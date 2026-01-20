Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem schwachen Wochenauftakt zeichnet sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt keine Erholung ab. Zum Auftakt werden moderate Verluste erwartet. Der Broker IG berechnete den Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger bei 24.900 Zählern. Tags zuvor hatte die Androhung neuer Zölle gegen acht europäische Nato-Länder, darunter auch Deutschland, die Börsen belastet. "Da hat man gedacht, wenigstens dies eine grosse Thema wäre mehr oder weniger erledigt, da geht es schon wieder los - der Zollkrieg", schrieb Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Es drohten Streit, Zölle, Gegenzölle und Unsicherheit für die Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks.

USA: - KEIN HANDEL - An den US-Aktienbörsen hat am Montag wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden. Grund ist der Feiertag "Martin Luther King Day".

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Zolldrohungen der USA vom Wochenende gegen acht europäische Länder im Streit um Grönland dämpfen die Stimmung weiterhin. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste kurz vor dem Handelsende rund ein Prozent ein. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse verlor zuletzt 0,3 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong leicht um 0,2 Prozent zulegte.

DAX 24.959,06 -1,34% XDAX 24.958,92 -1,39% EuroSTOXX 50 5.925,82 -1,72% Stoxx50 5.062,34 -1,28% DJIA 49.359,33 -0,17% S&P 500 6.940,01 -0,06% NASDAQ 100 25.529,26 -0,07%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 127,95 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1665 0,17% USD/Yen 158,19 0,04% Euro/Yen 184,53 0,21%

BITCOIN:

Bitcoin 91.366 -1,29% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 63,99 0,05 USD WTI 59,58 0,14 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.30 Uhr: - Das Bundesinnenministerium von Ressortchef Alexander Dobrindt (CSU) warnt vor Risiken durch digital vernetzte Autos aus China, HB - Kinder-Influencer in Social Media: CDU-Vorstoss für schärfere Gesetze, Politico - Der CDU-Spitzenkandidat für Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, hat eine Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher und Unternehmen gefordert, Gespräch, Politico - NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hat sich klar für die Verbeamtung von Lehrkräften ausgesprochen, Gespräch, Rheinische Post - Der Wirtschaftsweise Martin Werding fordert die EU zu einer harten Antwort auf die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit Grönland auf, Gespräch, Rheinische Post - Fast jeder zweite Bundesbürger findet die geplante Kaufprämie für E-Fahrzeuge unter sozialpolitischen Gesichtspunkten falsch, Bild

bis 22.15 Uhr: - "Es geht nicht darum, Menschen zu ersetzen", Gespräch mit Salesforce-Manager Muralidhar Krishnaprasad darüber, wie sich die Erwartungen seiner Kunden an KI verändert haben, welche Leistungen sein Haus anbietet und wo die Probleme beim Einsatz von künstlicher Intelligenz lauern, BöZ - Nach Jahren der Rezession wächst die Bauwirtschaft wieder. Für Bauherren, private wie den Staat, hat Peter Hübner, Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, eine schlechte Nachricht parat: Die Baupreise werden steigen, Gespräch, FAZ

bis 21.00 Uhr: - Aktivistische Investoren halten sich mit Kampagnen gegen deutsche Unternehmen zurück, HB - Herausforderung KI in der Karriere von heute, Gastbeitrag von Randstad-Chef Sander van?t Noordende, HB

/jha/