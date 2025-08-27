Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’161 -0.4%  SPI 16’896 -0.4%  Dow 45’418 0.3%  DAX 24’153 -0.5%  Euro 0.9353 0.0%  EStoxx50 5’384 -1.1%  Gold 3’378 -0.4%  Bitcoin 89’739 -0.2%  Dollar 0.8050 0.1%  Öl 67.2 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Krypto-Markt im Umbruch: Bitcoin setzt sich durch, Altcoins verlieren an Boden
Elon Musk baut Bitcoin-Imperium: Tesla und SpaceX mit Milliarden-Investments
Ausblick: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: Abercrombie Fitch stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Magnificent Seven trotzen der Überbewertung: Howard Marks sieht Potenzial bei NVIDIA & Co.
Suche...

DAX 40 998032 / DE0008469008

24’152.87
Pkt
-120.25
Pkt
-0.50 %
26.08.2025
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

27.08.2025 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - DAX ETWAS HÖHER ERWARTET - Der am Vortag auf ein Zweiwochentief abgerutschte Dax dürfte zur Wochenmitte wieder etwas zulegen. An der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq war es am Dienstag im späten Handel aufwärts gegangen, an diese positiven Vorgaben dürfte der deutsche Aktienmarkt anknüpfen. Der Broker IG indizierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent fester auf 24.230 Punkte. Mit den erwarteten Kursgewinnen verbleibt der Dax allerdings in der Handelsspanne der vergangenen Wochen. Die teils stark gestiegenen Bewertungen von Aktien hatten Anleger - neben den Risiken durch die US-Zollpolitik - zuletzt vorsichtiger gestimmt. Auch vor diesem Hintergrund dürften Anleger die am Abend erwarteten Quartalszahlen des Chipkonzerns und KI-Vorreiters Nvidia genau unter die Lupe nehmen. Die Resultate könnten der gesamten Branche Impulse in die eine oder andere Richtung verleihen. Gleichwohl hatten - nach der langen KI-Rally - jüngst auch vermeintlich positive Nachrichten von Unternehmen vielen Aktienkursen kaum noch zusätzlichen Schwung verliehen.

USA: - GEWINNE - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Dienstag ihre politischen Bedenken abgeschüttelt. Neue Zollandrohungen der Trump-Regierung sowie Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed hatten nach den Kursverlusten vom Vortag zunächst für Zurückhaltung gesorgt, doch zum Ende hin legten alle wichtigen Indizes zu. Der Dow Jones Industrial näherte sich seinem Rekord vom Freitag wieder etwas, mit plus 0,30 Prozent auf 45.418,07 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,41 Prozent auf 6.465,94 Punkte zu und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,43 Prozent auf 23.525,29 Punkte nach oben.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch teils zurückgehalten. Die aggressive US-Handelspolitik sorgt weiterhin für Verunsicherung. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,7 Prozent auf 4.462 Punkte; während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,3 Prozent nachgab. Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es um 0,2 Prozent nach oben. 

                                
DAX             24152,87  -0,50%
XDAX            24212,96  -0,27%
EuroSTOXX 50     5383,68  -1,11%
Stoxx50          4562,45  -0,93%
                                
DJIA            45418,07   0,30%
S&P 500          6465,94   0,41%
NASDAQ 100      23525,29   0,43%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                             
Bund-Future    129,45  -0,02%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1613  -0,25%
USD/Yen     147,94   0,36%
Euro/Yen    171,80   0,11%

BITCOIN: 

                                  
Bitcoin            111.628  -0,14%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    67,26  +0,04 USD
WTI      63,25  +0,00 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr: - Unionsfraktionsvize Norbert Röttgen (CDU) pocht auf Änderungen am Wehrdienstgesetz, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Expertenkommission der Bundesregierung zur Schuldenbremse startet am 11. September, Welt - In der Debatte über eine künftige Friedenssicherung in der Ukraine hat sich die EU-Aussenbeauftragten Kaja Kallas für "glaubwürdige und robuste" Sicherheitsgarantien ausgesprochen, Gespräch, Welt - Rüstungsexportbericht: Deutschland exportierte 2024 so viele Kriegsgüter wie noch nie, Politico - Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie hat Altersgrenzen bei der Nutzung von Sozialen Medien begrüsst, Gespräch mit Vorstandsmitglied Eva Möhler, Rheinische Post - Vor dem Kabinettsbeschluss an diesem Mittwoch zur Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates hat die Gewerkschaft der Polizei einen besseren Datenaustausch der Behörden angemahnt, Gespräch mit Chef Jochen Kopelke, Rheinische Post - Im Streit um Einsparungen beim Bürgergeld richtet die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ihren Fokus nun auf syrische und afghanische Bürgergeldbezieher, Gespräch mit Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU), Bild - Volker Kauder, früherer Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag: Regierungsfraktionen müssen auf Einigung gepolt sein, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung

bis 23.15 Uhr: - Exxon Mobil hat mit Rosneft über eine Rückkehr nach Russland gesprochen, WSJ - Vom Nebenwert-Spezialisten zum Anbieter von Overlay-Strategien: Lupus alpha baut das Angebot für Versorgungswerke und andere institutionelle Investoren kontinuierlich aus, Gespräch mit Chef Ralph Lochmüller, BöZ - Analyse: China baut Vorsprung bei Rohstoffen aus: Kein anderes Land hat in den vergangenen Jahren mehr Minen und Raffinerien übernommen. Europa fällt weit zurück, HB - Der ukrainische Botschafter hält den Nato-Beitritt seines Landes für die beste Sicherheitsgarantie und warnt vor territorialen Zugeständnissen gegenüber Russland, Gespräch mit Oleksii Makeiev, HB - Mit Biomaterialien will die Ingenieurin Anne Lamp eines der grossen Probleme der Welt bekämpfen: die Plastikflut. Die erste Fabrik ihres Unternehmens Traceless Materials soll bald eröffnet werden, Gespräch, FAZ

bis 21.00 Uhr: - Der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, fordert Einsatz von Anti-Erpressungsgesetz gegen Trump, Interview, HB - Deutsche Maschinenbauer beklagen neue Zusatzzölle in den USA, Interview mit Oliver Richtberg vom Branchenverband VDMA, HB

/mis

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

26.08.25 Logo WHS Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile (Apple, Canopy Growth & Alcon)
26.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Microsoft Corp, Amazon.com Inc, NVIDIA Corp, Apple Inc, ALPHABET INC-CL A
26.08.25 ON – Rekordquartal und Prognoseerhöhung – Dollar belastet
26.08.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industriekonzerne – Immer in Bewegung/Barry Callebaut – Bittere Geschmacksnote
26.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Kühne + Nagel, Stadler Rail
26.08.25 Marktüberblick: Puma haussiert mit Übernahmefantasie
26.08.25 SMI auf Richtungssuche
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’671.93 19.49 U80SSU
Short 12’921.58 13.92 S2S3VU
Short 13’505.03 8.34 QIUBSU
SMI-Kurs: 12’160.89 26.08.2025 17:31:14
Long 10’664.33 7.54 SSPM4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Prognose: Bernstein sieht Kursziel von 200'000 US-Dollar trotz Rücksetzer
Microsoft, Apple & Co. im Fokus: Diese Aktien hielt Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Dienstagvormittag
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagabend gefragt
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
Fed im Blick: SMI und DAX beenden Handel im Minus -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Märkte in Fernost gaben nach
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursabschlägen
Clara Technologies-Aktie unter Druck: Kurschaos trotz KI-Hoffnung
RENK läutet neue Ära bei Panzergetrieben ein - Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneins

Top-Rankings

In diese Aktien investierte Carl Icahn im zweiten Quartal 2025
Blick ins Depot
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Vor NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen im Plus

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Mittwoch freundlich. Am Dienstag hielten sich Anleger am heimischen Markt zurück. Der deutsche Leitindex notierte ebenso schwächer. Anleger an den US-Börsen griffen am Dienstag doch noch zu.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}