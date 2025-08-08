Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’571 1.0%  Dow 43’969 -0.5%  DAX 24’193 1.1%  Euro 0.9404 0.0%  EStoxx50 5’332 1.3%  Gold 3’391 -0.2%  Bitcoin 94’187 -0.5%  Dollar 0.8076 0.2%  Öl 66.3 -0.1% 
DAX 40 998032 / DE0008469008

24’192.50
Pkt
268.14
Pkt
1.12 %
07.08.2025
Kaufen Verkaufen
08.08.2025 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Nach einer bislang erfreulichen Woche am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag nochmals leicht aufwärtsgehen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 24.250 Zählern. Damit zeichnet sich für die Börsenwoche ein Plus von dreieinhalb Prozent ab. Das Rekordhoch von vor einem Monat bei 24.639 Punkten ist damit wieder in Reichweite gerückt. "Die Käufer werden durch zwei vage Hoffnungen angetrieben. Einerseits durch eine Zinssenkung der Federal Reserve in etwas mehr als einem Monat. "Andererseits durch ein mögliches Treffen zwischen Trump, Selenskyj und Putin vielleicht schon in der kommenden Woche", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Beide Hoffnungen seien zuletzt immer wieder geschürt - und enttäuscht worden. Die Saison der Quartalsbilanzen bleibt ebenfalls im Fokus. Auf der Agenda steht mit dem weltweit grössten Rückversicherer Munich Re lediglich ein Dax-Konzern. Dazu noch einige Werte aus dem MDax und SDax./bek/zb

USA: - DURCHWACHSEN - Am US-Aktienmarkt hat am Donnerstag eine Fortsetzung der jüngsten Erholung erneut nicht gegriffen. Marktteilnehmer verwiesen auf eine enttäuschend verlaufene Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen. Diese habe Sorgen geschürt, dass das Interesse an Investitionen in den USA nachlassen könnte, hiess es. Hatten deutliche Kursgewinne bei Techwerten den Nasdaq 100 anfangs noch in die Nähe seines Rekordhochs getrieben, rutschte er im Verlauf zeitweise ins Minus. Aus dem Handel ging er dann allerdings wieder 0,32 Prozent höher auf 23.389,53 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,51 Prozent auf 43.968,64 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss mit minus 0,08 Prozent auf 6.340,00 Punkte. Nachrichten zu einem bevorstehen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin hatten im frühen Handel noch ebenso gestützt wie Zinssenkungshoffnungen und Meldungen, dass Trumps Pläne für Zölle auf Halbleiter auch Ausnahmen enthalten würden.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund zwei Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen notierte nur leicht im Plus, währn der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,7 Prozent fiel. 

                                 
DAX             24.192,50   1,12%
XDAX            24.192,82   1,01%
EuroSTOXX 50     5.332,07   1,31%
Stoxx50          4.467,40   1,09%
                                 
DJIA            43.968,64  -0,51%
S&P 500          6.340,00  -0,08%
NASDAQ 100      23.389,53   0,32%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                             
Bund-Future    130,24  -0,02%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1659  -0,06%
USD/Yen     147,18   0,03%
Euro/Yen    171,61  -0,02%

BITCOIN: 

                                    
Bitcoin            116.829  -686 USD
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    66,36  -0,07 USD
WTI      63,47  -0,11 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - Thomas Preis, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, klagt über Ausfälle im System für E-Rezepte, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Die Kommunen haben Bund und Länder aufgefordert, die ihnen entstehenden Kosten für den Wechsel ukrainischer Flüchtlinge vom Bürgergeld ins Asylbewerbergeld komplett und dauerhaft auszugleichen, Gespräch mit dem Präsidenten des Städte- und Gemeindebunds, Ralph Spiegler,, Rheinische Post - Der Städtetag stellt sich hinter den geplanten Wechsel ukrainischer Geflüchteter vom Bürgergeld ins Asylbewerbergeld, fordert für sie aber einen Anspruch auf arbeitsmarktpolitische Massnahmen und Sprachkurse, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Christian Schuchardt, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Siemens-Sparten sollen getrennt bleiben. Der Technologiekonzern behält zudem vorerst die Mehrheit an Healthineers, HB - Vale und BHP bieten für Beilegung britischer Mariana-Damm-Sammelklage 1,4 Milliarden US-Dollar, FT - Two Seas Capital kündigt Widerstand gegen Übernahmeangebot von CoreWeave für Core Scientific an - Preis zu niedrig, FT - Union Investment hat nicht vor, passive Exchange Traded Funds anzubieten, auch wenn es im Markt eine rege Nachfrage nach diesen Produkten gibt. "Von der strategischen Positionierung waren wir fundamentale aktive Assetmanager - und sind es auch noch und werden es auch bleiben", unterstreicht Vorstandschef Hans Joachim Reinke, Gespräch, BöZ - Ein Rentenpaket, null Generationengerechtigkeit, Gastbeitrag von Juli-Chefin Franziska Brandmann, FAZ - "Die Allianz-Aktie entwickelt sich ausgezeichnet und ist noch immer unterbewertet", Gespräch mit Fondslenker Frank Fischer, Shareholder Value Management, BöZ - IfW-Präsident Christian Sievers über die Zollpolitik der USA: "Das ist das System Trump! Die Unsicherheit hat System", Gespräch, ZDF

bis 21.00 Uhr: - GM will Batterien für Elektroautos von chinesischer Catl importieren, WSJ - Die Aareal Bank will noch in diesem Jahr Ausfallrisiken aus ihrem Immobilienkreditbuch in Milliardenhöhe verkaufen, Gespräch mit Vorstandschef Christian Ricken, HB - Knorr Bremse will in Deutschland rund 13 Prozent der Stellen abbauen - mindestens 700, Münchner Merkur - Experten und Verbände üben heftige Kritik an der Mehrbelastung deutscher Rentner, Bild - Linken-Chefin Ines Schwerdtner nennt die Vorgänge um Brosius-Gersdorf ein "Armutszeugnis für die Bundesregierung, die es anscheinend weder in der Bevölkerung noch in ihrem eigenen Laden schafft, Mehrheiten für sich zu gewinnen, Gespräch", T-Online - Die Bundesregierung kann den volkswirtschaftlichen Schaden, der Deutschland durch das Inkrafttreten der chinesischen Exportkontrollen auf Seltene Erden im April 2025 entstanden ist, derzeit nicht beziffern, Table Media

/mis

