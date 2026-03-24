Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - IM MINUS ERWARTET - Die massive Zwischenerholung vom Montagmittag bleibt zunächst ein Strohfeuer in den Wirren des Iran-Kriegs. Am Dienstag zeichnet sich jedenfalls wieder ein deutlicher Rückschlag ab. Der Broker IG taxierte den Dax am siebzehnten Handelstag nach Kriegsausbruch zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,1 Prozent tiefer auf 22.404 Punkte. Am Montag war der Dax mit 21.863 Punkten zunächst auf einen Tiefpunkt seit April 2025 abgesackt, bevor eine Kurznachricht des US-Präsidenten auf seiner Plattform Truth Social für Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende und eine entsprechende Erholungsrally sorgte.

USA: - IM PLUS - An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Iran-Kriegs für Gewinne gesorgt. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche". Der Leitindex Dow Jones Industrial legte daraufhin um 1,38 Prozent auf 46.208,47 Zähler zu. Am Freitag war der Dow auf den tiefsten Stand seit September gefallen. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementierte allerdings die Aussagen Trumps: Es habe keine Verhandlungen mit den USA gegeben. Der marktbreite S&P 500 erholte sich zum Wochenauftakt um 1,15 Prozent auf 6.581,00 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,22 Prozent und schloss bei 24.188,59 Zählern. Beide Börsenbarometer waren am Freitag wegen des Kriegs im Nahen Osten ebenfalls auf Tiefstände seit September abgerutscht.

ASIEN: - TENDENZ - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag nach der Verschiebung angedrohter Angriffe auf iranische Kraftwerke durch US-Präsident Donald Trump etwas von ihren Verlusten zum Wochenstart erholt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende etwas mehr als ein Prozent zu. In China und Hongkong ging es ebenfalls nach oben.

DAX 22653,86 1,22% XDAX 22787,38 2,54% EuroSTOXX 50 5574,32 1,33% Stoxx50 4818,60 0,85% DJIA 46208,47 1,38% S&P 500 6581,00 1,15% NASDAQ 100 24188,59 1,22%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 125,36 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1583 -0,26% USD/Yen 158,66 0,14% Euro/Yen 183,78 -0,12%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 70.364 -0,73%

ROHÖL:

Brent 103,02 +3,08% WTI 91,19 +3,48%

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PRESSESCHAU

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- CSU-Chef Markus Söder: Reformen bis Pfingsten, Stern - Juso-Chef Philipp Türmer: "Mit diesem Kurs marschieren wir in den Abgrund", Spiegel - Ex-FDP-Chef Christian Lindner will nicht in die Politik zurückkehren, ARD-Sendung Hart aber fair - Führende Ärztevertreter warnen die Bundesregierungen vor Kürzungen der Budgets im Rahmen eines Sparpakets und kündigen für diesen Fall einen deutlichen Rückgang der Behandlungstermine für Patienten an, Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, Bild - Angesichts der stark gestiegenen Benzinpreise spricht sich die stellvertretende SPD-Vorsitzende Petra Köpping dafür aus, die CO2-Abgabe auf Kraftstoff deutlich zu senken, Interview, Bild - Sachsen-Anhalts SPD-Spitzenkandidat, Armin Willingmann, hat mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen mehr Unterstützung aus Berlin gefordert, Interview, Politico - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) ruft die SPD im Bund auf, nach der Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz zügig zurück in den Arbeitsrhythmus zu kommen, Interview, Rheinische Post - Der ehemalige SPD-Vorsitzende Kurt Beck warnt seine Partei davor, die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas nach den jüngsten Wahlschlappen zu stürzen, Interview, Bild - Nach der Niederlage der SPD bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz verlangt die dortige Landtagsfraktion den Rücktritt der SPD-Bundesspitze, Interview mit dem stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Benedikt Oster, Bild - Forsa-Umfrage: Drei Viertel beklagen zu wenig Schutz von Kindern und Jugendlichen in Sozialen Medien, Rheinische Post - Forsa-Umfrage: 73 Prozent der Deutschen glauben, dass Deutschland mit der Aufnahme von iranischen Flüchtlingen überfordert wäre, Stern und RTL

bis 22.15 Uhr: - Die SPD will sich angesichts der jüngsten Wahlniederlagen nach den Worten von Parteichef Lars Klingbeil künftig verstärkt um Menschen kümmern, "die in Arbeit sind", Interview, ntv-Sendung Pinar Atalay - SPD-Chef Lars Klingbeil will sich angesichts stark gestiegener Spritpreise infolge des Iran-Kriegs an Massnahmen in Luxemburg orientieren, Interview, ntv-Sendung Pinar Atalay, Interview, ntv-Sendung Pinar Atalay - Bankenverband fordert nationale Strategie für Finanzbildung, BöZ

bis 21.00 Uhr: - Die Koalition will die kostenlose Mitversicherung für Ehepartnern bei den gesetzlichen Krankenkassen streichen, HB und FAZ - "BASF kann von Lieferengpässen der Konkurrenz profitieren", Interview mit Konzernchef Markus Kamieth, HB - Modell CLA von Mercedes-Benz übertrifft die Absatzerwartungen, Interview mit Vertriebsvorstand Mathias Geisen, HB - Deutschland hängt zu sehr an den Industrien des 20. Jahrhunderts, beklagt Start-up-Verbandschefin Verena Pausdeer, Interview, FAZ - Drei Viertel der Steuerpflichtigen in Hessen akzeptieren die Steuererklärung, die das Finanzamt für sie erstellt hat. Jetzt wollen andere Länder das Modell übernehmen, HB - Der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) kritisiert die Bundespartei und stärkt dennoch Bärbel Bas: "Jetzt ist nicht die Zeit für eine Selbstzerfleischung", Interview, FAZ - Nordrhein-Westfalens SPD-Chef Achim Post hat angesichts der politischen und wirtschaftlichen Lage eine "konzertierte Aktion" von Bundesregierung, Arbeitgebern und Gewerkschaften vorgeschlagen, Interview, Neue Westfälische - Der Iran-Krieg offenbart aus Sicht von Konstantinos Panitsas, Ökonom bei der Denkfabrik The Conference Board, Deutschlands Strompreis-Falle, Gastbeitrag, HB - Nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz hat der Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) scharfe Kritik an der Parteiführung geübt und sich gegen das Modell einer Doppelspitze ausgesprochen, Interview, HB - Die Empirie zur Historie europäischer Verschuldungsinstrumente mahnt aus Sicht von Friedrich Heinemann, Leiter des Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft am ZEW-Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftforschung, zu grosser Vorsicht, Gastbeitrag, FAZ