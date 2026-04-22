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22.04.2026 07:06:37

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - KLEINE VERLUSTE - Bei stagnierenden Ölpreisen zeichnet sich am Mittwochmorgen für den Dax ein kleines Minus ab. Mit der US-Ankündigung einer Verlängerung der Waffenruhe aber anhaltenden Blockade der Strasse von Hormus gibt es weiter einige Szenarien für den Iran-Krieg.

USA: - LEICHTES MINUS - Am US-Aktienmarkt hat es Dienstag wegen der weiterhin offenen Zukunft des Iran-Krieges Verluste gegeben. Kurz vor dem Ablauf der Waffenruhe waren die Anleger wieder nervöser hinsichtlich weiterer Gespräche zwischen Washington und Teheran.

ASIEN: - KEIN KLARER TREND, HONGKONG SCHWACH - Asiens Börsen haben am Mittwochmorgen zumeist keinen klaren Trend aufgewiesen. Am deutlichsten war die Kursbewegung in Hongkong, und hier ging es abwärts. 

                                       
DAX                   24.270,87   -0,6%
XDAX                  24.049,80  -1,74%
EuroSTOXX 50           5.930,25  -0,88%
Stoxx50         5.074,48 -1,11%        
                                       
DJIA                  49.149,38  -0,59%
S&P 500                7.064,01  -0,63%
NASDAQ 100            26.479,47  -0,42%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    125,65  +0,24%

DEVISEN: 

                         
Euro/USD    1,1740 -0,03%
USD/Yen     159,34 -0,02%
Euro/Yen    187,06 -0,06%

BITCOIN: 

                        
Bitcoin    77.449 +1,45%

ROHÖL: 

                         
Brent    98,55  +0,07 USD
WTI      89,52  -0,15 USD

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PRESSESCHAU

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bis 7.00 Uhr - Im Streit um die Zukunft der gesetzlichen Rente verweist Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) auf die weiterhin bestehende Sondersituation im Osten, Stern - Am Mittwoch berät das Bundeskabinett über den lang erwarteten Gesetzentwurf "zur Einführung einer IP-Adressspeicherung und Weiterentwicklung der Befugnisse zur Datenerhebung im Strafverfahren", Welt - Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) bereitet sich aktuell auch auf kriegsbedingte Risikoszenarien vor, Gespräch mit Präsidentin Inge Paulini, Rheinische Post - Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwartze (SPD), kritisiert die Gesundheitsreform. "Wer erkrankt, sollte nicht auch noch finanziell belastet werden", Interview, Rheinische Post - Unions-Gesundheitspolitiker und JU-Chef drohen mit Ablehnung der Gesundheitsreform, Bild

bis 23.15 Uhr: - "Der Schattenbanksektor sollte angemessen beaufsichtigt werden", Gespräch mit ABN-Amro-Chefin Marguerite Bérard über die Forderung nach einer strengeren Überwachung des Private-Credit-Sektors und mehr Risikobereitschaft in Europa, HB - "Wir sind die letzte Generation, die nur mit Menschen arbeitet", Gespräch mit Frauke von Polier, für Personal zuständiges Vorstandsmitglied bei Viessmann, darüber, warum sie auf Künstliche Intelligenz setzt, alle Führungskräfte prompten lernen sollen und sie selbst einen neuen Posten übernimmt, HB - Der Chef des Babykostherstellers Hipp hat die zurückhaltende Kommunikation seiner Firma zu dem Erpressungsversuch mit vergifteter Nahrung verteidigt, Gespräch mit Geschäftsführer Stefan Hipp, Die Presse - Zwei Drittel des Handels in Europa findet jenseits von Börsen und somit jenseits von transparenten Handelsplätzen statt. Niels Brab, Chief of Staff der Deutschen Börse, ordnet vor diesem Hintergrund die Bemühungen der EU um mehr Transparenz in Handel und Nachhandel ein, Gespräch, BöZ - Cinven treibt den Ausbau von Grant Thornton in Deutschland voran und plant weitere Zukäufe. Der Finanzinvestor prüft Übernahmen und umgeht dabei das Fremdbesitzverbot im Prüfungsmarkt, Gespräch mit Ko-Chef Bruno Schick, BöZ - Kein Schnickschnack: So beschreibt Vorstandsmitglied Volker Rützel die Anlagestrategie des Bankhauses Herzogpark in München. Der Vermögensverwalter mit Banklizenz konzentriert sich auf einfach erklärbare Assetklassen, BöZ - "Staatliches Altersvorsorgeangebot muss dem Wettbewerb genügen", Gespräch mit Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, BöZ - Eine grosse Steuerreform ohne Mehrbelastung gelingt, wenn der Staat zugleich Einsparpotenziale im Haushalt hebt, Gastbeitrag von MdBs Yannick Bury (CDU) und Florian Dorn (CSU), HB - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann reagiert gelassen auf die Empörung der SPD in der Rentendebatte und rät dem Koalitionspartner zu mehr Gelassenheit, Gespräch, Spiegel - Der österreichische Aktienindex ATX schlägt sich auch in diesem Jahr besser als der deutsche Leitindex. Christoph Boschan, Chef der Wiener Börse, sagt, welche Unternehmen, den Aktienmarkt antreiben und was er von dem Machtwechsel im Nachbarland Ungarn erwartet, BöZ - Die Tankstellenpreise für Diesel sind von der Rohölpreisentwicklung seit dem Irankrieg stark entkoppelt. - Preisbindung könnte eine Lösung sein, Gastbeitrag von Volker Brühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies an der Goethe-Universität Frankfurt, FAZ

bis 21.00 Uhr: - Rheinmetall-Chef Armin Papperger zu Vorwürfen der Verzögerung beim "Skyranger 30": Halten den vertraglich vereinbarten Zeitplan ein, RTL/NTV - Mit einer Überbrückungsfinanzierung hat sich das Warenhausunternehmen Galeria in seiner schwierigen Geschäftslage etwas Luft verschafft, Gespräch mit Geschäftsführer Tilo Hellenbock, HB - Plan für EU-Flottenregeln für Firmenwagen droht im Rat zu scheitern, HB - Bundestagsfraktionen uneins über geplante Diäten-Erhöhung, Welt - Die geplante steuerfreie Entlastungsprämie in Höhe von bis zu 1.000 Euro für Arbeitnehmer soll nach WELT-Informationen auch an Empfänger der geplanten Grundsicherung ausgezahlt werden können, wenn sie über Einkünfte aus bezahlter Arbeit verfügen, Welt - Bundesregierung einigt sich auf Notfallreform, FAZ

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Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

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– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
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Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
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Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’709.05 19.54 BC7SLU
Short 13’996.64 13.70 S4BB8U
Short 14’528.27 8.86 SFNBRU
SMI-Kurs: 13’134.14 21.04.2026 17:31:24
Long 12’627.60 19.98 SI6BUU
Long 12’327.19 13.84 SZXBHU
Long 11’801.27 8.95 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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