Morning Briefing - International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Mittwoch weiter mit dem Sprung über die 25.000-Punkte-Marke liebäugeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,25 Prozent im Plus auf 24.955 Punkte und damit nah am Vortagshoch. Am Dienstag hatten zur nächsten Tausenderschwelle gut 30 Punkte gefehlt. Laut der NordLB sind die Anleger trotz der zunehmenden geopolitischen Spannungen weiter in Kauflaune. Etwas Rückenwind kommt von der Wall Street, wo sich nach einem verhaltenen Handelsstart eine positive Stimmung durchgesetzt hatte. Im Blick stehen am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa.

USA: - IM PLUS - Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch. Das lag knapp über 49.500 Punkten, womit der Dow zielstrebig auf die runde Marke von 50.000 Punkten zusteuert. Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 0,99 Prozent auf 49.462,08 Zähler. Auch der marktbreite S&P 500 schwang sich im späten Handel zu einem Höchststand auf. Er schloss 0,62 Prozent höher bei 6.944,82 Punkten. Der Nasdaq 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um 0,94 Prozent aufwärts auf 25.639,71 Zähler. Eine Rekordmarke blieb dem Index aber versagt.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel nach jüngster Stärke nun um gut ein Prozent. Auch an den chinesischen Börsen ging es nach den Vortagesgewinnen nach unten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank zuletzt um 0,4 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,4 Prozent tiefer.

DAX 24892,20 0,09% XDAX 24970,87 0,45% EuroSTOXX 50 5931,79 0,14% Stoxx50 5039,56 0,67% DJIA 49462,08 0,99% S&P 500 6944,82 0,62% NASDAQ 100 25639,71 0,94%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 127,78 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1694 0,06% USD/Yen 156,36 -0,19% Euro/Yen 182,84 -0,13%

BITCOIN:

Bitcoin 92.728 -1,05% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 60,15 -0,56 USD WTI 56,38 -0,75 USD

PRESSESCHAU

bis 06.30 Uhr: - US-Aussenminister Mario Rubio sieht Kauf Grönlands, nicht US-Militäreinsatz, WSJ - - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat eine fairere Besteuerung sehr hoher Erbschaften angemahnt und einen zeitnahen Gesetzentwurf für eine entsprechende Reform angekündigt, Interview, Rheinische Post - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch lehnt Praxisgebühr ab und fordert höhere Beteiligung privater Krankenkassen an Krankenhausreform, Interview, Rheinische Post - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch ruft Energieministerin Katherina Reiche (CDU) zu mehr Tempo bei Koalitionsvorhaben auf, Interview, Rheinische Post - Der Grünen-Bundesvorsitzende Felix Banaszak kritisiert Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) für dessen Aussagen zum Anschlag auf das Berliner Netz und dem anschliessenden Stromausfall, Interview, Bild - Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, erhebt nach dem Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz Vorwürfe gegen die Bundesregierung, Interview, Rheinische Post - Der Anschlag auf das Berliner Stromnetz mit einem weitreichenden Stromausfall im Stadtgebiet soll in der kommenden Woche auch den Innenausschuss des Bundestages beschäftigen, Rheinische Post - Angesichts frostiger Temperaturen hat sich Linken-Chef Jan van Aken für ein Verbot von Zwangsräumungen im Winter ausgesprochen, Interview, Rheinische Post - VDA-Präsidentin Hildegard Müller mahnt niedrigere Steuern und Abgaben an, Bild - DIHK warnt vor Sicherheitslücken beim Schutz kritischer Infrastruktur, HB - Hermann Gröhe, Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), beklagt fehlende Investitionen in Bevölkerungsschutz, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

bis 21.00 Uhr: - Nach dem Koalitionsbruch in Brandenburg sieht BSW-Mitbegründer Alexander Ulrich die Schuld beim Koalitionspartner SPD, Interview, Rheinpfalz - Audi, BMW und Mercedes verkaufen entgegen dem Branchentrend noch immer mehr Diesel- als Elektrofahrzeuge - und entwickeln sogar neue Dieselaggregate, HB - KfW erwartet mehr Schwung bei neuen Firmenkrediten, HB - "Ausserhalb der USA ist fast kein Kupfer mehr da", Interview mit Michael Widmer, Rohstoffstratege bei der US-Grossbank Bank of America, HB - Versicherungsjobs durch KI in Gefahr, HB - Ifo-Auswertung: Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer setzen sich deutlich von der schwachen Konjunktur in Deutschland ab - Zusätzliche Dynamik sieht die Branche durch den breiten Einsatz von Künstlicher Intelligenz, HB - Kleine bis mittelgrosse Unternehmen drohen am Kapitalmarkt ins Hintertreffen zu geraten, Interview mit Metzler-Vorstand Mario Mattera, BöZ

