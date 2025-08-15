Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'002 0.2%  SPI 16'699 0.1%  Dow 44'911 0.0%  DAX 24'378 0.8%  Euro 0.9408 -0.1%  EStoxx50 5'435 0.9%  Gold 3'345 0.2%  Bitcoin 95'845 0.1%  Dollar 0.8064 -0.2%  Öl 66.8 -0.1% 
DAX 40 998032 / DE0008469008

24’377.50
Pkt
191.91
Pkt
0.79 %
14.08.2025
15.08.2025 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Am deutschen Aktienmarkt lebt auch zum Freitag die Hoffnung auf eine perspektivische Lösung für den Krieg in der Ukraine. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 24.457 Punkte und damit 0,3 Prozent über seinem Vortagesschluss. US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin treffen sich in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Beginnen sollen die Gespräche um 21.30 Uhr. Die Erwartungen der Akteure an den Finanzmärkten sind hoch, auch wenn Trump sich in der Vermittlerrolle sieht und das Treffen als eine Art Vorstufe für ein potenzielles zweites Treffen darstellt. Doch mit einer beiläufigen Bemerkung könnten aus Sicht von Analyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management schon deutliche Kursbewegungen an den Börsen folgen.

USA: - STABIL VOR GIPFEL - Nach zwei starken Tagen sind am Donnerstag die wichtigsten Aktienindizes in New York nicht mehr vorangekommen. Preisdaten bremsten die Kurse etwas aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum Schluss mit minus 0,02 Prozent auf 44.911,26 Punkte. Ein überraschend starker Preisauftrieb auf Herstellerebene belastete etwas. Die jüngst noch gestiegenen Zinssenkungshoffnungen erhielten dadurch einen kleinen Dämpfer. Mit Spannung warten Marktteilnehmer auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an diesem Freitag in Alaska, das eine mögliche Weichenstellung im Ukraine-Krieg sein kann.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. In Japan wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal etwas stärker als am Markt erwartet. Der Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 1,5 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,5 Prozent, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,2 Prozent nachgab. 

                                 
DAX             24.377,50   0,79%
XDAX            24.415,75   0,77%
EuroSTOXX 50     5.434,70   0,86%
Stoxx50          4.551,58   0,66%
                                 
DJIA            44.911,26  -0,03%
S&P 500          6.468,54   0,03%
NASDAQ 100      23.832,44  -0,07%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                            
Bund-Future    129,59  0,04%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1662   0,12%
USD/Yen     147,14  -0,42%
Euro/Yen    171,59  -0,30%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            119.031  0,54%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    66,73  -0,11 USD
WTI      63,83  -0,13 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.30 Uhr: - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erwartet von der schwarz-roten Bundesregierung nach der Sommerpause grundlegende Reformen, Interview, HB - Angesichts der schwierigen Standortbedingungen für die Industrie und dem Rückzug des US-Konzerns Dow Chemical aus Ostdeutschland fordert Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) grundlegende Korrekturen in der Klimapolitik, Interview, HB - Vor dem Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit US-Präsident Donald Trump hat die Vorsitzende der Linkspartei, Ines Schwerdtner, Kritik am Verhandlungsformat geübt und zugleich keine hohen Erwartungen geäussert, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts zunehmender Hitzeperioden hat der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Stefan Düll, den Bund zu Investitionen in marode Schulgebäude aufgefordert, Gespräch, Rheinische Post - Die bislang geäusserten Aussagen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zur angeblichen Höhe des Solis, zur Auswahl der betroffenen Plattformen und zur Verwendung der Mittel sind aus Sicht von Misbah Khan, Vizefraktionsvorsitzende der Grünen "vollkommen substanzlos", Interview, Stern - BSW-Chefin Sahra Wagenknecht lehnt eine Nato-Perspektive für die Ukraine ab, Gespräch, Rheinische Post - Steuerzahlerpräsident Reiner Holznagel hat Bund und Länder aufgefordert, die Zahl der Verbeamtungen zu senken und Privilegien für Beamte wie hohe Altersbezüge und Beitragsfreiheit durch Reformen einzuschränken, Gespräch, Rheinische Post - Die SPD-Aussenpolitikerin Derya Türk-Nachbaur fordert eine rasche Einreise von Afghaninnen und Afghanen mit deutscher Aufnahmezusage, Gespräch, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) fordert eine Wende in der Klimapolitik, um strategisch wichtige Industriezweige zu halten. Er mahnt zu Reformen - auch um einen AfD-Wahlsieg zu verhindern, Gespräch, HB - "Wenn du intensiv genug suchst, findest du immer einen Wachstumspfad", Gespräch mit A11-Chefin Thuy-Ngan Trinh, HB

bis 21.00 Uhr: - Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD) und Nordrhein-Westfalens Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) beharren auf einheitlichen Strompreis, Gespräch, HB - Zeit für Europa beim IWF umzudenken, Gastbeitrag von Ökonom Lukas Menkhoff, BöZ - Schwellenländer-Anleihen profitieren vom Zollstreit, Gespräch mit Anupam Damani, Co-Leiterin des Bereichs Schwellenländer-Anleihen bei Goldman Sachs Asset Management, BöZ

/jha/

