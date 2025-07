Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Nach dem schwachen Vortag im Zuge der Enttäuschung über das Zollabkommen der Europäischen Union (EU) mit den USA dürfte dem Dax am Dienstag eine Erholung zunächst schwerfallen. Im Blick steht die runde Marke von 24.000 Punkten, die der deutsche Leitindex zum Wochenauftakt unterschritten hatte. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn taxierte der Broker IG den Index mit plus 0,09 Prozent auf 23.992 Punkte. Etwas darunter verläuft aktuell die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend.

USA: - NASDAQ 100 UND S&P 500 IM PLUS; DOW LEICHT IM MINUS - Die US-Aktienmärkte haben zum Wochenbeginn verhalten auf das Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union reagiert. Die marktführenden Indizes pendelten am Montag in engen Spannen um ihre Schlusskurse vom Freitag. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,14 Prozent auf 44.837,56 Punkte. Der marktbreite S&P-500-Index legte um 0,02 Prozent auf 6389,77 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 23.356,27 Punkte aus dem ersten Handelstag der Woche. Im frühen Handel hatten der S&P 500 und der Nasdaq 100 Höchstmarken erreicht. Der Nasdaq 100 wurde von Halbleiteraktien wie AMD , ASML , Texas Instruments und Applied Materials gestützt.

ASIEN: - HANG SENG UND NIKKEI DEUTLICH IM MINUS; CSI 300 NUR MINIMAL - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag überwiegend deutlich nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab im späten Handel knapp ein Prozent nach. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büsste der Hang-Seng-Index ebenfalls rund ein Prozent ein. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, verlor dagegen nur leicht an Wert.

DAX 23970,36 -1,02% XDAX 23962,44 -1,34% EuroSTOXX 50 5337,58 -0,27% Stoxx50 4512,46 0,05% DJIA 44837,56 -0,14% S&P 500 6389,77 0,02% NASDAQ 100 23356,27 0,36%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 129,73 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1585 -0,04% USD/Yen 148,27 -0,18% Euro/Yen 171,78 -0,22%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 118.652 0,51%

ROHÖL:

Brent 69,93 -0,11 USD WTI 66,57 -0,14 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner, kritisiert den vorläufig beigelegten Handelskonflikt mit den USA, Gespräch, Politico - DGB-Chefin Yasmin Fahimi fordert einen Autogipfel mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Gespräch, Politico - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht den Zoll-Deal gelassen: "Die Zölle werden die deutsche Wirtschaft belasten, es ist aber gut, dass die hohen Zölle für die Automobilindustrie nicht bestehen bleiben", Interview, Rheinische Post - Rhetoriktrainer Michael Ehlers sieht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der Rolle des Regierungschefs angekommen, Gespräch, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Audi-Chef steht vor Vertragsverlängerung, HB - Es geht um entscheidende Fortschritte im Kampf gegen Demenz: In drei Jahren könnte der Schweizer Pharmakonzern Roche ein neues Alzheimer-Mittel auf den Markt bringen, kündigt Thomas Schinecker an. Der Vorstandschef sagt auch, wie er Trumps Zoll- und Preisattacken parieren will - und warum er in einer Sache schon eingeknickt ist, FAZ - "Arbeitgeberattraktivität ist mehr als der Gehaltsscheck", Gespräch mit dem Arbeitsdirektor der DZ Bank, Johannes Koch, BöZ - "Trump sieht Krypto als Beitrag zur US-Hegemonie", Gespräch mit Thomas Mayer, Gründungsdirektor Flossbach-Research, BöZ - Lange Durststrecke für Familienunternehmen im US-Handel, Gastbeitrag von Gabriel Felbermayr Direktor des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo und Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen, FAZ - Digitalministerium soll Budget in Höhe von 6,5 Milliarden Euro erhalten , Welt

bis 21.00 Uhr: - Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), sieht durch die Zoll-Einigung zwischen EU und USA deutliche Folgen für die deutsche Wirtschaft, Gespräch, HB - USA haben Exportbeschränkungen für Technologie nach China eingefroren, um die Handelsgespräche zwischen Washington und Peking nicht zu beeinträchtigen und ein Treffen der Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping in diesem Jahr sicherzustellen, FT - Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, sieht eine noch stärker eingetrübte Konjunktur in Deutschland, Gespräch, HB