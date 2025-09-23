Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Nach Bitcoin-Erfolg: BlackRock plant wohl tokenisierte ETFs
Walt Disney-Aktie: Jimmy Kimmels Late-Night-Talk kehrt zurück
100-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI schiebt NVIDIA-Aktie auf neues Rekordhoch
Investment-Ideen abseits von KI und Zinsen: Portfoliomanager nennt Small- und Mid-Caps
Goldpreis-Rally: Warum Goldman Sachs bis 2026 neue Rekorde voraussagt
X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0

23’571.56 Pkt
-81.05 Pkt
-0.34 %
22:15:00
23.09.2025 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte auch der Dax am Dienstag etwas stabiler ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 23.585 Punkte. Die kleine Kurslücke, die er zu Wochenbeginn nach unten aufgerissen hatte, kann er damit aber bisher nicht ganz schliessen. Bei den US-Techwerten läuft eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von Nvidia . Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe.

USA: - WEITERE REKORDE - Die US-Börsen haben am Montag nach einem verhaltenen Start ihre Rekordjagd fortgesetzt. Auch dank deutlicher Kursgewinne der Schwergewichte Nvidia und Apple schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 0,14 Prozent fester mit 46.381,54 Punkten. Er schaffte es zu Wochenbeginn als letzter der wichtigen Indizes auf eine neue Bestmarke. Die Aktienkurse lägen zwar auf einem erhöhten Niveau, doch die Tech-Rally zeige keine Ermüdungserscheinungen, kommentierte Tony Pasquariello von der US-Investmentbank Goldman Sachs.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. In Japan ruhte der Handel zudem feiertagsbedingt. In China büsste der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen 1,2 Prozent ein und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um rund ein Prozent nach. Die Stadt ist mit dem schwersten Taifun seit 2018 konfrontiert. Etwas freundlicher war die Stimmung in Australien. Dort kletterte der S&P/ASX 200 um 0,4 Prozent nach oben. 

                                 
DAX             23.527,05  -0,48%
XDAX            23.571,56  -0,34%
EuroSTOXX 50     5.442,05  -0,30%
Stoxx50          4.595,59  -0,03%
                                 
DJIA            46.381,54   0,14%
S&P 500          6.693,75   0,44%
NASDAQ 100      24.761,07   0,55%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                            
Bund-Future    128,27  0,05%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1798  -0,05%
USD/Yen     147,80   0,06%
Euro/Yen    174,37   0,01%

BITCOIN: 

                                  
Bitcoin            112.575  -0,15%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    66,21  -0,36 USD
WTI      61,96  -0,32 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.30 Uhr: - Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Linke) kritisiert Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) scharf für dessen Verhalten vor der geplanten Wahl dreier neuer Bundesverfassungsrichter durch den Bundestag, Stern - Insa-Umfrage: AfD in Wählergunst deutlich vor der Union, Bild - CSU fordert von EU-Kommission grundlegende Reform der Freizügigkeitsregeln, CSU-Generalsekretär Martin Huber: "Deutschland nicht soziale Hängematte Europas", Bild - Kassenärzte-Chef warnt vor Rationierung von Hüft-OPs, Andreas Gassen: "Medizinische Leistungen unabhängig vom Alter ermöglichen", Gespräch, Rheinische Post - Umfrage: Auch Unionswähler sind für höhere Erbschaftssteuern, Stern - Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), fordert eine stärkere Beteiligung von Erben an staatlichen Aufgaben, Politico

bis 23.15 Uhr: - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ruft Koalition zu mehr Tempo auf: "Viele Dinge bleiben zu lange liegen" / Kritik an der EU-Kommission, Rheinische Post - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD): "Eurofighter-Piloten werden sich nicht provozieren lassen", Gespräch, HB - USA laut Finanzminister Scott Bessent bereit für eine "grosse und kraftvolle" Intervention in Argentinien, um Märkte zu stabilisieren, CNBC - Fahrgastverband Pro Bahn: Keine Sprünge bei der Pünktlichkeit zu erwarten, Gespräch mit Vize-Vorstand Lukas Iffländer, ARD-Tagesthemen

bis 21.00 Uhr: - Projekt zum geplanten Super-Kampfjet FCAS zwischen Deutschland und Frankreich wackelt: Gespräche zwischen Airbus und Dassault Systemes stocken, Airbus-Defence-Betriebsratschef Thomas Pretzl: "Ich glaube, dass FCAS ohne Dassault kommt", Gespräch, HB - BMW will schneller entwickeln, Entwicklungschef Joachim Post kündigt 40 neue Modelle und Varianten bis 2027 an: "Was wir in den nächsten zwei Jahren vorhaben, wird uns keiner so schnell nachmachen", Interview, HB - Bayer-Pharmaspartenchef Stefan Oelrich zur Konkurrenz deutscher Entwicklungsstandorte mit US-amerikanischen: "Bedauerlicherweise fehlt in Deutschland ein vergleichbarer Markt für Wagniskapital", Politik habe das Problem zwar erkannt, die Förderung junger Pharmaunternehmen schreite aber weiterhin zu langsam voran, Interview, FAZ - Siemens hat mit versprochenen Investitionen in Deutschland begonnen und fordert im Gegenzug ein höheres Reformtempo von der Politik: "Wir brauchen strukturelle Reformen im Land, damit sich diese Investitionen auszahlen", Gespräch mit Konzernchef Roland Busch, HB - Stuttgarter Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) zur Lockerung der Schuldenregel im Bund von Kanzler Friedrich Merz (CDU): "Mit diesem Sondervermögen haben viele wieder nur noch die Eurozeichen in den Augen", Gespräch, FAZ - Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) begrüsst Diskussion der Aufseher zum sogenannten Kleinbankenregime: Regulatorischer Aufwand bindet bei Sparkassen Ressourcen und verstärkt Konsolidierungsdruck, Interview mit Vorstandsmitglied Karolin Schriever, BöZ - Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) warnt vor einer desolaten Entwicklung der kommunalen Finanzen: "Die Lage ist einfach dramatisch", Gespräch, Table.Briefings

/jha/

