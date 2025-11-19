Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Konzerns Nvidia bleiben die Anleger auch im Dax defensiv. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 23.114 Punkte. Am Dienstagnachmittag war der Dax zeitweise bereits bis auf 23.085 Punkte gefallen. Letztlich schaffte er es jedoch knapp, seine exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie zu halten. Hier bahnt sich nun ein neuer Test an. Die Linie wird als Indikator für den langfristigen Trend viel beachtet. Unter die einfach berechnete 200-Tage-Linie war der Dax tags zuvor bereits gefallen - erstmals seit der heftigen Zwischenkorrektur im April. Die Stimmung am Aktienmarkt hat sich zuletzt rasant eingetrübt. Noch vor einer Woche hatte es so ausgesehen, als ob der Dax wieder seinen Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten anläuft. Der Dow Jones Industrial Average lief bereits auf einen Höchststand vor. Plötzlich dominierten aber Zinssorgen das Gemüt.

USA: - DEUTLICH IM MINUS - Die Unsicherheit unter Investoren über die Lage der Wirtschaft der Vereinigten Staaten und die Geldpolitik der Notenbank Fed hat am Dienstag die US-Börsen weiter nach unten gedrückt. Der Dow Jones Industrial verlor 1,07 Prozent auf 46.091,74 Zähler und fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober. Erst am Mittwoch vergangener Woche hatte der Dow ein Rekordhoch erreicht. Von diesem Rekordhoch hat der Dow mittlerweile fast 5 Prozent eingebüsst. Der marktbreite S&P 500 gab am Dienstag um 0,83 Prozent auf 6.617,32 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,20 Prozent auf 24.503,10 Zähler und damit wie beim Dow auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober abwärts.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,2 Prozent. Für den CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen ging es um 0,3 Prozent nach oben, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 0,6 Prozent sank.

DAX 23180,53 -1,74% XDAX 23189,14 -1,19% EuroSTOXX 50 5534,71 -1,88% Stoxx50 4714,79 -1,52% DJIA 46091,74 -1,07% S&P 500 6617,32 -0,83% NASDAQ 100 24503,10 -1,20%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 128,77 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1591 0,09% USD/Yen 155,35 -0,11% Euro/Yen 180,07 -0,03%

BITCOIN:

Bitcoin 90.385 -2,72% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 64,74 -0,15 USD WTI 60,62 -0,13 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - Drohnenabwehr: Neues Luftsicherheitsgesetz regelt Amtshilfe der Bundeswehr bei Gefahr durch militärische Drohnen - Militär soll im Ausnahmefall "unmittelbare Waffengewalt" anwenden dürfen - Koordinierung durch Drohnenabwehrzentrum von Bund und Ländern, Welt - Berlin soll sich nach Ansicht von Sportstaatsministerin Christiane Schenderlein (CDU) trotz der historischen Belastung des Jahres 1936 um die Austragung der Olympischen Spiele bewerben, Gespräch, Politico - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die schwarz-rote Koalition angesichts des Rentenstreits aufgefordert, das komplette Rentenpaket zu überarbeiten, Gespräch, Rheinische Post - Grünen-Chefin Franziska Brantner hat die Kritik der Jungen Union am Rentenpaket der Bundesregierung als unehrlich und inkonsistent bezeichnet, Gespräch, Rheinische Post - Linken-Chefin Ines Schwerdtner wirft der Jungen Union im koalitionsinternen Streit um das Rentenpaket Klientelpolitik zu Gunsten der Deutschen Vermögensberatung vor, Gespräch, Rheinische Post - Nach dem selbst gewählten Tod der Kessler-Zwillinge Ellen und Alice hat der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gesetzliche Regelungen zum assistierten Suizid gefordert, Gespräch, Rheinische Post - Im Streit um das Rentenpaket rechnet der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, mit einer zügigen Einigung, Gespräch, Bild - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sieht die Gasversorgung Deutschlands im kommenden Winter trotz relativ niedriger Füllstände nicht gefährdet, Gespräch, Bild - Kabinett plant elektronische Fussfessel bei häuslicher Gewalt, Bild - Vor der Vorstellung des Fahrplans zum EU-Projekt Omnibus, das Bürokratie abbauen soll, hat die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion im EU-Parlament, Alexandra Geese, vor einer Aufweichung von Regeln und einer Gefahr für die Freiheit der Bürger gewarnt, Gespräch, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Der Autohersteller Mercedes-Benz beerdigt seine Luxusstrategie: Statt sich auf margenstarke Fahrzeuge der Oberklasse zu fokussieren, will Mercedes-Chef Ola Källenius nun Premiumautos in allen Preisklassen bauen, HB - "Wir werden keine atomaren U-Boote bauen", Gespräch mit TKMS-Chef Oliver Burkhard über fehlende Waffengleichheit mit asiatischen Wettbewerbern und darüber, was im Drama um die Fregatte F126 zu tun ist, FAZ - Zehn Jahre Mietpreisbremse: Das zentrale Problem ist ungelöst, Gastbeitrag von Veronika Grimm Professorin für Energiesysteme und Marktdesign an der Technischen Universität Nürnberg sowie Ralph Henger, Senior Economist für Wohnungspolitik und Immobilienökonomik am Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, FAZ - Um an kritische Rohstoffe aus China zu kommen, müssen deutsche Unternehmen sehr viele Daten an die chinesischen Behörden übersenden, HB - Mit Milliarden für KI und Cloud will die Regierung die Industrie retten. Jetzt sind die Unternehmen gefragt, technologisch in Führung zu gehen, Gastbeitrag von Digital-Staatssekretär Thomas Jarzombek (CDU), HB - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, mindestens 91 Sektoren beziehungsweise Teilsektoren der energieintensiven Industrie durch den Industriestrompreis zu entlasten, HB

bis 21.00 Uhr: - Paramount Skydance bereitet 71-Milliarden-US-Dollar-Gebot für WBD vor, Variety - Zum Auftakt der Berlin Security Conference hat Schwedens Verteidigungsminister Pål Jonson die militärische Zusammenarbeit mit Deutschland als entscheidend für die Stabilität in Nordeuropa bezeichnet, Interview, Politico - Im Streit zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und den jungen Unions-Abgeordneten im Bundestag über die geplante Rentenreform kommt nun ein Kompromiss-Vorschlag aus der CDU ins Spiel. Andreas Jung, stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei, und Manuel Hagel, CDU-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg bringen folgende Idee vor: Der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf bleibt weitgehend, wie er ist, und wird ins Parlament eingebracht - im Gegenzug bekommen die jungen Abgeordneten die Möglichkeit, die darüber hinaus angestrebte grosse Rentenreform unmittelbar mitzugestalten, Welt - Junge SPD-Abgeordnete unterstützen Rentenreform, Rheinpfalz - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer weist Käuflichkeitsvorwürfe zurück, Welt

