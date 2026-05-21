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21.05.2026 07:36:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Nach dreitägiger Erholung dürfte sich am Donnerstag im Dax zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 7 Punkte tiefer auf 24.730 Punkte. Tags zuvor war der Dax zeitweise bis auf 24.885 Punkte gestiegen, kam aber nicht ganz an sein Monatshoch bei 25.152 Punkten heran. Mit Spannung war der Quartalsbericht des KI-Konzerns Nvidia erwartet worden, der am späten Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht wurde. Vor Bekanntgabe der Zahlen waren der S&P 500 und der Nasdaq 100 wieder an ihre jüngsten Rekorde herangerückt. Nvidia überzeugte offenbar zunächst vor allem die Analysten, von denen einige bereits ihre Kursziele anhoben. Die Aktien gaben allerdings nachbörslich etwas nach, nachdem sie seit Ende März um gut ein Drittel gestiegen waren. Die Erwartungen der sogenannten "Buy-Side" waren nämlich extrem hoch. Dazu zählen Marktakteure wie Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter.

USA: - IM PLUS - Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben den US-Börsen am Mittwoch Auftrieb gegeben und die Ölpreise belastet. Zudem verteilten die Anleger mit Blick auf den nach Handelsende anstehenden Nvidia -Quartalsbericht schon Vorschusslorbeeren. Marktbeobachter warnten, es könnte dem auf KI-Chips spezialisierten Halbleiterriesen schwerfallen, mit seinen Zahlen und Geschäftsprognosen die hohen Erwartungen zu erfüllen. Vom im Handelsverlauf veröffentlichten Protokoll zur letzten Sitzung der US-Notenbank Fed gingen keine Kursimpulse aus. Der Nasdaq 100 verabschiedete sich dank starker Halbleitertitel 1,66 Prozent höher mit 29.297,70 Punkten. Damit erholte sich der technologielastige Auswahlindex deutlich von den Gewinnmitnahmen seit seinem Rekord vom Donnerstag. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 mit einem Plus von 1,08 Prozent auf 7.432,97 Punkte aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 1,31 Prozent auf 50.009,35 Punkte zu.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte vor allem dank einer hohen Nachfrage nach Technologieaktien grösstenteils zugelegt. Besonders kräftig fielen die Gewinne in Tokio und Seoul aus. In Japan legte der dortige Leitindex Nikkei 225 rund eine Stunde vor Handelsende 3,6 Prozent zu und kletterte wieder über die Marke von 60.000 Punkten. Noch stärker als in Japan ging es in Südkorea nach oben. Der Kospi kletterte im späten Handel um mehr als acht Prozent. Dort sorgten vor allem hohe Kursgewinne von Samsung und SK Hynix für das deutliche Plus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zog um rund ein halbes Prozent an. Etwas nach unten ging es dagegen mit dem Hang Seng Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. 

                               
DAX             24737,24  1,38%
XDAX            24785,99  1,87%
EuroSTOXX 50     5976,07  2,13%
Stoxx50          5164,41  1,58%
                               
DJIA            50009,35  1,31%
S&P 500          7432,97  1,08%
NASDAQ 100      29297,70  1,66%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    124,83  -0,10%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1621  -0,02%
USD/Yen     158,93   0,01%
Euro/Yen    184,69  -0,01%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin                         
(USD, Bitstamp)                 
Bitcoin            77.954  0,62%

ROHÖL: 

                          
Brent    105,66  +0,64 USD
WTI       98,83  +0,57 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Hitziges Telefonat zwischen Trump und Netanjahu, Axios und WSJ - Abnehmende Tarifbindung: Zahl der allgemeinverbindlichen Tarifverträge seit 2000 um mehr als die Hälfte gesunken, Rheinische Post - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) bezweifelt, dass der von der schwarz-roten Regierungskoalition eingeführte freiwillige Wehrdienst ausreicht, damit die Bundeswehr genügend Soldaten erhält, Gespräch, T-Online - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bemängelt, dass die Bundesregierung bisher keine Grossreformen umgesetzt hat, Gespräch, T-Online - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert eine differenziertere Positionierung der deutschen Aussenpolitik, Gespräch, T-Online - In der Debatte um die Neuregelung der Organspende hat Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erneut für die Einführung der sogenannten Widerspruchslösung geworben, Gespräch, Rheinische Post - Die Parteien sollen in diesem Jahr deutlich mehr Geld erhalten, Bild - Die Expertenkommission zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung will die Anhebung des Renteneintrittsalters bis auf 70 Jahre empfehlen, Bild - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will flüchtigen Kriminellen das Bürgergeld streichen, Gespräch, Bild - Nach dem Kabinettsbeschluss für Investitionen in den Zivilschutz hat der Deutsche Städtetag weitere Mittel des Bundes und eine bessere Kommunikation mit den Bürgern angemahnt, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Christian Schuchardt, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Anthropic will Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum vorherigen Jahresviertel auf 10,9 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln, WSJ - Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz verzichtet auf eine zweite Amtszeit und scheidet Ende August aus, HB - "Ich mache mir mit Blick auf KI-Musik keine Sorgen", Gespräch mit Musikmanager Hartwig Masuch über die Zukunft der grossen Musikkonzerne, Misstrauen des Kapitalmarkts, Milliardengeschäfte und was ihn am Streaming stört, FAZ - Kapitalmarkt-Einblicke aus Schweden - Sinnvolle Massnahmen können durch kleinere, aber praktische und schrittweise Massnahmen erreicht werden, Gastbeitrag von SEB-Chefökonom Jens Magnusson, BöZ - Trial-and-Error trifft auf Porzellankiste - Das deutsch-schwedische Erfolgsrezept: Die Kombination aus Abenteuerlust und Sicherheitsbedürfnis, Gastbeitrag von Charlotte Roggenbuck, Senior Project Manager, Schwedische Handelskammer in der Bundesrepublik Deutschland und Maria Wolleh, Präsidentin ebenda BöZ - Internationale Banken stärken Zukunftsfähigkeit - Fester Bestandteil des Finanzplatzes Deutschland - Schlüsselrolle für Wachstum und Innovation, Gastbeitrag von Andreas Prechtel, Geschäftsführer Verband Internationaler Banken in Deutschland, BöZ - Skandinavische Perspektive im vielfältigen Binnenmarkt - Deutsche Wirtschaft kann von schwedischem Innovationsgeist, Pragmatismus und langfristigem Denken profitieren, Gastbeitrag von Heiner Herkenhoff, Hauptgeschäftsführer Bundesverband Deutscher Banken, BöZ - Die USA werden den Bankensektor weiter deregulieren, Europa muss nachziehen, Gastbeitrag von Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbands deutscher Pfandbriefbanken, FAZ - Das Verhältnis der Union hat sich aus Sicht von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowohl mit Blick auf die Grünen als auch die Linkspartei geändert, Gespräch, ARD

bis 21.00 Uhr: - OpenAI dürfte bei Börsengang mit mehr als einer Billion Dollar bewertet werden, FT - OpenAI will in den kommenden Tagen oder Wochen einen Börsengang beantragen, WSJ - Rüstungskonzern TKMS will mehr als Tausend neue Jobs schaffen, Business Insider

In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
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20.05.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Gap geschlossen
19.05.26 Julius Bär: 9.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Swiss Market® Index, EURO STOXX 50® Index, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
19.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Geberit, Swatch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’904.40 19.23 B5HSYU
Short 14’180.02 13.71 SC7BZU
Short 14’704.76 8.91 S3OBDU
SMI-Kurs: 13’399.29 20.05.2026 17:30:37
Long 12’784.78 19.09 SI7B8U
Long 12’514.57 13.92 SJCBCU
Long 11’966.10 8.91 SRKBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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