Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGUNG - Der Dax dürfte am Montag nahezu unverändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn zwei Punkte tiefer auf 24.026 Punkte. Nach einem schwachen Start in den Dezember hatte der Dax in der Vorwoche letztlich noch 0,8 Prozent zugelegt. Seine Erholung stoppte erst im Bereich des Korrekturtrends, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hat. Auch die Rückkehr über seine 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - Barometer für die mittel- und längerfristigen Trend - bereitet ihm Probleme.

USA: - GEWINNE - Nach einer Atempause am Vortag ist es am Freitag an den US-Börsen wieder etwas nach oben gegangen. Die wichtigsten Indizes machten einen weiteren, wenn auch kleinen Schritt auf ihrem Weg zurück zu ihren Rekordständen, die einige Wochen alt sind. Anleger setzten weiter darauf, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche nochmals ihren Leitzins senkt. Der Dow Jones Industrial festigte sein Dreiwochenhoch, indem er sich um bis zu 133 Punkte über die Marke von 48.000 Punkten vorwagte. Halten konnte er diese jedoch nicht, denn über die Ziellinie ging er mit 47.954,99 Zählern, was ein Plus von 0,22 Prozent bedeutete. Das Rekordhoch vom November bei etwas über 48.430 Punkten kommt damit wieder in greifbare Nähe. Im Wochenverlauf legte der Leitindex ein halbes Prozent zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,19 Prozent auf 6.870,40 Zähler nach oben, während der technologielastige Nasdaq 100 mit 25.692,05 Punkten auf ein Plus von 0,43 Prozent kam. Für Bestmarken müssten diese beiden Indizes über 6.920 beziehungsweise 26.182 Punkte steigen.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende kaum verändert. Die chinesischen Festlandbörsen legten indes zu nach starken Exportdaten des Landes zu: Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong allerdings sank um rund ein Prozent.

DAX 24028,14 0,61% XDAX 24040,75 0,66% EuroSTOXX 50 5723,93 0,10% Stoxx50 4815,39 -0,10% DJIA 47954,99 0,22% S&P 500 6870,40 0,19% NASDAQ 100 25692,05 0,43%

Bund-Future 127,50 -0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1662 0,15% USD/Yen 155,22 -0,05% Euro/Yen 181,02 0,10%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 91.383 1,08%

ROHÖL:

Brent 63,92 +0,17 USD WTI 60,26 +0,18 USD

bis 06.30 Uhr - CSU-Chef Markus Söder: Formale Zusammenarbeit mit AfD geht nicht, ARD-Sendung Caren Miosga - Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das Jahr 2024 werden syrische und afghanische Staatsangehörige bei mehreren Deliktsbereichen deutlich überproportional als Tatverdächtige erfasst. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kündigte mit Blick auf die Entwicklung migrationspolitische Konsequenzen an, Interview, Bild - Die Landesvereinigung der Unternehmensverbände (Unternehmer NRW) warnt vor der Deindustrialisierung von NRW, Gespräch mit Johannes Pöttering, Hauptgeschäftsführer, Rheinischen Post - Die deutsche Automobilindustrie erwartet 2026 einen moderaten Anstieg der Pkw-Neuzulassungen um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr, Rheinischen Post

bis 20.30 Uhr - Migrationsexperten kritisieren die migrationspolitischen Pläne der AfD Baden-Württemberg für die Landtagswahl 2026 als rechtlich nicht umsetzbar und irreführend, Gespräch mit Asylrechtler Constantin Hruschka, HB - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) dringt im Zuge der geplanten Reform der Haftungsregeln für E-Scooter auf deutlich weitergehende Massnahmen, Gespräch mit GdP-Vize Michael Mertensm, HB -Wirtschaftskrise: Der grüne Finanzminister aus Baden-Württemberg, Danyal Bayaz, und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wollen Unternehmensteuerreform vorziehen, Gespräch, HB - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat Sympathie für die Idee, den Renteneintritt nicht mehr an das Alter zu koppeln - sondern an die Zahl von Beitragsjahren, Interview, ARD-"Bericht aus Berlin - Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, rechnet im nächsten Jahr mit steigenden Krankenkassenbeiträgen, Interview, ARD-"Bericht aus Berlin" - Deutsche Aussenpolitiker haben mit dem Aufruf zu europäischer Geschlossenheit auf die neue Sicherheitsstrategie der amerikanischen Regierung reagiert. Norbert Röttgen (CDU), der für die Aussenpolitik zuständige stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, spricht von einer "zweiten Zeitenwende für Europa", Interview, FAZ - Die Generalsekretärin der FDP, Nicole Büttner, kritisiert die Regierung für das Rentenpaket - sie will mit klarer Haltung überzeugen, Interview, FAZ - Dürfen die beim belgischen Finanzhaus Euroclear lagernden russischen Guthaben für die Ukraine-Hilfe verwendet werden? Der Bundeskanzler befürwortet das und verspricht eine "gleichmässige Verteilung" der Risiken. Die Euroclear-Chefin Valerie Urbain wehrt sich, Interview, FAZ - Während Danone und Unilever wachsen, schrumpft Nestlé seit Jahren - und verliert Milliarden an Marktwert. Ein Brandbrief der Betriebsräte beklagt massive Managementfehler, Anleger sind enttäuscht. Wie konnte es zu diesem Abstieg kommen? Einblicke in den weltgrössten Nahrungsmittelkonzern, HB - Der Chef des Mobilitätsanbieters Bolt, Markus Villig, steckt 100 Millionen Euro ins Geschäft in Frankreich. Im Gespräch erklärt er, warum das Geld nicht nach Deutschland fliesst - und wann Robotaxis kommen, HB - Aus der CSU kommt angesichts der Neupositionierung der USA in der Aussen- und Sicherheitspolitik ein neuer Vorstoss für eine europäische Armee, Politico

