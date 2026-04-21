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21.04.2026 07:06:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - DAX-STABILISIERUNG ÜBER 24.500 PUNKTE - Nach dem schwachen Wochenstart wegen starker Ölpreise entspannt sich die Lage am Dienstag etwas und der Dax dürfte sich wieder über 24.500 Punkte erholen. Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA ist eine Fortsetzung der Verhandlungen aber weiter ungewiss. Doch Medienberichten zufolge steht die US-Delegation um US-Vizepräsident JD Vance vor einer Abreise Richtung Pakistan. Die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, gab sich dem Sender Fox News gegenüber zuversichtlich, dass die USA ein "wirklich gutes Abkommen" schliessen würden. Zentraler Streitpunkt bleibt die US-Seeblockade iranischer Schiffe und Häfen.

USA: - LEICHTER - Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des Nasdaq 100 fiel der Wochenstart schwächer aus. Im Fokus der Anleger blieb die Lage in Nahost. Wenige Tage, bevor am Mittwoch der Waffenstillstand endet, zeigten sich Anleger wieder verunsichert, nachdem die am Freitag vom Iran verkündete Öffnung der Strasse von Hormus nur von kurzer Dauer war.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN UND KOREA, CHINA DURCHWACHSEN - In Asien bleibt die Tech-Branche - und hier vor allem KI-Werte - weiter gefragt. Bereits zu Wochenbeginn konnten sich die Indizes damit von der allgemeinen Verunsicherung durch den Nahost-Krieg abkoppeln. Dieser Trend setzt sich Japan, Korea und Hongkong fort. Für den festlandchinesischen CSI 300 geht es etwas abwärts. 

                                
DAX             24.417,80 -1,15%
XDAX            24.476,22 -0,79%
EuroSTOXX 50     5.982,63 -1,24%
Stoxx50          5.131,42 -0,88%
                                
DJIA            49,442,56 -0,01%
S&P 500          7.109,14 -0,24%
NASDAQ 100      26.590,34 -0,31%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                          
Bund-Future    126  +0,05%

DEVISEN: 

                                 
Euro/USD    1,1776 -0,11%        
USD/Yen     158,97 +0,10%        
Euro/Yen           187,20  -0,01%

BITCOIN: 

Bitcoin 75.724 -0,19%

ROHÖL: 

                        
Brent    94,93 -0,55 USD
WTI      86,50 -0,92 USD

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PRESSESCHAU

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bis 6.30 Uhr - Die Verbraucherzentrale kritisiert die von der Bundesregierung geplanten Entlastungen zur Abfederung der hohen Spritpreise, Neue Osnabrücker Zeitung - Verteidigungsministerium: Mehr als 2.000 Bundeswehr-Auftritte an Schulen im ersten Quartal 2026, Rheinische Post - Juso-Chef Philipp Türmer hat die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung gefordert und sich damit hinter einen Vorstoss von Gesundheitsministerin Nina Warken gestellt, Gespräch, Politico - Das Bundeskabinett muss die für diesen Mittwoch geplante Verabschiedung des Gebäudemodernisierungsgesetzes (GMG) erneut verschieben, Bild - Die SPD fordert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf, eine Vorratsliste über die Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe und Materialien zu erstellen, Gespräch mit Dirk Wiese, Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Bild - In der schwarz-roten Koalition wird offenbar über eine Abschaffung des Steuerbonus für Handwerkerleistungen nachgedacht, Bild - Der Plan zur Streichung der Förderung von Demokratieprojekten stösst innerhalb der Bundesregierung auf Widerstand, Gespräch mit der Staatsministerin im Kanzleramt und Ostbeauftragten Elisabeth Kaiser (SPD), LVZ/Sächsische Zeitung - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will vor den entscheidenden Koalitionsgesprächen über die geplanten Reformen keine Tabus aufstellen, Gespräch, The Pioneer

bis 23.15 Uhr: - "Wir beweisen, dass Grossprojekte gelingen können", Gespräch mit Fraport-Chef Stefan schulte über Rezepte gegen ausufernde Kosten, den Irankrieg und Gründe, warum es in Frankfurt nicht zu einem Gemeinschaftsunternehmen mit Lufthansa kommt, FAZ - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp (CDU), fordert von der angekündigten Militärstrategie von Verteidigungsminister Boris Pistorius Antworten auf die zunehmende Eskalation vonseiten Russlands, Gespräch, Table Media - Die Finanzaufseher planen im Zuge der 9. Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) Erleichterungen für kleinere Banken. 80 bis 85% der Finanzhäuser in Deutschland könnten davon profitieren, sagt der für Bankenaufsicht zuständige Exekutivdirektor der BaFin, Nikolas Speer, Gespräch, BöZ - "Ich erwarte keine jähe Konsolidierungswelle", Gespräch mit Jens Peter Schmidt, Leiter des Brüsseler Büros der Wirtschaftskanzlei Noerr, über Auswirkungen der absehbaren Anpassungen in der EU-Fusionskontrolle, BöZ - Forstinvestments liefern hohe und kontinuierliche Erträge und weisen eine geringe Korrelation zu anderen Assetklassen auf. "Ich glaube, dass die ökonomischen Vorteile von Holz vielfach noch nicht voll und ganz erkannt werden", sagt Jasper Renk, Senior Investment Manager bei der Meag, der studierter Förster ist, Gespräch, BöZ - Der nächste Systemwettbewerb der Autoindustrie, Gastbeitrag von Andreas Herrmann, Direktor des Instituts für Mobilität der Uni St. Gallen und Zheng Han, Inhaber des Lehrstuhls für Innovation und Unternehmertum an der Tongji-Universität Shanghai, FAZ

bis 21.00 Uhr: - "Technologie allein schafft keine Werte", Gespräch mit GFT-Gründer Ulrich Dietz darüber, was es braucht, damit KI die deutsche Industrie voranbringt, HB - Der ehemalige Porsche-Finanzchef Lutz Meschke hat einen neuen Job: Er arbeitet jetzt für das Multi-Family-Office Wealthgate, HB - Laut den Reformplänen von Gesundheitsministerin Nina Warken müssen auch die Kliniken sparen. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft warnt vor den Folgen für Personal und Patienten, Gespräch mit Gerald Gass, HB - Unternehmensgewinne sollten nur dann besteuert werden, wenn Firmen sie ausschütten. Eine solch radikale Steuerreform würde den Standort Deutschland stärken, Gastbeitrag von Michael Schaden, Steuerberater und Partner beim Beratungsunternehmen EY, HB - Die für Mai angesetzten Abstimmungen im Europaparlament zum digitalen Euro dürften sich verzögern, HB

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Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

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– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)

️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?

Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell

Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.

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Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

20.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Jede Menge Bewegung
20.04.26 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’775.13 19.75 SQ3B6U
Short 14’057.67 13.77 S8MBFU
Short 14’580.93 8.95 S6EBTU
SMI-Kurs: 13’232.03 20.04.2026 17:30:00
Long 12’675.19 19.89 SGHBWU
Long 12’373.83 13.77 S9OBOU
Long 11’832.79 8.89 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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