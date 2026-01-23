Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach der Erleichterung über Donald Trumps Grönland-Wende nimmt der Schwung der Erholung am Freitag spürbar ab. Der Dax wurde vom Broker IG etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,15 Prozent höher auf 24.894 Punkte taxiert. Damit geht trotz der deutlichen Erholung am Vortag eine von Nervosität geprägte Woche zu Ende, in der der Dax aktuell 1,6 Prozent verloren hat. Zum Start hatte US-Präsident Trump den Märkten einen erneuten Zollschock versetzt. "Ruhe bewahren, Absicherung betreiben und weitermachen", lautet am Morgen die Empfehlung des Barclays-Analysten Emmanuel Cau. Die rasche Deeskalation der Grönlandkrise deute darauf hin, dass die Trump-Regierung wenig Toleranz für eine gestresste Marktsituation zeige.

USA: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Die US-Börsen haben am Donnerstag angetrieben von geopolitischen Entspannungen und robusten Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten weiter zugelegt. Bereits am Vortag hatten die Aktienkurse positiv auf den entschärften Konflikt um Grönland und gemilderte Handelsspannungen zwischen den USA und Europa reagiert. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Wirtschaft der Vereinigten Staaten im dritten Quartal überraschend noch etwas stärker gewachsen war als ursprünglich berechnet.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Die Gewinne hielten sich aber in engen Grenzen. Bereits am Vortag hatte die Grönland-Wende von Donald Trump für Rückenwind gesorgt. Der US-Präsident hatte im Konflikt um die zu Dänemark gehörende Insel seine Drohung mit Strafzöllen gegen acht europäische Länder zurückgenommen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,2 Prozent. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse gab hingegen leicht um 0,2 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,4 Prozent zulegte.

DAX 24.856,47 1,20% XDAX 24.819,97 -0,20% EuroSTOXX 50 5.956,17 1,25% Stoxx50 5.055,48 0,88% DJIA 49.384,01 0,63% S&P 500 6.913,35 0,55% NASDAQ 100 25.518,35 0,76%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 127,73 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1750 0,01% USD/Yen 158,62 0,11% Euro/Yen 186,37 0,12%

BITCOIN:

Bitcoin 89.622 0,18% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 64,54 0,48 USD WTI 59,83 0,47 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr: - Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil hat Europa vor Selbstzufriedenheit im Umgang mit US-Präsident Donald Trump gewarnt und mehr Geschlossenheit sowie Tempo gefordert, Interview, Politico - Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, "aggressiv" und "erratisch" vorzugehen, Interview, T-Online - Airbus-Aufsichtsratschef René Obermann fordert angesichts zunehmender geopolitischer Verteilungskämpfe mehr Einsatz, auch von der Wirtschaftselite, Gespräch, Capital/Stern - Die Grünen haben die Bundesregierung vor zu grossen Änderungen am Heizungsgesetz gewarnt, Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Michael Kellner, Sprecher für Energiepolitik, Rheinische Post - Die Kritik am Verhalten einiger Grünen-Abgeordneten im Europarlament bei der Abstimmung über das Mercosur-Abkommen reisst innerhalb der Partei nicht ab, Gespräch mit der früheren Parteivorsitzenden Simone Peter, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Künstliche Intelligenz wird mehr und mehr zum Hoffnungsträger von Infineon. Vorstandsvorsitzender Jochen Hanebeck sagt, wo er Europas Chancen in der KI sieht, wie sein Unternehmen den Energiebedarf in Rechenzentren bremsen kann - und warum nicht alle Roboter Beine brauchen, Gespräch, FAZ - "America first hängt nicht an Trump", Gespräch mit Oren Cass, Vordenker der Neuen Rechten und Berater der US-Regierung, HB - In Deutschland gibt es eine Million unerledigte Strafverfahren. Ein eklatanter Personalmangel und unzureichende Digitalisierung gefährden das System, Gastbeitrag von Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds, HB - "KI erhöht die Qualität des Lernens", Gespräch mit Bildungsexperte Andreas Dammertz, HB - Irlands bekanntester Ökonom David McWilliams hat die Geschichte des Geldes aufgearbeitet. Ein Gespräch über Knochen und Kryptowährungen, Gier und Geiz - und Donald Trumps fatale Schwächung des Dollars, HB - Die EU hat ihre neues Anti-Zwangs-Instrument noch nicht genutzt. Was aber taugt es?, Gastbeitrag von Jurist Johannes Schäffer, FAZ - Mit dem Schwund ausländischer Anleger wird der Status des Dollars als Weltwährung geschwächt. Hinzu kommt die Digitalisierung: US-Stablecoins können zwar den Dollar in den digitalen Raum retten, doch wahrscheinlicher ist ein digitaler Leitwährungskorb zusammen mit dem Euro, meint Scope-Analyst Eiko Sievert, Gespräch, BöZ - "Unsere favorisierte Long-Position ist auf Gold", Gespräch mit Daan Struyven, Co-Chef des globalen Rohstoff-Research von Goldman Sachs, BöZ

bis 21.00 Uhr: - IW-Studie: Im Jahr 2025 sind die Kapitalzuflüsse nach Deutschland erstmals seit 2003 wieder grösser gewesen als die Kapitalabflüsse, HB - Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Stefan Schwartze (SPD) fordert eine Überarbeitung des Patientenrechtegesetzes, um ärztliche Behandlungsfehler leichter nachweisen zu können, Gespräch, Zeit

