Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Freitag weitere Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels auf 23.777 Punkte und damit gut ein halbes Prozent über seinem Xetra-Schluss. Der Dax würde damit aber noch unter seinem Wochenhoch vom Dienstag etwas über 23.800 Punkten bleiben, als der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran die Ölpreise hatte einknicken und die Aktienkurse im Gegenzug steigen lassen. Mittlerweile ist die Lage in Nahost etwas in den Hintergrund gerückt. Im Fokus stehen vielmehr wieder der KI-Megatrend, die Ausgabenziele der Nato, die ebenfalls milliardenschweren Infrastrukturpläne Deutschlands sowie die Zollstreitigkeiten zwischen den USA und der EU sowie US-Geldpolitik.

USA: - IM PLUS - Die Stimmung am US-Aktienmarkt ist am Donnerstag gut geblieben. Nachdem der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 seine Rekordjagd am Vortag schon eröffnet hatte, war nun der marktbreite S&P 500 ganz nah an einer Bestmarke. Aus dem Handel ging der S&P 0,80 Prozent im Plus mit 6.141,02 Zählern. Ein erneuter Rekord gelang dem technologielastigen Leitindex Nasdaq 100, der am Donnerstag 0,94 Prozent höher mit 22.447,29 Punkten über die Ziellinie ging. Die allgemeine KI-Fantasie wurde von einem optimistischen Ausblick von Micron weiter genährt. Der Dow Jones Industrial hat es auf dem Weg zu Höchstständen indes noch etwas weiter. Auch wenn der Wall-Street-Leitindex am Donnerstag 0,94 Prozent auf 43.386,84 Punkte zulegte, fehlen ihm zur Bestmarke noch rund 1.700 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIO - Der japanische Leitindex Nikkei 225 knüpfte am Freitag mit einem Kursplus von zuletzt 1,4 Prozent an seine Vortagesgewinne an. Treiber bleiben der KI-Megatrend sowie Hoffnungen auf eine eventuell doch schon baldige Leitzinssenkung in den USA. Die Aktienkurse in China profitierten hingegen nicht von der anderswo überwiegend guten Börsenstimmung, nachdem aktuelle Wirtschaftsdaten einen Rückgang der Gewinne von Industrieunternehmen zeigten. Die bekommen die Folgen der US-Zölle zu spüren. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien notierte im späten Handel 0,2 Prozent im Minus und der Hongkonger Leitindex Hang Seng sank um knapp ein halbes Prozent.

DAX 23649,30 0,64% XDAX 23723,84 0,93% EuroSTOXX 50 5244,03 -0,15% Stoxx50 4419,80 -0,24% DJIA 43386,84 0,94% S&P 500 6141,02 0,80% NASDAQ 100 22447,29 0,94%

RENTEN:

Bund-Future 130,50 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1687 -0,11% USD/Yen 144,53 +0,09% Euro/Yen 168,95 -0,00%

BITCOIN:

Bitcoin 107.421 +0,39% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 67,11 +0,42 USD WTI 65,64 +0,40 USD

bis 06.30 Uhr: - Bundesaussenminister Johann Wadephul (CDU) zu Iran-Verhandlungen: "Wir haben einen echten Trumpf", ZDF-Talksendung Maybrit Illner - André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds: Aussetzung des Familiennachzugs reicht nicht aus, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) - Bundesregierung erwartet in diesem Jahr Gaslieferungen aus Russland im Wert von mindestens zwei Milliarden Euro, SWR - In der Union wächst der Widerstand gegen den Stromsteuer-Plan von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD): "Die Stromsteuer muss, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, für alle gesenkt werden - nicht nur selektiv", Interview mit Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, Rheinische Post - Nachdem die Bundesregierung im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt keine Senkung der Stromsteuer für Bürger und mittelständische Betriebe ausgewiesen hat, wächst der Druck auf Bundeskanzler und Finanzminister, die im Koalitionsvertrag vorgesehene Entlastung doch umzusetzen, Interview mit Unions-Fraktionschef Jens Spahn, Bild - Der designierte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf will eine umfassende Neuausrichtung der Partei erreichen, Interview, Politico - Der DHL-Konzern will die Zahl der Pack- und Poststationen in Deutschland bis 2030 von 15.500 auf rund 30.000 verdoppeln, Rheinische Post

bis 23.00 Uhr: - JPMorgan-Stratege Christian Pecher sieht starke KI-Zahlen: "Die Zweifel sind wie weggeblasen", Interview, BöZ - Bürokratie wirkt bei KI wie ein Bremsklotz, Interview mit Ökonom Kevin Bauer, BöZ

bis 21.00 Uhr: - Coreweave führt Gespräche zum Kauf von Core Scientific, WSJ - Arcelor-Mittal-Manager Reiner Blaschek: "Wir suchen neue Fördermöglichkeiten", Interview, FAZ - Thyssenkrupp-Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm: "Grüner Stahl aus Deutschland ist auf absehbare Zeit nicht wettbewerbsfähig", Interview, FAZ - In den Verhandlungen mit der US-Regierung hat sich die EU-Kommission bereit erklärt, den USA künftig ein Mitspracherecht über die Anwendung des Digital Markets Act (DMA) auf US-Unternehmen einzuräumen, HB - Stepstone-Chef Sebastian Dettmers, die Vorsitzende des Bundesverbands Deutsche Start-ups, Verena Pausder und Rechtsanwalt Thomas Höppner mahnen: "Der Digital Markets Act als Verhandlungsmasse. Ein vermeintlich einfacher Kompromiss im Zollstreit gefährdet Europas Zukunft", Gastbeitrag, HB - Experten warnen vor Stromlücke in Deutschland, HB - Der designierte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hofft auf eine Verständigung in der Mindestlohn-Kommission, Interview, Politico - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) lehnt ein AfD-Verbotsverfahren ab. Allein die Diskussion über ein mögliches Verbot "nutzt der AfD und macht sie stärker", Gespräch, HB - Siemens Energy stoppt Frauenquote in den USA, Interview mit Personalchefin Christina Schulte-Kutsch, HB - Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwijtschuk über die Gewöhnung an den Krieg, die "Zerbrechlickeit" unterer Demokratie und die "aussergewöhnliche Kraft" ukrainischer Frauen, Interview, HB

