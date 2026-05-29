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29.05.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Mit Rückenwind von den US-Börsen und aus Asien geht es am Freitag für den Dax wohl wieder etwas nach oben in Richtung Rekord. Dreh- und Angelpunkt bleibt der Krieg im Iran. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,35 Prozent höher auf 25.180 Punkte. Er würde damit wieder einen kleinen Schritt machen zu seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten. Die positiven Signale im Iran-Krieg hatten am Vorabend einigen US-Indizes bereits erneute Rekorde beschert und auch in Asien zumeist die Kurse angetrieben.

USA: - GEWINNE - An der Wall Street hat am Donnerstag die Aussicht auf eine verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg erneut für Rekorde gesorgt. Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Börsenbarometer Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände. Die Indizes profitierten dabei auch von positiven Unternehmensnachrichten rund um Künstliche Intelligenz. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hingegen schloss nur 0,05 Prozent höher bei 50.668,97 Punkten.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings US-Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Aus Teheran hiess es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. In Tokio legte der Nikkei 225 zuletzt um 2,6 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,1 Prozent zulegte. 

                                 
DAX             25.092,25  -0,34%
XDAX            25.097,86  -0,40%
EuroSTOXX 50     6.055,11  -0,25%
Stoxx50          5.186,20  -0,60%
                                 
DJIA            50.668,97   0,05%
S&P 500          7.563,63   0,58%
NASDAQ 100      30.223,89   0,84%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    126,23  0,06%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1639  -0,11%
USD/Yen     159,31   0,05%
Euro/Yen    185,42  -0,07%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            73.477  -0,06%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    92,67  -1,04 USD
WTI      87,76  -1,14 USD

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PRESSESCHAU

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bis 6.30 Uhr: - Die EU-Kommission will Unternehmen dazu verpflichten, in die Dekarbonisierung in Europa zu investieren, HB - In der Debatte um die Zukunft des Acht-Stunden-Tags hat das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) vorgeschlagen, die Arbeitszeit zunächst nur für bestimme Berufe auszuweiten, Funke Mediengruppe. - Zwei Wochen vor WM-Start kritisiert die Sportausschuss-Chefin des Bundestages, Aydan Özoguz (SPD), die hohen Preise für das DFB-Trikot, Gespräch, Rheinische Post - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland ein "Korrektiv zur AfD" sein. Gespräch mit Co-Chefin Amira Mohamed Ali, Rheinische Post - Der Deutsche Mieterbund hält die Behauptung, dass die Beteiligung von Vermietern an Heizkosten zu einem Rückgang von Mietwohnungen führe, für falsch, Gespräch mit Präsidentin Melanie Weber-Moritz, Rheinische Post - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer fordert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf, sich deutlich zur Klimakrise zu positionieren, Gespräch, Rheinische Post - Diäten-Aussetzung: Grüne und Linke fordern zügigen Gesetzentwurf von Schwarz-Rot, Rheinische Post - Angesichts der Hitzewelle fordern Patientenschützer mehr Schutz für Altenheime und Krankenhäuser, Gespräch mit Eugen Brysch, Vorstandschef der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Rheinische Post - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sieht Nachbesserungsbedarf bei der Gesundheitsreform seiner Parteifreundin, Bundesgesundheitsministerin Nina Warken, Gespräch, Rheinische Post - Der Tankstellen-Interessenverband hält nichts von einer Verlängerung des Tankrabatts, Rheinische Post - Der nordrhein-westfälische FDP-Chef Henning Höne hat sich klar gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD positioniert, Gespräch, Politico - Der FDP-Landeschef von Nordrhein-Westfalen, Henning Höne, hat vor dem FDP-Bundesparteitag am Wochenende seinen Willen zur Zusammenarbeit mit Wolfgang Kubicki bekundet, der als einziger Kandidat für den Parteivorsitz antreten wird, Gespräch, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - "Deutschland ist gerade unser am schnellsten wachsender Markt", Gespräch mit Celonis-Co-Chef Bastian Nominacher darüber, wie Firmenkunden das annehmen und weshalb Geschäftszahlen geheim bleiben, HB - Schwarz-Digits-Co-Chef fordert Industriepolitik für die Cloud, Gespräch mit Rolf Schumann, HB - "Das Altersvorsorgedepot wird Deutschland stärken", Gespräch mit JPMorgan-Asset-Management-Chef George Gatch, HB - Einst Banker, heute Ordensbruder: Éric Salobir organisiert vertrauliche Treffen zwischen Tech-Grössen und dem Vatikan. Im Interview erzählt er, wie diese Gespräche Papst Leos Enzyklika inspiriert haben, HB - Der schnelle Beitritt zur Verteidigungs-, Sicherheits- und Resilienz-Bank (DSRB) entscheidet, ob die deutsche Industrie die Aufrüstung der Partner mit anführt oder dabei zusieht, Gastbeitrag von Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, HB - Nach dem "Pfingstbrief" von CSU-Vize Manfred Weber hat sich der CSU-Ehrenvorsitzende und Ex-Bundesminister Theo Waigel zu Wort gemeldet und hinter Weber gestellt, Gespräch, FAZ - "Die Koalition verspielt den Befreiungsschlag", Gespräch mit Steuerrechtlerin Johanna Hey darüber, warum eine Entlastung über die Körperschaftsteuer unnötig teuer ist, was man im Steuerrecht problemlos streichen kann und weshalb Klingbeil kein guter Finanzminister ist, FAZ - Kanzleramtschef Thorsten Frei warnt vor weiteren Personaldebatten rund um Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU), Gespräch, FAZ

bis 21.00 Uhr: - Toyota stoppt Entwicklung von Elektro-Lexus der nächsten Generation, Nikkei - Beim Umsatz hat Roland Berger im vergangenen Jahr die Schwelle von einer Milliarde Euro wieder überschritten. Eine solide Bilanz ist auch wichtig, um neue Vergütungsstrukturen bei Projekten mitzutragen. Kunden erwarteten zunehmend flexible Vergütungsmodelle, sagt Finanzchef Matthias Rückriegel, Gespräch, BöZ - Die deutsche Wirtschaft könnte in diesem Jahr deutlich stärker wachsen als von vielen Volkswirten prognostiziert, meinen die Ökonomen Carsten-Patrick Meier und Daniel Hartmann. Sie verweisen auf den Fiskalimpuls und einen übersehenen positiven Effekt des Ölpreisschocks für die deutsche Wirtschaft, Gespräch, BöZ - Derzeit liegt der Fokus der EZB auf den Inflationsgefahren des Iran-Kriegs und nicht auf den Wachstumsrisiken. Das könnte sich jedoch demnächst ändern, meint Daniel Hartmann, Chefökonom des Vermögensverwalters Bantleon, Gespräch, BöZ

/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’060.80 19.75 S21BUU
Short 14’355.95 13.49 S43BWU
Short 14’888.17 8.97 SGQBEU
SMI-Kurs: 13’497.15 28.05.2026 17:30:00
Long 12’947.48 19.89 S2B8UU
Long 12’644.83 13.77 SKPBQU
Long 12’074.28 8.79 SU3BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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