Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GERINGE VERLUSTE - Knapp vor dem Rekord vom Januar lassen es die Anleger am Dienstag im Dax etwas ruhiger angehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 25.315 Punkte. Am Pfingstmontag war der Dax im Zuge der Entspannungsrally in der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs zeitweise bis auf 25.438 Punkte nach oben gerannt. Das Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten geriet in greifbare Nähe. Ohne neue Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street gelang der Vorstoss jedoch noch nicht. In Asien ist der Handel am Morgen durchwachsen. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent ist wieder etwas höher als zu Wochenbeginn. Das US-Militär hat trotz der Waffenruhe im Süden des Irans Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Strasse von Hormus Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen wollten.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN EINES FEIERTAGS - In den Vereinigten Staaten waren die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

ASIEN: - WENIG BEWEGUNG - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag kein einheitliche Richtung gefunden. Während es in Tokio nach dem Rekord des japanischen Leitindex Nikkei 225 am Vortag rund eine Stunde vor Handelsende leicht nach unten gegangen ist, legten die Märkte an den chinesischen Festlandsbörsen und Hongkong leicht zu.

DAX 25389,10 2,01% XDAX 25425,03 2,60% EuroSTOXX 50 6136,66 1,95% Stoxx50 5255,54 1,11% DJIA 50579,70 0,58% S&P 500 7473,47 0,37% NASDAQ 100 29481,64 0,42%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 126,14 -0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1634 -0,09% USD/Yen 158,95 0,02% Euro/Yen 184,91 -0,07%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 76.603 -0,84%

ROHÖL:

Brent 98,65 +2,51 USD WTI 92,32 -4,28 USD GG FREITAG

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - FDP-Comeback mit Kubicki? Mehrheit glaubt nicht daran, RTL und Stern - Tourismus-Koordinator Christoph Ploss (CDU): Krisen als Chance für heimische Reiseziele, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Ifo-Beschäftigungsbarometer: Personalplanung der Wirtschaft "nicht mehr ganz so restriktiv", HB

bis 22.15 Uhr: - Brüssel könnte noch vor der Sommerpause eine Strafe im hohen dreistelligen Millionenbereich gegen Google verhängen, HB - Yumeko aus den Niederlanden will sich von der grossen Textilindustrie absetzen - und nach Deutschland expandieren, Gespräch mit Gründer Rob van den Dool, FAZ - Auf die Künstliche Intelligenz allein kommt es nicht an - In den vielen Diskussionen gerade geht es viel zu oft nur um die technologischen Aspekte von KI. Ein Experiment zeigt, wovon ihr Erfolg tatsächlich abhängt, Gastbeitrag von Johannes Lohse, Juniorprofessor für Law & Economics an der Leuphana Universität Lüneburg und Mario Mechtel, Professor für Empirische Mikroökonomik an der Leuphana Universität Lüneburg, FAZ

bis 21.00 Uhr: - "Wir Unternehmer sollten Deutschland nicht verlassen", Gespräch mit Ex-Knauf-Chef Alexander Knauf, HB - "Bei so hohen Bewertungen kann viel schiefgehen" Gespräch mit Aktienmarktforscher Jay Ritter über den Börsengang von SpaceX, HB