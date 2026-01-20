Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’277 -1.0%  SPI 18’334 -1.1%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’959 -1.3%  Euro 0.9285 0.0%  EStoxx50 5’926 -1.7%  Gold 4’714 0.9%  Bitcoin 72’195 -2.2%  Dollar 0.7958 -0.2%  Öl 64.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Coinbase analysiert 2026: Drei Entwicklungen mit Signalwirkung für den Krypto-Markt
BKW-Aktie: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
ARK übertrifft 2025 den Markt: Diese Top-Aktien setzt Cathie Wood für 2026 in den Fokus
Chinas Notenbank: LPR-Referenzzins für Bankkredite bleibt stabil
Goldpreis: Marke von 4'700 Dollar "geknackt"
Suche...

X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0

24’958.92 Pkt
-351.51 Pkt
-1.39 %
22:15:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

20.01.2026 07:30:37

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem schwachen Wochenauftakt zeichnet sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt keine Erholung ab. Zum Auftakt werden moderate Verluste erwartet. Der Broker IG berechnete den Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger bei 24.900 Zählern. Tags zuvor hatte die Androhung neuer Zölle gegen acht europäische Nato-Länder, darunter auch Deutschland, die Börsen belastet. "Da hat man gedacht, wenigstens dies eine grosse Thema wäre mehr oder weniger erledigt, da geht es schon wieder los - der Zollkrieg", schrieb Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Es drohten Streit, Zölle, Gegenzölle und Unsicherheit für die Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks.

USA: - KEIN HANDEL - An den US-Aktienbörsen hat am Montag wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden. Grund ist der Feiertag "Martin Luther King Day".

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Zolldrohungen der USA vom Wochenende gegen acht europäische Länder im Streit um Grönland dämpfen die Stimmung weiterhin. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste kurz vor dem Handelsende rund ein Prozent ein. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse verlor zuletzt 0,3 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong leicht um 0,2 Prozent zulegte. 

                                 
DAX             24.959,06  -1,34%
XDAX            24.958,92  -1,39%
EuroSTOXX 50     5.925,82  -1,72%
Stoxx50          5.062,34  -1,28%
                                 
DJIA            49.359,33  -0,17%
S&P 500          6.940,01  -0,06%
NASDAQ 100      25.529,26  -0,07%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                             
Bund-Future    127,95  -0,16%

DEVISEN: 

                         
Euro/USD    1,1665  0,17%
USD/Yen     158,19  0,04%
Euro/Yen    184,53  0,21%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            91.366  -1,29%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                        
Brent    63,99  0,05 USD
WTI      59,58  0,14 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.30 Uhr: - Das Bundesinnenministerium von Ressortchef Alexander Dobrindt (CSU) warnt vor Risiken durch digital vernetzte Autos aus China, HB - Kinder-Influencer in Social Media: CDU-Vorstoss für schärfere Gesetze, Politico - Der CDU-Spitzenkandidat für Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, hat eine Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher und Unternehmen gefordert, Gespräch, Politico - NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hat sich klar für die Verbeamtung von Lehrkräften ausgesprochen, Gespräch, Rheinische Post - Der Wirtschaftsweise Martin Werding fordert die EU zu einer harten Antwort auf die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit Grönland auf, Gespräch, Rheinische Post - Fast jeder zweite Bundesbürger findet die geplante Kaufprämie für E-Fahrzeuge unter sozialpolitischen Gesichtspunkten falsch, Bild

bis 22.15 Uhr: - "Es geht nicht darum, Menschen zu ersetzen", Gespräch mit Salesforce-Manager Muralidhar Krishnaprasad darüber, wie sich die Erwartungen seiner Kunden an KI verändert haben, welche Leistungen sein Haus anbietet und wo die Probleme beim Einsatz von künstlicher Intelligenz lauern, BöZ - Nach Jahren der Rezession wächst die Bauwirtschaft wieder. Für Bauherren, private wie den Staat, hat Peter Hübner, Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, eine schlechte Nachricht parat: Die Baupreise werden steigen, Gespräch, FAZ

bis 21.00 Uhr: - Aktivistische Investoren halten sich mit Kampagnen gegen deutsche Unternehmen zurück, HB - Herausforderung KI in der Karriere von heute, Gastbeitrag von Randstad-Chef Sander van?t Noordende, HB

/jha/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

19.01.26 UBS Logo Quantum Computing: Schlüsseltechnologie mit Wachstumspotenzial
19.01.26 Börsen droht Ungemach
19.01.26 Marktüberblick: Gold setzt Hausse fort
16.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Moderna, Pfizer
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’790.72 19.87 U5VSUU
Short 14’084.37 13.83 SWUB0U
Short 14’618.34 8.88 S3JB1U
SMI-Kurs: 13’277.04 19.01.2026 17:30:00
Long 12’675.20 19.16 S92BSU
Long 12’398.81 13.76 S5CBOU
Long 11’857.80 8.88 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
ams-OSRAM-Aktie deutlich schwächer: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
Zolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schliesst schwächer -- DAX schlussendlich knapp unter 25'000-Punkte-Marke -- Feiertag an der Wall Street -- Märkte in Fernost letztlich mehrheitlich im Minus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Vormittag
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils an
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Aufwind
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für SAP SE-Aktie
UBS Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von UBS
Nestlé-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
XDAX 24’958.92 -1.39%

finanzen.net News

Datum Titel
07:56 Gold kostet erstmals mehr als 4.700 US-Dollar - Silber ebenfalls mit Rekord
07:40 Hypoport-Aktie: Wachstum bei Europace schwächelt im vierten Quartal
07:44 Vor Trump-Rede beim WEF: Europäer bereiten das Terrain
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet
07:18 Transportbranche sucht Partner für Digitalisierung
07:16 DAX-FLASH: Keine Erholung in Sicht nach schwachem Wochenbeginn
07:08 Vielerorts Staus wegen Warnstreik erwartet - Tunnel gesperrt
06:34 ROUNDUP/Verdi-Warnstreiks: viele Brücken und Tunnel im Norden gesperrt
06:27 Elbtunnel wegen Warnstreiks nur eingeschränkt befahrbar
06:26 Chemiebranche in Ostdeutschland: unter Druck - trotzdem höhere Löhne?