SMI 12'276 0.5%  SPI 17'036 0.5%  Dow 44'938 0.0%  DAX 24'277 -0.6%  Euro 0.9377 0.1%  EStoxx50 5'472 -0.2%  Gold 3'340 -0.2%  Bitcoin 91'642 -0.3%  Dollar 0.8054 0.2%  Öl 67.1 0.1% 
BCV-Aktie: Waadtländer Kantonalbank erleidet Gewinnrückgang
Siegfried-Aktie: Siegfried bleibt trotz geringem Wachstum bei Prognose
Orior-Aktie: Orior kündigt nach schwachem Halbjahr harte Restrukturierung an
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Nummer 1 im Ranking: So überzeugt Descartes Finance im Robo-Advisor-Vergleich
DAX 40 998032 / DE0008469008

24’276.97
Pkt
-146.10
Pkt
-0.60 %
20.08.2025
21.08.2025 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der Dax bleibt in der laufenden Woche ohne klaren Trend. Nach den Verlusten am Vortag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn mit 24.313 Punkten wieder gut 0,1 Prozent über dem Xetra-Schluss. Damit kommt der Dax auch wieder etwas auf sein Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten zu. Die US-Technologiewerte haben ihre Korrektur im US-Handel tags zuvor zwar ausgeweitet. Der Nasdaq 100 dämmte seine Verluste allerdings im Handelsverlauf deutlich ein - auch noch nach dem europäischen Handelsende.

USA: - DOW STABIL - US-Technologieaktien haben am Mittwoch an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Marktbeobachter sprachen von einer Konsolidierung, nachdem der überwiegend mit Techwerten bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 seinen Anfang August gestarteten Erholungslauf vor einer Woche mit einem Rekordhoch gekrönt hatte. Der hauptsächlich aus Standardwerten zusammengesetzte Dow Jones Industrial zeigte sich nach einem Rekordhoch am Vortag und darauf folgenden Gewinnmitnahmen weiter stabil. Mit einem Plus von 0,04 Prozent auf 44.938,31 Punkte ging er aus dem Tag. Insgesamt herrscht unter den Anlegern nach wie vor Zurückhaltung. Sie warten auf Lösungen im Ukraine-Krieg und auf Signale zur US-Geldpolitik aus Jackson Hole. Dort spricht US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitag.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Weltweit herrscht unter Anlegern nach wie vor eher Zurückhaltung. Sie warten insbesondere auf Signale zur US-Geldpolitik aus Jackson Hole. Auf dem Notenbanker-Treffen spricht US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitag. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 0,1 Prozent nach, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,7 Prozent zulegte. 

                                 
DAX             24.276,97  -0,60%
XDAX            24.301,30  -0,28%
EuroSTOXX 50     5.472,32  -0,20%
Stoxx50          4.615,02   0,40%
                                 
DJIA            44.938,31   0,04%
S&P 500          6.395,78  -0,24%
NASDAQ 100      23.249,57  -0,58%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                             
Bund-Future    129,36  -0,02%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1645  -0,06%
USD/Yen     147,40   0,04%
Euro/Yen    171,65  -0,01%

BITCOIN: 

                                  
Bitcoin            113.624  -0,56%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                        
Brent    67,16  0,32 USD
WTI      63,05  0,34 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.30 Uhr: - Die Arbeitgeber verschärfen ihre Kritik am geplanten Tariftreuegesetz, Gespräch mit BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter, Politico - Der Hausärzte-Verband hat die Einführung einer Kontaktgebühr für Patienten in deutschen Arztpraxen kategorisch abgelehnt, Gespräch mit Verbandschefin Nicola Buhlinger-Göpfarth, Rheinische Post - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) dringt beim Bundestags-Wahlausschuss auf eine Neuauszählung der Bundestagswahl, Gespräch mit Co-Chefin Amira Mohamed Ali, Rheinische Post - Angesichts unterschiedlicher Regelungen bei der Umsetzung der Bezahlkarte in den Bundesländern hat der bayerische Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) eine bundesweit einheitliche Lösung gefordert, Gespräch, Rheinische Post - Klaus Holetschek, CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, gegen Kontaktgebühr für gesetzlich Versicherte bei Praxisbesuchen, Münchner Merkur

bis 23.15 Uhr: - Umweltbank setzt auf digitales Wachstum - Beschränkungen bei Krediten, Gespräch mit Chef Dietmar von Blücher, BöZ - Chinesische Autohersteller "kreisen über Deutschland", Gespräch mit Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, BöZ - Blackrock erkennt starkes Interesse an ETFs auf Staatsanleihen, Gespräch mit David Wenicker, BöZ - Warum Deutschland eine andere Innovationspolitik braucht, Gastbeitrag von Oliver Falck, Leiter des Zentrums für Innovationsökonomik und Digitale Transformation am Münchner Ifo-Institut, FAZ - "Die Energiepolitik in Deutschland ist undurchsichtig", Gespräch mit AMG-Chef Heinz Schimmelbusch über Chinas Dominanz bei kritischen Rohstoffen, hohe Stromkosten in Deutschland und Alternativen zum Atomausstieg, FAZ

bis 21.00 Uhr: - "Die grösste Krise der Branche geht an uns nicht spurlos vorbei", Gespräch mit Jobrad-Gründer Ulrich Prediger darüber, wie seine Firma weiter expandieren soll und warum er die Grünen in der Regierung vermisst, HB - In der Bundesregierung ist ein Machtkampf um die Zuständigkeit für die Luftfahrtpolitik entbrannt, HB - Deutschland fällt beim Solarausbau zurück, HB - "Könige können einfach Steuern erhöhen, aber nicht US-Präsidenten", Ökonom Glenn Hubbard findet, dass Donald Trump in der Wirtschaftspolitik richtige Fragen stellt, aber falsche Antworten gibt. Den Europäern rät er, andere Handelspartner zu suchen, Gespräch, HB

/jha/

