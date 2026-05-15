Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach dem starken Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt geht es für den Dax am Freitag wohl zunächst wieder abwärts. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,2 Prozent tiefer auf 24.173 Punkte. Damit würde er wieder unter seine 100-Tage-Durchschnittslinie rutschen in Richtung der 200-Tage-Linie. Beide charttechnischen Trendbarometer verlaufen seitwärts. Die starke Vorlage aus den USA wird allerdings am Morgen durch klare Verluste in Asien überlagert. Laut Stephen Innes von SPI Asset Management werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA wieder eingesammelt.

USA: - GEWINNE - Dank der KI-Begeisterung hat sich am US-Aktienmarkt der Rekordlauf der Technologiewerte fortgesetzt. Für Schub sorgten am Donnerstag ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco sowie ein fulminanter Börsengang des Chipherstellers Cerebras Systems . Obendrein wird allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrössten Volkswirtschaften Vereinigte Staaten und China im Zuges des Gipfels gesetzt sowie auf Vermittlungen Chinas im Iran-Krieg. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial zog um 0,75 Prozent auf 50.063,46 Punkte an. Der Wall-Street-Index näherte sich damit seinem Rekordhoch vom Februar.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die starke Vorlage aus den USA wurde überlagert. Laut Stephen Innes von SPI Asset Management werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA wieder eingesammelt. Es habe die Lage vielleicht etwas entspannt, aber die "strukturelle Rivalität" sei ungebrochen. Die zuletzt ohnehin wieder hohen Ölpreise ziehen wegen des weiterhin ungelösten Iran-Krieges weiter an. In Tokio büsste der japanische Nikkei 225 1,5 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 0,9 Prozent nach, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen auf der Stelle trat.

DAX 24.456,26 1,32% XDAX 24.342,76 0,54% EuroSTOXX 50 5.934,96 1,26% Stoxx50 5.125,52 0,85% DJIA 50.063,46 0,75% S&P 500 7.501,24 0,77% NASDAQ 100 29.580,30 0,73%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 124,71 -0,26%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1647 -0,20% USD/Yen 158,52 0,10% Euro/Yen 184,62 -0,10%

BITCOIN:

Bitcoin 80.733 -0,42% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 106,95 1,23 USD WTI 102,50 1,33 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Saudi-Arabien und Emirate haben Iran angegriffen, New York Times - Forsa: 92 Prozent der Deutschen für härteres Vorgehen gegen manipulierte KI-Inhalte, Rheinische Post - Tag der Familie: Sozialverband und Linke warnen vor Kürzungen beim Elterngeld, Rheinische Post - Adidas-Chef Björn Gulden sorgt sich nicht um höhere Inflation, Gespräch, Wiwo

bis 23.15 Uhr: - Zahlreiche Banken inklusive Morgan Stanley stellen Finanzpaket über fünf Milliarden US-Dollar für mögliche Übernahme von Caesars Entertainment durch den Milliardär Tilman Fertitta bereit, FT - "Aus 'Don't be evil' ist ein Schulterzucken geworden" Google hat sich in einem KI-Abkommen mit dem Pentagon auf Konditionen eingelassen, die Anthropic abgelehnt hat. Ein Gespräch mit Mitarbeiter Andreas Kirsch, der sich für sein Unternehmen schämt, FAZ - Europa ist im KI-Rennen gegenüber China und den USA nicht verloren, sagt Ökonom Paul Collier. Für Deutschland hat er fünf Vorschläge, um im Technologiewettbewerb aufzuholen, Gespräch, HB - "Wir suchen gezielt nach Innovationen jenseits der USA", Gespräch mit Ark-Invest-Chefin Cathie Wood über das Verhältnis von Geld und Innovation, die Sorgen vor einer KI-Blase und warum sie sich die europäische Start-up-Szene derzeit genau ansieht, HB - "Trump gefährdet die amerikanische Technologieführerschaft", Gespräch mit Ökonom Carl Benedikt Frey darüber, warum KI die Chancen und Risiken im internationalen Wettbewerb neu verteilt, HB - "Es geht um mehr als Prompt-Kompetenz", Gespräch mit den Forschern Thomas Druyen und Caroline Heil über die träge deutsche Bildungspolitik und wie es besser ginge, HB - Die Deutschen sind überfordert von den vielen Krisen, müssen sich aber verändern. Das gelingt oft erst durch Schmerz, sagt die Neurowissenschaftlerin Laura Wünsch und der muss noch grösser werden, Gespräch, HB - "Wer haftet, wenn die KI beraten hat?", Gespräch mit Bilthouse-Chef Tomas Peeters über Baukredite, den Zinsanstieg und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, FAZ

bis 21.00 Uhr: - "Warsh wird keine Marionette Trumps sein", Gespräch mit Mickey Levy, langjähriger Weggefährte des neuen Fed-Chefs, darüber, was er von der Notenbank unter neuer Leitung erwartet, BöZ - Der Rund-Um-die-Uhr-Handel kommt: "Mit tokenisierten Aktien können wir in den 24/7-Modus gehen", so Nasdaq Europe-Chef Roland Chai. An die ESMA appelliert er, Ausnahmen für DLT-Infrastruktur zu schaffen, so wie es die SEC in den USA mit einem No-Action-Letter getan hat, Gespräch, BöZ - Hochleistungs-KI bedroht die Finanz-IT: Modelle wie Claude Mythos finden Lücken schneller als je zuvor und erhöhen die Cybergefahr für die Finanzindustrie. Besonders IT-Altsysteme können als Einfallstor für Hacker dienen, sagt der Leiter des Bankinggeschäfts von Kyndryl Deutschland, Sanjay Bollmann, Gespräch, BöZ - Der Digital Markets Act steht im Zentrum des transatlantischen Streits um Zölle und Tech-Macht. Droht die EU bei der Durchsetzung einzuknicken, gerät Europas Wettbewerbsfähigkeit unter Druck, Gastbeitrag von Christoph Stresing, Geschäftsführer des Bundesverbands Deutsche Startups, BöZ - Franklin Templeton will ihr Krypto-Angebot für institutionelle Investoren ausbauen. ETF-Produktchef David Mann nimmt bereits eine steigende Nachfrage wahr, Gespräch, BöZ

/jha/