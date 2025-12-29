Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.12.2025 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach den Weihnachtsfeiertagen zeichnet sich beim Dax ein moderat höherer Start in die verkürzte Woche vor Silvester ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.377 Punkte und damit 0,15 Prozent höher. Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich also zunächst wenig tun - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. 2025 könnte so für den Leitindex mit einem Plus von mehr als 22 Prozent zum besten Börsenjahr seit 2019 werden.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die US-Börsen haben am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause nur wenig verändert geschlossen. In Europa blieben die Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen. Marktbewegende US-Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor. Der Dow Jones Industrial verlor 0,04 Prozent auf 48.710,97 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind schwächer in die neue Woche gestartet. In Tokio büsste der japanische Leitindex Nikkei 225 am Montag kurz vor dem Handelsende rund 0,6 Prozent ein. Auch in China und Hongkong blieb die Stimmung verhalten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um rund 0,2 Prozent nach und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büsste 0,1 Prozent ein. China startet unterdessen ein Grossmanöver um Taiwan. 

                                 
DAX             24.340,06   0,23%
XDAX            24.340,17   0,15%
EuroSTOXX 50     5.746,24  -0,05%
Stoxx50          4.892,45  -0,05%
                                 
DJIA            48.710,97  -0,04%
S&P 500          6.929,94  -0,03%
NASDAQ 100      25.644,39  -0,05%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                             
Bund-Future    127,37  -0,04%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1758  -0,14%
USD/Yen     156,28  -0,14%
Euro/Yen    183,81  -0,25%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin            89.938  2,35%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                        
Brent    64,40  0,76 USD
WTI      57,43  0,69 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.30 Uhr: - Die Europäische Union will erstmalig in ihrer Geschichte eine EU-Ausbildungsmission im Libanon durchführen, Welt - Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände fordert eine schärfere Regulierung von Cannabis-Clubs, Gespräch mit Präsident Thomas Preis, Rheinische Post - Kurz vor dem Jahreswechsel warnt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mögliche Silvester-Randalierer. Gespräch mit dem GdP-Chef für den Bereich Bundespolizei, Andreas Rosskopf, Rheinische Post - Kurz vor dem Start des neuen Wehrdienstes hat die Deutsche Gesellschaft für Urologie einen modernen Umgang der Ärzte bei der Tastuntersuchung der Hoden junger Männer im Rahmen der Musterung angemahnt, Gespräch mit dem Urologen und DGU-Sprecher Axel Merseburger, Rheinische Post - Die CDU-Bundestagsabgeordnete Anna Aeikens aus Sachsen-Anhalt ruft die demokratischen Parteien vor den Landtagswahlen 2026 zur Selbstkritik auf, Gespräch, Rheinische Post - Der Augsburger Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer hat sich dafür ausgesprochen, Handys aus dem Schulalltag zu verbannen, Gespräch, Rheinische Post - Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Verteidigungspolitiker Andreas Schwarz spricht sich dafür aus, die Ukraine umfassend weiterhin zu unterstützen und den russischen Präsidenten Wladimir Putin damit unter Druck zu setzen und zum Aufgeben zu zwingen, Gespräch, Bild - Um den Ausgabenanstieg im Gesundheitssystem zu bremsen, verlangt die Deutsche Krankenhausgesellschaft eine umfassende Gesundheitsreform und eine höhere Eigenbeteiligung von Patienten, Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Gerald Gass, Bild - Die Arbeitgeber in Deutschland warnen die EU-Kommission vor der Zerstörung der Tarifautonomie und fordern die Bundesregierung auf, die geplante EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz zu stoppen, Gespräch mit dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, Bild

bis 20.30 Uhr: - Zum Marktstart wird das neue Elektroauto von Volkswagen, der ID.Polo, wohl nicht zum Einstiegspreis von 25.000 Euro verfügbar sein, HB - Die Europäische Union bereitet sich auf neue Handelskonflikte vor, HB - Quantencomputing wird die Grenze des Berechenbaren weiter verschieben. Warum Unter- nehmen handeln müssen - oder den Anschluss verlieren, Gastbeitrag von eleQtron-Chef Jan Henrik Leisse, FAZ - China ist bereit, gemeinsam mit Deutschland neue Wachstumsimpulse im Bereich der KI zu schaffen, Gastbeitrag von Huang Yiyang, Generalkonsul der Volksrepublik China in Frankfurt am Main, FAZ - Weltrekord mit einer Modellbahn, Gespräch mit Miniatur-Wunderland-Chefs Gerrit und Frederik Braun, FAZ - Kreislaufwirtschaft kann Europas neues Erfolgsmodell sein, Gastbeitrag von VW-Nachhaltigkeitschef Dirk Voeste, HB - Investoren in Europa und Deutschland stecken seltener Geld in Startups, HB - "Könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als Unternehmer zu sein", Gespräch mit Krone-Aufsichtsratschef Bernard Krone, HB

/jha/

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

