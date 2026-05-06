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06.05.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - WEITERE ERHOLUNG ERWARTET - Der Dax dürfte zur Wochenmitte an den starken Dienstag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen 0,6 Prozent höher auf 24.542 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax seine einfache 200- und dann auch die 100-Tage-Durchschnittslinie überwunden. Diese längerfristigen Trendbarometer verlaufen nach dem Rekord im Januar und dem kriegsbedingten Rutsch im März aktuell seitwärts. Richtig Fahrt aufnehmen könnte der Dax nach Bruch der Widerstandszone, die bis zum April-Hoch bei fast 24.800 Punkten reicht. Der Aktienmarkt feiere das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weiter als Wachstumsstory, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der Anleihemarkt habe inzwischen eher die immens hohen Schulden im Blick, die für Investitionen gemacht würden - ein durchaus interessanter Unterschied. Die geopolitischen Risiken würden derweil rasend schnell ausgepreist, schrieb er gerade mit Blick auf Asien. Der südkoreanische Leitindex Kospi stieg angesichts jüngster Anzeichen einer Deeskalation im Iran-Krieg auf ein Rekordhoch.

USA: - GEWINNE - Nach den Verlusten zum Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag zugelegt. Die Anleger zeigten sich optimistisch, dass robuste Quartalsberichte von Unternehmen die Aktienkurse antreiben dürften. Zudem stützten Anzeichen, dass der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran weiterhin Bestand hat. Dies sorgte für fallende Ölpreise und dämpfte Befürchtungen vor einem umfassenden Krieg, der die wirtschaftlichen Aussichten beeinträchtigen könnte. Tags zuvor hatten erstmals seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran die Spannungen deutlich zugenommen.

ASIEN: - GEWINNE - Vage Signale einer Entspannung in Nahost sowie der KI-Boom haben am Mittwoch die Börsen in Asien angetrieben. Der Aktienmarkt feiere das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weiter als Wachstumsstory, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der Anleihemarkt habe inzwischen eher die immens hohen Schulden im Blick, die für Investitionen gemacht würden - ein durchaus interessanter Unterschied. Die geopolitischen Risiken würden derweil rasend schnell ausgepreist, schrieb er gerade mit Blick auf Asien. Der südkoreanische Leitindex Kospi stieg angesichts jüngster Anzeichen einer Deeskalation im Iran-Krieg auf ein Rekordhoch. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg zuletzt um rund ein Prozent und für den CSI 300 , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es um 1,6 Prozent nach oben. In Japan wurde wegen eines Feiertages abermals nicht gehandelt. 

                                
DAX             24.401,70  1,71%
XDAX            24.415,91  2,11%
EuroSTOXX 50     5.869,63  1,84%
Stoxx50          5.048,97  0,84%
                                
DJIA            49.298,25  0,73%
S&P 500          7.259,22  0,81%
NASDAQ 100      28.015,06  1,31%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    125,26  0,17%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1732   0,34%
USD/Yen     155,93  -1,23%
Euro/Yen     82,88  -0,94%

BITCOIN: 

                               
Bitcoin            81.328  0,51
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                          
Brent    108,77  -1,10 USD
WTI      101,10  -1,17 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Drohende Einschnitte beim Wohngeld - Mieterbund warnt, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Die Grünen haben sich deutlich gegen die bevorstehende Diätenerhöhung für Bundestagsabgeordnete zum 1. Juli ausgesprochen, Gespräch mit Helge Limburg, rechtspolitischer Sprecher der Fraktion, Rheinische Post - Die Gewerkschaft Verdi lehnt eine Übernahme der Commerzbank ab, Gespräch mit Jan Duscheck, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Banken, Rheinische Post bis 23.15 Uhr: - "Illegale Mietstrukturen und Untervermietungen treiben die Preise", Gespräch mit Vonovia-Chef Luka Mucic über steigende Mieten, hohe Schulden und die eigene Wohnungssuche, FAZ - Die Situation am Ausbildungsmarkt hat sich im vergangenen Jahr deutlich verschlechtert, Politico

bis 21.00 Uhr: - US-Finanzriesen steigen in deutschen Reihenhausmarkt ein, HB - Die Konzerne der chinesischen Autobranche drängen schnell auf den europäischen Markt, HB - Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Günter Krings hat die Wiederwahl von Jens Spahn als Unions-Fraktionschef als Zeichen der Stabilität begrüsst, mahnt aber zugleich an, gegenüber der SPD nun "nochmal die Deutlichkeit zu erhöhen", Gespräch, Welt Fernsehen - Grünen-Chef Felix Banaszak kritisiert den Referentenentwurf von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zur Reform des Heizungsgesetzes scharf und fordert die SPD auf, diesem nicht zuzustimmen, Gespräch, Politico - Polen will Übergewinne besteuern, Gespräch mit Finanzminister Andrzej Domanski, HB - Friedrich Merz hatte eine Wirtschaftswende versprochen. Nach einem Jahr im Amt ist davon aber kaum etwas zu sehen. Was sind die Gründe?, Gastbeitrag von Civey-Chefin Janina Mütze, HB - "Acht Prozent pro Jahr sind realistisch", Gespräch mit Investor Henrik Maass darüber, warum edle Weine für Anleger interessant bleiben, HB

/mis

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’577.42 18.85 SXEBNU
Short 13’836.47 13.83 S7DB8U
Short 14’335.29 9.00 STRBXU
SMI-Kurs: 13’052.17 05.05.2026 17:30:19
Long 12’484.60 19.41 S42B5U
Long 12’216.42 13.83 STABXU
Long 11’691.04 8.91 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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