Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’341 0.7%  SPI 18’352 0.6%  Dow 49’462 1.0%  DAX 24’892 0.1%  Euro 0.9296 0.0%  EStoxx50 5’932 0.1%  Gold 4’445 -1.1%  Bitcoin 73’740 -1.1%  Dollar 0.7949 -0.1%  Öl 60.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526VAT31186490ExxonMobil808963Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Siemens-Aktie zieht an: Partnerschaft mit NVIDIA wird vertieft
Alcon-Aktie nach gescheiterter STAAR-Übernahme: Beim Preis "diszipliniert" geblieben
Amrize-Aktie im Blick: Baustoffkonzern übernimmt PB Materials in Texas
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Dann zahlen sich Rabatt-Coupons wirklich aus
Suche...
Plus500 Depot

X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0

24’970.87 Pkt
112.35 Pkt
0.45 %
22:15:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

07.01.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Mittwoch weiter mit dem Sprung über die 25.000-Punkte-Marke liebäugeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,25 Prozent im Plus auf 24.955 Punkte und damit nah am Vortagshoch. Am Dienstag hatten zur nächsten Tausenderschwelle gut 30 Punkte gefehlt. Laut der NordLB sind die Anleger trotz der zunehmenden geopolitischen Spannungen weiter in Kauflaune. Etwas Rückenwind kommt von der Wall Street, wo sich nach einem verhaltenen Handelsstart eine positive Stimmung durchgesetzt hatte. Im Blick stehen am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa.

USA: - IM PLUS - Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch. Das lag knapp über 49.500 Punkten, womit der Dow zielstrebig auf die runde Marke von 50.000 Punkten zusteuert. Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 0,99 Prozent auf 49.462,08 Zähler. Auch der marktbreite S&P 500 schwang sich im späten Handel zu einem Höchststand auf. Er schloss 0,62 Prozent höher bei 6.944,82 Punkten. Der Nasdaq 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um 0,94 Prozent aufwärts auf 25.639,71 Zähler. Eine Rekordmarke blieb dem Index aber versagt.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel nach jüngster Stärke nun um gut ein Prozent. Auch an den chinesischen Börsen ging es nach den Vortagesgewinnen nach unten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank zuletzt um 0,4 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,4 Prozent tiefer. 

                               
DAX             24892,20  0,09%
XDAX            24970,87  0,45%
EuroSTOXX 50     5931,79  0,14%
Stoxx50          5039,56  0,67%
                               
DJIA            49462,08  0,99%
S&P 500          6944,82  0,62%
NASDAQ 100      25639,71  0,94%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                            
Bund-Future    127,78  0,04%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1694   0,06%
USD/Yen     156,36  -0,19%
Euro/Yen    182,84  -0,13%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            92.728  -1,05%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    60,15  -0,56 USD
WTI      56,38  -0,75 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - US-Aussenminister Mario Rubio sieht Kauf Grönlands, nicht US-Militäreinsatz, WSJ - - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat eine fairere Besteuerung sehr hoher Erbschaften angemahnt und einen zeitnahen Gesetzentwurf für eine entsprechende Reform angekündigt, Interview, Rheinische Post - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch lehnt Praxisgebühr ab und fordert höhere Beteiligung privater Krankenkassen an Krankenhausreform, Interview, Rheinische Post - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch ruft Energieministerin Katherina Reiche (CDU) zu mehr Tempo bei Koalitionsvorhaben auf, Interview, Rheinische Post - Der Grünen-Bundesvorsitzende Felix Banaszak kritisiert Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) für dessen Aussagen zum Anschlag auf das Berliner Netz und dem anschliessenden Stromausfall, Interview, Bild - Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, erhebt nach dem Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz Vorwürfe gegen die Bundesregierung, Interview, Rheinische Post - Der Anschlag auf das Berliner Stromnetz mit einem weitreichenden Stromausfall im Stadtgebiet soll in der kommenden Woche auch den Innenausschuss des Bundestages beschäftigen, Rheinische Post - Angesichts frostiger Temperaturen hat sich Linken-Chef Jan van Aken für ein Verbot von Zwangsräumungen im Winter ausgesprochen, Interview, Rheinische Post - VDA-Präsidentin Hildegard Müller mahnt niedrigere Steuern und Abgaben an, Bild - DIHK warnt vor Sicherheitslücken beim Schutz kritischer Infrastruktur, HB - Hermann Gröhe, Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), beklagt fehlende Investitionen in Bevölkerungsschutz, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

bis 21.00 Uhr: - Nach dem Koalitionsbruch in Brandenburg sieht BSW-Mitbegründer Alexander Ulrich die Schuld beim Koalitionspartner SPD, Interview, Rheinpfalz - Audi, BMW und Mercedes verkaufen entgegen dem Branchentrend noch immer mehr Diesel- als Elektrofahrzeuge - und entwickeln sogar neue Dieselaggregate, HB - KfW erwartet mehr Schwung bei neuen Firmenkrediten, HB - "Ausserhalb der USA ist fast kein Kupfer mehr da", Interview mit Michael Widmer, Rohstoffstratege bei der US-Grossbank Bank of America, HB - Versicherungsjobs durch KI in Gefahr, HB - Ifo-Auswertung: Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer setzen sich deutlich von der schwachen Konjunktur in Deutschland ab - Zusätzliche Dynamik sieht die Branche durch den breiten Einsatz von Künstlicher Intelligenz, HB - Kleine bis mittelgrosse Unternehmen drohen am Kapitalmarkt ins Hintertreffen zu geraten, Interview mit Metzler-Vorstand Mario Mattera, BöZ

/zb/mis

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

06.01.26 Marktüberblick: Tech-Werte gesucht
06.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Leichter zum Jahresauftakt
05.01.26 Nicht alles, was glänzt, ist Gold – wie könnte es für Edelmetalle weitergehen?
05.01.26 Neuer Rekord zum Jahresauftakt?
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’853.99 19.77 SY9BNU
Short 14’128.02 13.87 SXKBIU
Short 14’663.64 8.86 BIASPU
SMI-Kurs: 13’340.73 06.01.2026 17:30:00
Long 12’756.81 19.48 SFDBEU
Long 12’477.95 13.80 SXPBDU
Long 11’953.31 8.95 SZDBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Breite Verfügbarkeit von Wegovy-Pille in den USA treibt Novo Nordisk-Aktie erneut kräftig nach oben
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
Bayer-Aktie fällt trotzdem ins Minus: Sevabertinib bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
VW-Aktie sinkt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA - VW-Töchter zu Rückrufaktion gezwungen
DocMorris Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagmittag mit DocMorris ein
Gold und Small-Cap-KI-Aktien: Das sind die Anlagetrends 2026 laut einer Goldman Sachs-Umfrage
Rheinmetall-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Idorsia Aktie News: Idorsia am Dienstagnachmittag massiv unter Druck
Top-Performer 2026? Darum setzt ein Analyst lieber auf NVIDIA-Rivale AMD
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Energy-Aktie

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
XDAX 24’970.87 0.45%

finanzen.net News

Datum Titel
07:34 ROUNDUP/Studie: Klimaziel 2025 erreicht, aber nur wenig CO2 gespart
07:34 ROUNDUP: Deutschland erzielt Einnahmerekord im Emissionshandel
07:32 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax steuert erneut 25.000er-Marke an
07:35 grenke-Aktie: Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität gesteigert
07:19 19.900 Haushalte im Berliner Südwesten weiter ohne Strom
07:19 DAX-FLASH: Dax nimmt nochmals Anlauf auf 25.000 Punkte
07:16 OTS: BearingPoint GmbH / Viel Bekanntheit, wenig Alltag: Kryptowährungen ...
07:04 ROUNDUP: Nach Brandanschlag weiter Tausende ohne Strom in Berlin
07:00 GNW-News: Synchronoss präsentiert auf der CES2026 seine erweiterte Personal-Cloud-Plattform und die Dynamik von Capsyl, verbunden mit einem Ausblick auf neue...
06:49 ROUNDUP 3: Polizei durchsucht Sparkasse nach Millionen-Coup