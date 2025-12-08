Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9369 0.0%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’217 0.5%  Bitcoin 73’386 1.1%  Dollar 0.8034 -0.1%  Öl 63.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Galderma-Aktie: L’Oréal neuer Hauptaktionär beim Dermatologiespezialisten
Sandoz-Aktie: Übernahme von Just-Evotec Biologics EU SAS abgeschlossen
SGS-Aktie im Blick: Konzern übernimmt Australian Superintendence Company
LG Energy Solution-Aktie: Kursrally nach Mega-Batterieauftrag von Mercedes-Benz
Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
eToro entdecken

HDAX 220022 / DE0008469016

12’636.30 Pkt
70.95 Pkt
0.56 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

08.12.2025 07:36:37

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGUNG - Der Dax dürfte am Montag nahezu unverändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn zwei Punkte tiefer auf 24.026 Punkte. Nach einem schwachen Start in den Dezember hatte der Dax in der Vorwoche letztlich noch 0,8 Prozent zugelegt. Seine Erholung stoppte erst im Bereich des Korrekturtrends, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hat. Auch die Rückkehr über seine 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - Barometer für die mittel- und längerfristigen Trend - bereitet ihm Probleme.

USA: - GEWINNE - Nach einer Atempause am Vortag ist es am Freitag an den US-Börsen wieder etwas nach oben gegangen. Die wichtigsten Indizes machten einen weiteren, wenn auch kleinen Schritt auf ihrem Weg zurück zu ihren Rekordständen, die einige Wochen alt sind. Anleger setzten weiter darauf, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche nochmals ihren Leitzins senkt. Der Dow Jones Industrial festigte sein Dreiwochenhoch, indem er sich um bis zu 133 Punkte über die Marke von 48.000 Punkten vorwagte. Halten konnte er diese jedoch nicht, denn über die Ziellinie ging er mit 47.954,99 Zählern, was ein Plus von 0,22 Prozent bedeutete. Das Rekordhoch vom November bei etwas über 48.430 Punkten kommt damit wieder in greifbare Nähe. Im Wochenverlauf legte der Leitindex ein halbes Prozent zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,19 Prozent auf 6.870,40 Zähler nach oben, während der technologielastige Nasdaq 100 mit 25.692,05 Punkten auf ein Plus von 0,43 Prozent kam. Für Bestmarken müssten diese beiden Indizes über 6.920 beziehungsweise 26.182 Punkte steigen.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende kaum verändert. Die chinesischen Festlandbörsen legten indes zu nach starken Exportdaten des Landes zu: Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong allerdings sank um rund ein Prozent. 

                                
DAX             24028,14   0,61%
XDAX            24040,75   0,66%
EuroSTOXX 50     5723,93   0,10%
Stoxx50          4815,39  -0,10%
                                
DJIA            47954,99   0,22%
S&P 500          6870,40   0,19%
NASDAQ 100      25692,05   0,43%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                             
Bund-Future    127,50  -0,20%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1662   0,15%
USD/Yen     155,22  -0,05%
Euro/Yen    181,02   0,10%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin                         
(USD, Bitstamp)                 
Bitcoin            91.383  1,08%

ROHÖL: 

                         
Brent    63,92  +0,17 USD
WTI      60,26  +0,18 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr - CSU-Chef Markus Söder: Formale Zusammenarbeit mit AfD geht nicht, ARD-Sendung Caren Miosga - Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das Jahr 2024 werden syrische und afghanische Staatsangehörige bei mehreren Deliktsbereichen deutlich überproportional als Tatverdächtige erfasst. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kündigte mit Blick auf die Entwicklung migrationspolitische Konsequenzen an, Interview, Bild - Die Landesvereinigung der Unternehmensverbände (Unternehmer NRW) warnt vor der Deindustrialisierung von NRW, Gespräch mit Johannes Pöttering, Hauptgeschäftsführer, Rheinischen Post - Die deutsche Automobilindustrie erwartet 2026 einen moderaten Anstieg der Pkw-Neuzulassungen um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr, Rheinischen Post

bis 20.30 Uhr - Migrationsexperten kritisieren die migrationspolitischen Pläne der AfD Baden-Württemberg für die Landtagswahl 2026 als rechtlich nicht umsetzbar und irreführend, Gespräch mit Asylrechtler Constantin Hruschka, HB - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) dringt im Zuge der geplanten Reform der Haftungsregeln für E-Scooter auf deutlich weitergehende Massnahmen, Gespräch mit GdP-Vize Michael Mertensm, HB -Wirtschaftskrise: Der grüne Finanzminister aus Baden-Württemberg, Danyal Bayaz, und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wollen Unternehmensteuerreform vorziehen, Gespräch, HB - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat Sympathie für die Idee, den Renteneintritt nicht mehr an das Alter zu koppeln - sondern an die Zahl von Beitragsjahren, Interview, ARD-"Bericht aus Berlin - Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, rechnet im nächsten Jahr mit steigenden Krankenkassenbeiträgen, Interview, ARD-"Bericht aus Berlin" - Deutsche Aussenpolitiker haben mit dem Aufruf zu europäischer Geschlossenheit auf die neue Sicherheitsstrategie der amerikanischen Regierung reagiert. Norbert Röttgen (CDU), der für die Aussenpolitik zuständige stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, spricht von einer "zweiten Zeitenwende für Europa", Interview, FAZ - Die Generalsekretärin der FDP, Nicole Büttner, kritisiert die Regierung für das Rentenpaket - sie will mit klarer Haltung überzeugen, Interview, FAZ - Dürfen die beim belgischen Finanzhaus Euroclear lagernden russischen Guthaben für die Ukraine-Hilfe verwendet werden? Der Bundeskanzler befürwortet das und verspricht eine "gleichmässige Verteilung" der Risiken. Die Euroclear-Chefin Valerie Urbain wehrt sich, Interview, FAZ - Während Danone und Unilever wachsen, schrumpft Nestlé seit Jahren - und verliert Milliarden an Marktwert. Ein Brandbrief der Betriebsräte beklagt massive Managementfehler, Anleger sind enttäuscht. Wie konnte es zu diesem Abstieg kommen? Einblicke in den weltgrössten Nahrungsmittelkonzern, HB - Der Chef des Mobilitätsanbieters Bolt, Markus Villig, steckt 100 Millionen Euro ins Geschäft in Frankreich. Im Gespräch erklärt er, warum das Geld nicht nach Deutschland fliesst - und wann Robotaxis kommen, HB - Aus der CSU kommt angesichts der Neupositionierung der USA in der Aussen- und Sicherheitspolitik ein neuer Vorstoss für eine europäische Armee, Politico

/zb/mis

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

05.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf Comet, SIG Combibloc
05.12.25 Träumen weiter erlaubt
05.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Werden die Impulse bestätigt?
04.12.25 Sprint Zertifikate mit Cap auf ausgewählte KI-Aktien
04.12.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’933.63 05.12.2025 17:30:00
Long 10’695.22 8.60 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?
Deutsche Bank-Analyse: Das sind die fünf Gründe für den massiven Bitcoin-Verlust im November
Aktien New York Ausblick: Erholung erlahmt - Nvidia fallen nach Anteilsverkauf
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Die Performance der Kryptowährungen in KW 49: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag

Top-Rankings

SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 49: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:34 ROUNDUP: Wieder mehr Züge in NRW - Ausbildungsoffensive wirkt
07:34 ROUNDUP: Chinas Exporte ziehen überraschend stark an
07:24 Aktien von Netflix und Warner Bros.: Trump verweist auf kartellrechtliche Risiken
07:02 OTS: Allianz Trade / Herkulesaufgabe: Dekarbonisierung der Luftfahrt ...
06:56 X lässt EU-Kommission keine Anzeigen mehr schalten
06:56 Brandt unzufrieden trotz BVB-Sieges - Platz zwei als Ziel
06:44 Ausstehende Gerichtsentscheidung: Trump verteidigt Zölle
06:43 Foodwatch: EU-Verbot für 'Veggie-Burger' wäre rechtswidrig
06:40 VDA erwartet 2026 rund 693.000 neue E-Autos
06:40 Erfolgreiche Personalwerbung: Wieder mehr Züge in NRW