Morning Briefing - International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Kurz vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA dürfte es am Dienstagmorgen für den Dax etwas nach oben gehen. Während auf Signale für die US-Geldpolitik gewartet wird, begrüssen die Anleger, dass die USA und China ihre Pause im Zollstreit verlängern. Unter diesen Umständen könnte der Leitindex seinen schwachen Wochenauftakt wettmachen: Der Broker IG taxierte ihn rund zwei Stunden vor Handelsbeginn fast 0,4 Prozent höher auf 24.170 Zähler. Laut der Commerzbank werden die Anlegeraugen nun am Dienstag auf die US-Verbraucherpreise gerichtet. An den Märkten erwartet werde ein leichter Anstieg der Inflation, schrieben am Morgen die Experten des Frankfurter Bankhauses. Anleger dürften die Zahlen kritisch prüfen, weil Experten eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September für mehrheitlich eingepreist halten.

USA: - VERLUSTE - Vor wichtigen Ereignissen aus Wirtschaft und Politik im Lauf der Woche haben sich am Montag die Anleger am US-Aktienmarkt zurückgehalten. Die wichtigsten Indizes schlossen schwächer. In der Vorwoche hatten sie klare Gewinne verbucht. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab zum Handelsende um 0,45 Prozent auf 43.975,09 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,36 Prozent auf 23.526,63 Punkte, nachdem zuvor ein moderater Zuwachs für ein Rekordhoch gereicht hatte. Der S&P 500 verlor 0,25 Prozent auf 6.373,45 Zähler. Für den marktbreiten Index hoben die Strategen der Bank Citigroup ihr Kursziel von 6.300 auf 6.600 Punkte an. Steuersenkungen dürften die negativen Auswirkungen der Zölle auf US-Unternehmen ausgleichen.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Verlängerung der Zollpause im Handelsstreit zwischen den USA und China hat dem chinesischen Aktienmarkt am Dienstag nur etwas Rückenwind verliehen. Denn: Gelöst ist der Konflikt damit aber weiterhin nicht. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,6 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte der Hang-Seng-Index 0,1 Prozent höher. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 auf ein Rekordhoch; im späten Handel notierte er noch 2,8 Prozent im Plus. Moderate Verluste gab es in Südkorea.

DAX 24081,34 -0,34% XDAX 24089,62 -0,64% EuroSTOXX 50 5331,85 -0,30% Stoxx50 4482,77 0,12% DJIA 43975,09 -0,45% S&P 500 6373,45 -0,25% NASDAQ 100 23526,63 -0,36%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,60 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1626 0,09% USD/Yen 148,36 0,14% Euro/Yen 172,49 0,24%

BITCOIN:

Bitcoin 119.111 0,34% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 64,17 +0,21 USD WTI 66,86 +0,23 USD

PRESSESCHAU

bis 06.30 Uhr: - Umfrage: Ein Drittel der Bürger meint, Deutschland setze zu stark auf erneuerbare Energien, Stern - Der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer hat Jugendorganisationen dazu aufgerufen, im politischen Diskurs die Kontroverse zu suchen, Gespräch, Rheinische Post - Anlässlich der gestiegenen Zahl junger Menschen, die mit Essstörungen stationär behandelt werden, hat die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie verbindliche Regeln für die Nutzung von Social-Media-Plattformen gefordert, Gespräch Vorstandsmitglied Eva Möhler, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - US-Präsident Donald Trump verlängert Frist für Zolleinigung mit China um 90 Tage, CNBC - "Wir haben zu KI keine echte Alternative", Gespräch mit Charité-Chef Heyo Kroemer darüber, warum Deutschland ohne technologische Innovationen sein Gesundheitssystem nicht aufrechterhalten kann, HB - Nur wenn Europas Politiker die Ursachen der lähmenden Überregulierung ehrlich angehen, werden sie Erfolg haben. Gastbeitrag von Meinrad Dreher, emeritierter Professor für Wirtschafts- recht an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Richter des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, FAZ - Die Anpassungsökonomie der Zukunft ist eine grosse Chance, Gastbeitrag von on Anna-Karina Schmitz, Juniorprofessorin und Leiterin des Sustainability Management Center an der WHU - Otto Beisheim School of Management, FAZ - Aussenminister Johann Wadephul (CDU) hat sich in der Debatte über den Exportstopp für bestimmte Rüstungsgüter nach Israel hinter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gestellt, Gespräch, ZDF

bis 21.00 Uhr: - Angesichts des eskalierenden Handelskrieges mit den USA verliert Europa nach Einschätzung von KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher die Herausforderungen durch die chinesische Industriepolitik derzeit zu sehr aus den Augen, Gespräch, BöZ - Sachsens Ministerpräsident und CDU-Vize Michael Kretschmer hat Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz gegen interne Kritik verteidigt, Gespräch, Welt Fernsehen

