SMI 12’194 -0.8%  SPI 16’945 -0.6%  Dow 45’834 -0.6%  DAX 23’698 0.0%  Euro 0.9343 0.0%  EStoxx50 5’391 0.1%  Gold 3’643 0.0%  Bitcoin 92’796 1.0%  Dollar 0.7964 -0.1%  Öl 67.4 0.7% 
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rating-Agentur Scope bestätigt Bestnote für Deutschland und die Niederlande
Tesla-Aktie: So scheitert der E-Autobauer in Indien
Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank-Experten warnen vor Blasenrisiko am US-Aktienmarkt
SGS-Aktie: Chefin über Wachstumschancen und gescheiterte Bureau-Veritas-Übernahme
SDAX 701259 / DE0009653386

16’561.83
Pkt
25.74
Pkt
0.16 %
12.09.2025
15.09.2025 07:36:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE ZUM AUFTAKT DER FED-WOCHE ERWARTET - Der Dax dürfte am Montag verhalten in die Woche des nächsten Fed-Zinsentscheides starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,15 Prozent höher auf 23.736 Punkte. Der Leitindex dürfte also in der Mitte seiner September-Spanne bleiben, die bislang von knapp unter 23.500 bis knapp über die 24.000-Punkte-Marke reicht. Die Commerzbank sieht die Aktienmärkte vor einer entscheidenden Woche. In dieser stehe am Dienstag zunächst der US-Einzelhandelsumsatz im Fokus, bevor sich die Augen auf die US-Zinsentscheidung am Mittwochabend richten. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen grossen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

USA: - DOW UND S&P 500 LEGEN ZU; NASDAQ GIBT NACH - Die zuletzt erfolgsverwöhnten Anleger am US-Aktienmarkt haben die Woche ruhig ausklingen lassen. Zwar schwangen sich das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 sowie die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite am Freitag mit Mühe noch einmal zu weiteren Rekorden auf, doch insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen verharrte den Tag über in der Verlustzone und verpasste so einen erneuten Höchststand. Am Ende stand ein Minus von 0,59 Prozent auf 45.834,22 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht ergibt dies ein Plus von knapp ein Prozent. Der S&P 500 gab am Freitag geringfügig auf 6.584,29 Punkte nach. Der Nasdaq 100 stieg um 0,42 Prozent auf 24.092,19 Punkte und der Nasdaq Composite gewann 0,44 Prozent auf 22.141,10 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die Aktienmärkte in China und Hongkong haben zum Wochenauftakt zugelegt. In Japan wird am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen legte im späten Handel trotz enttäuschender Daten vom Einzelhandel und der Industrieproduktion 0,7 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel das Plus etwas moderater aus. Der Hang-Seng-Index gewann zuletzt 0,3 Prozent zu. 

                                
DAX             23698,15  -0,02%
XDAX            23698,95  -0,24%
EuroSTOXX 50     5390,71   0,07%
Stoxx50          4567,56  -0,22%
                                
DJIA            45834,22  -0,59%
S&P 500          6584,29  -0,05%
NASDAQ 100      24092,19   0,42%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                             
Bund-Future    128,63  +0,05%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1731  -0,05%
USD/Yen     147,42  -0,16%
Euro/Yen    172,94  -0,21%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin                          
(USD, Bitstamp)                  
Bitcoin            116.409  0,93%

ROHÖL: 

                         
Brent    67,33  +0,34 USD
WTI      63,02  +0,33 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis Montag 06.30 Uhr - Bundesaussenminister Johann Wadephul (CDU): Putin testet uns, ZDF-Sendung Berlin direkt - Ukraine-Krieg: CDU fordert mehr Geld für Ukraine-Militärhilfe, Aussenexperte Jürgen Hardt: "Russland folgt seiner eigenen Eskalationslogik", Rheinische Post - Bundeshaushalt: Grünen-Chefhaushälter Sebastian Schäfer sieht in schwacher Konjunktur enormes Haushaltsrisiko: "Es droht die weitere Zweckentfremdung des Infrastruktur-Sondervermögens", Rheinische Post

bis Sonnntag 20.30 Uhr: - Niedersächsischer Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) fordert eine Abkehr vom strikten Verbrenner-Aus für Neuwagen ab dem Jahr 2035, Politico - Tesla-Verwaltungsrätin Robyn Denholm verteidigt geplantes neues Vergütungspaket für Unternehmenschef Elon Musk: Wollen Elon dazu motivieren, Unmögliches zu vollbringen, Interview, FT - In CDU formiert sich Widerstand gegen Ausschaltung des demografischen Faktors im Rentensystem für die kommenden Jahre, Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) fordert Deckelung der Sozialversicherungsbeitragssätze auf höchstens 40 Prozent, Gespräch, FAZ - Chefin der Welthandelsorganisation WTO fordert mehr Rückendeckung aus der Politik: "Wir erleben eine Disruption des globalen Handelssystems, wie wir sie seit 80 Jahren nicht mehr gesehen haben", Kern des Systems bleibt trotz beispielloser Störungen stabil, Interview mit Ngozi Okonjo-Iweala, FAZ - Nach der Verurteilung des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro zu einer langen Haftstrafe will der amtierende Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva mit US-Präsident Donald Trump über die zuletzt gegen sein Land verhängten Strafzölle verhandeln, Gastbeitrag von Lula, New York Times - Swatch-Chef Nick Hayek: Keine Börsenabkehr - Preiserhöhungen in den USA, China bremst, NZZ am Sonntag - Chef der Lufthansa-Tochter Swiss: Verlagerungen bringen Effizienz - Kündigungen nicht ausgeschlossen, Interview, SonntagsBlick - Ökonomen reagieren besorgt auf NRW-Kommunalwahlergebnis für die AfD, Gespräch unter anderem mit DIW-Präsident Marcel Fratzscher und Knut Bergmann vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW), HB - SPD-Chef Lars Klingbeil: Wirtschaft war bei NRW-Kommunalwahl entscheidendes Thema / "Die Kommunalwahl zeigt, dort wo die SPD mit starken Persönlichkeiten verwurzelt ist, kann sie gewinnen", Rheinische Post - Sinan Selen wird neuer Verfassungsschutzpräsident, Table.Briefings - Japan will Lieferketten für Untersehkabel mit Blick auf China-Risiko überprüfen, Nikkei

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

14.09.25 Logo WHS Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Neue Livetrading Serie)
12.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.09.25 Marktüberblick: Adobe schlägt Erwartungen
12.09.25 SMI-Talfahrt fürs Erste gestoppt
12.09.25 Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
12.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Nur eine Verschnaufpause?
11.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Barry Callebaut AG
11.09.25 Halbe Kraft voraus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’714.90 19.89 BHDSPU
Short 12’992.37 13.90 UBSOUU
Short 13’482.46 8.93 QIUBSU
SMI-Kurs: 12’193.86 12.09.2025 17:30:41
Long 11’694.62 18.81 SHFB5U
Long 11’466.73 13.98 BBWS3U
Long 10’969.88 8.93 BSXSZU
Meistgelesene Nachrichten

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag
Die Geschichte zur Super Micro Computer-Aktie: Wie der Aufstieg zum etablierten Unternehmen verlief
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Fed am Limit: Experten halten Bitcoinkurs von 2 Millionen US-Dollar für möglich
Rheinmetall baut Munitionsvernichtungswerk in Schwaben
Ausblick: Lululemon Athletica verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren eingebracht
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
