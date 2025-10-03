Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0

24’474.16 Pkt
267.05 Pkt
1.10 %
22:15:00
03.10.2025 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Möglicherweise gelingt dem Dax am Tag der Deutschen Einheit ein Rekord. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,4 Prozent höher auf 24.520 Punkte. Damit attackiert der Dax zunächst erneut seine Charthürde an der Marke von 24.500 Punkten, an der er tags zuvor wieder abgedreht war. Das Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten ist jedoch auch nur noch ein halbes Prozent entfernt. In den Vereinigten Staaten haben S&P 500 und die Nasdaq-Indizes am Donnerstag weitere Bestmarken erreicht, auch wenn der Shutdown der Regierung anhält. Eine Folge dieses teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte seit Anfang Oktober ist auch, dass der für diesen Freitag angesetzte Arbeitsmarktbericht für September wohl ausbleiben wird. Bis zu einer politischen Einigung auf einen Übergangshaushalt werden nämlich auch keine Daten von Regierungsbehörden veröffentlicht.

USA: - IM PLUS - Beflügelt vom Trendthema "Künstliche Intelligenz" (KI) hat sich der Rekordlauf an der überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq-Börse am Donnerstag fortgesetzt. Der marktbreite S&P 500 sprang zum Handelsstart ebenfalls auf ein Rekordhoch, gab seine Gewinne aber rasch wieder ab. Auslöser der Tech-Rally war ein kolportierter kräftiger Bewertungsanstieg des ChatGPT-Anbieters OpenAI. Der Auswahlindex Nasdaq 100 gewann letztlich 0,37 Prozent auf 24.892,76 Punkte, nachdem er zum Börsenauftakt noch deutlich über 24.900 Punkte gestiegen war. Der S&P 500 legte um 0,06 Prozent auf 6.715,35 Zähler zu. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial pendelte um seinen Vortagsschluss und stieg letztlich um 0,17 Prozent auf 46.519,72 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI AUF KURS ZU REKORD; HANG SENG IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte, die am Freitag geöffnet hatten, unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan deutlich nach oben ging, sackte der Hang-Seng-Index in Hongkong ab. Der japanische Leitindex Nikkei-225 kletterte rund eineinhalb Stunden vor Handelsende 1,7 Prozent auf 45.693 Punkte nach oben und steuert damit auf sein Mitte September erreichtes Rekordhoch von knapp 45.853 Punkte zu. Auf Wochensicht liegt der Nikkei 225 leicht im Plus. Verluste gab es dagegen am Freitag in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Dort büsste der Hang Seng im späten Handel knapp ein Prozent ein und gab damit einen Teil der bis Ende Donnerstag eingefahrenen Wochengewinne wieder ab. In China und Südkorea wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. 

                               
DAX             24422,56  1,28%
XDAX            24474,16  1,10%
EuroSTOXX 50     5645,81  1,16%
Stoxx50          4735,71  0,57%
                               
DJIA            46519,72  0,17%
S&P 500          6715,35  0,06%
NASDAQ 100      24892,76  0,37%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                             
Bund-Future    128,66  +0,01%

DEVISEN: 

                         
Euro/USD    1,1719  0,03%
USD/Yen     147,61  0,24%
Euro/Yen    172,98  0,27%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin                          
(USD, Bitstamp)                  
Bitcoin            120.12  -0,41%

ROHÖL: 

                         
Brent    64,55  +0,44 USD
WTI      60,90  +0,42 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) für sofortigen Aufbau von Drohnenabwehr, Mediengruppe Bayern - Der Sprecher des Bundesnetzwerks der Jobcenter, Stefan Graaf, hat die bekanntgewordenen Pläne der Arbeitsministerin begrüsst, Bürgergeldempfängern bei Pflichtverletzungen künftig bis zu 30 Prozent der Leistungen zu kürzen, Gespräch, T-Online - Otto Group: "Black Friday hat Weihnachten als wichtigsten Kaufzeitpunkt abgelöst", Gespräch mit Chefin Petra Scharner-Wolff, WamS - Studie: In den ostdeutschen Bundesländern ist die Zahl der offenen Stellen in den 15 Jahren bis 2025 stärker gewachsen als in Westdeutschland, Rheinische Post - Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat mehr gemeinsame Anstrengungen von Bund und Ländern bei der Drohnenabwehr gefordert, Gespräch, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Weisses Haus erwägt Finanzierung von 10-Milliarden-Dollar-Hilfe für Landwirte mit Einnahmen aus Zöllen, WSJ

bis 21.45 Uhr: - Klöckner Pentaplast plant ein Chapter-11-Verfahren in den USA zur Schuldenrestrukturierung, BöZ - Nach der Neuausrichtung der gewerblichen Immobilienfinanzierung in der LBBW will die zuständige Tochter Berlin Hyp ihre neuen Grössenvorteile künftig noch stärker im Sparkassengeschäft ausspielen, Gespräch mit Chef Sascha Klaus, BöZ - "Wir haben keine Angst vor Leerstand", Gespräch mit Demire-Chef Frank Nickel über Zukunftspläne des Gewerbeimmobilienspezialisten sowie die stärkere Fluktuation bei Mietern und den steigenden Leerständen, BöZ - Die Fundamentals für Anleihen aus den Schwellenländern haben sich deutlich verbessert, sagt Fondsmanager Marcelo Assalin von William Blair Investment Management. Das Interesse der Investoren wachse, für einen Einstieg sei es noch nicht zu spät, Gespräch, BöZ

