozent auf 51.032,46 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,22 Prozent auf 7.580,06 Zähler hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,36 Prozent auf 30.333,18 Punkte zu.

ASIEN: - NIKKEI 225 UND KOSPIE ERNEUT MIT REKORD - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte grösstenteils zugelegt. In Japan und Südkorea erreichten die jeweiligen Leitindizes Nikkei 225 beziehungsweise Kospi jeweils weitere Rekordmarken. Auch in Hongkong ging es deutlich nach oben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen lag dagegen im Minus. 

                                
DAX             25104,70   0,05%
XDAX            25076,16  -0,09%
EuroSTOXX 50     6050,54  -0,08%
Stoxx50          5190,62   0,09%
                                
DJIA            51032,46   0,72%
S&P 500          7580,06   0,22%
NASDAQ 100      30333,18   0,36%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    126,11  -0,10%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1648  -0,12%
USD/Yen     159,47   0,13%
Euro/Yen    185,75   0,00%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin                          
(USD, Bitstamp)                  
Bitcoin            73.382  -0,25%

ROHÖL: 

                         
Brent    93,00  +0,95 USD
WTI      89,58  +2,22 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann: "Scheindebatte" über Kanzlertausch, ZDF-Sendung Berlin direkt - 41 Prozent der Deutschen glauben, die CDU/CSU hätte bessere Chancen, wenn Friedrich Merz das Amt des Bundeskanzlers aufgeben würde, Stern - Rentenversicherung rechnet 2028 mit stärkerem Beitragsanstieg, Bild - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) fordert die Bundesregierung auf, die für diese Woche geplante Reform des Energieeffizienzgesetzes so zu überarbeiten, dass auch die starre Energieverbrauchsgrenze für Unternehmen und Privatpersonen ab 2030 wegfällt, Gespräch mit Verbandspräsident Peter Adrian, Bild

bis 20.30 Uhr: - Deutschland sollte die Commerzbank-Übernahme erlauben, Gastbeitrag von Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen), Vizepräsident des Deutschen Bundestages und Vertreter Frankfurts als Abgeordneter, HB - "Der Spirit der Nationalelf passt zu Bitburger", Gespräch mit Managern Joachim Peters und Stefan Schmitz, HB - EU will kostenlose CO2-Zertifikate nur gegen Investitionen verlängern, HB - Die Arbeitgeber wenden sich gegen eine verpflichtende Teilnahme von Arbeitnehmern an Reserveübungen der Bundeswehr, wie sie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit dem neuen "Reserverstärkungsgesetz" plant, Gespräch mit Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, FAZ - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther fordert die schwarz-rote Koalition auf, für die anstehenden Reformen an einem Strang zu ziehen, ARD - Russland verliert im Krieg gegen die Ukraine die Initiative auf dem Schlachtfeld und eröffnet damit nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj den Weg zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts, Gespräch, CBS News - "Wer auf Gewissheit wartet, wird Schwierigkeiten haben", Gespräch mit Futuristin Sofie Hvitved, HB - Die Konsolidierung unter Genossenschaftsbanken lässt vor allem den Mittelbau der Finanzgruppe schrumpfen. Das hat Folgen für die Struktur und die Zusammenarbeit im Verbund, sagen die Bundessprecher der Interessengemeinschaft kleiner und mittlerer Genossenschaftsbanken, Interview mit Hendrik Freund, Jörg Porsche und Markus Urban, BöZ - "Polens Erfolgsgeschichte ist mit Südkorea vergleichbar", Gespräch mit Ökonom Marcin Piatkowski, FAZ

In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’104.97 19.57 SRFB9U
Short 14’380.56 13.85 SQEBJU
Short 14’928.09 8.88 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’542.66 29.05.2026 17:31:09
Long 13’000.95 19.86 SVB5UU
Long 12’702.65 13.85 BSU9TU
Long 12’169.04 8.97 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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