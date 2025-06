Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der Dax dürfte am Freitag zunächst etwas weiter von seinem Vortagesrekord bei 24.479 Punkten zurückkommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent unter seinem Vortagesschluss auf 24.259 Punkte. Der Dax hatte seine positive Jahresbilanz am Donnerstag mit dem neuerlichen Höchststand im Anschluss an die Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank auf fast 23 Prozent Plus ausgebaut. Die moderaten Signale der EZB in der Pressekonferenz dämpften dann aber weitere Zinssenkungshoffnungen und holten den Dax vom Thron. Sein Wochenzuwachs schmolz auf etwas weniger als anderthalb Prozent zusammen. Am Nachmittag steht nun mit dem US-Arbeitsmarktbericht ein weiterer Höhepunkt auf der Agenda.

USA: - IM MINUS - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag nach einigen Kursschwankungen mit Verlusten geschlossen. Schwache neue Jobdaten vor dem wichtigen monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag lasteten etwas auf der Stimmung. Im späten Handel zog dann der Kurseinbruch von Tesla vor allem die Tech-Börse Nasdaq nach unten. Der Auswahlindex Nasdaq 100 ging mit einem Minus von 0,80 Prozent auf 21.547,43 Punkte als dem Handel. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,53 Prozent auf 5.939,30 Punkte bergab. Noch am besten hielt sich der Leitindex Dow Jones Industrial , der 0,25 Prozent auf 42.319,74 Punkte verlor.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Freitag mit Engagements eher zurückgehalten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen sank zuletzt um 0,1 Prozent. Für den Hongkonger Hang Seng ging es um 0,2 Prozent nach unten. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 hielt sich hingegen mit einem Plus von 0,5 Prozent besser.

DAX 24323,58 0,19% XDAX 24241,03 -0,09% EuroSTOXX 50 5410,55 0,10% Stoxx50 4564,42 -0,08% DJIA 42319,74 -0,25% S&P 500 5939,30 -0,53% NASDAQ 100 21547,43 -0,80%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future (Sept) 130,34 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1436 -0,07% USD/Yen 143,88 0,23% Euro/Yen 164,54 0,15%

BITCOIN:

Bitcoin 102.97 1,39% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 65,16 -0,18 USD WTI 63,19 -0,18 USD

PRESSESCHAU

bis 06.30 Uhr: - Massiver russischer Angriff auf Ukraine im Gange, The Kyiv Independent

bis 23.15 Uhr: - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): USA und Deutschland wollen in Handelsfragen enger kooperieren. Er habe mit US-Präsident Donald Trump hierzu eine enge Zusammenarbeit zwischen Weissem Haus und Kanzleramt verabredet, ARD-"Brennpunkt" - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht vernünftige Basis mit US-Präsident Donald Trump für nächste Gipfel, ZDF "heute journal"

bis 21.00 Uhr: - "Wir wollen der europäisch souveräne Hyperscaler werden": Schwarz-Digits-Ko-Chef Christian Müller über den Nachfrageschub für die eigene Cloud durch Donald Trump und den deutschen Digitalisierungsrückstand, Interview, FAZ - MIT-Ökonom Andrew McAfee hält die technologische Dominanz der USA für erdrückend, warnt vor einer "fatalen Überregulierung" in Europa und beklagt eine mangelnde Risikobereitschaft: "Europa träumt vom dritten KI-Weg. Wacht endlich auf!", Interview, HB - Ökonom Ernst Fehr zu US-Präsident Donald Trump: "Seine Politik dürfte eher kontraproduktiv sein. Schon die Zölle, die er in seiner ersten Amtszeit verhängt hatte, brachten nichts für Beschäftigung und Handelsbilanz" / " - Die deutsche Autoindustrie fordert die Bundesregierung und die EU auf, das für 2035 geplante Verbot für neu zugelassene Verbrennungsmotoren zurückzunehmen, Interview mit VDA-Chefin Hildegard Müller, Politico Pro "Industrie & Handel" - Chef der VW- und Audi-Tochtermarke Lamborghini: "Die drei entscheidenden Faktoren bei Lamborghini sind die Marke, das Produkt und der Umgang mit Knappheit", Kunden müssen derzeit ein bis anderthalb Jahre auf einen neuen Lamborghini warten, Gespräch mit Stephan Winkelmann, HB - Siemens-Energy-Chef Christian Bruch: "Garantien waren gutes Geschäft für den Bund", Gespräch, HB - Führungsriege der International Capital Markets Association (ICMA): "Investorennachfrage nach US-Staatsanleihen robust", Interview mit Janet Wilkinson und Bryan Pascoe, BöZ - Druck auf früheren Bundesgesundheitsminister und Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) wegen Maskenbeschaffung zu Zeiten der Corona-Pandemie nimmt mit internen Ermittlungsarbeiten zu: Prozessrisiko für Steuerzahler könnte noch viel höher sein als angenommen, FAZ - Ben Ballensiefen, Vorstandschef des Marktforschers Kantar Deutschland, zum Ranking der Markenwerte: "Die Deutsche Telekom ist in Bezug auf Differenzierung und Salienz ein Leuchtturm", Gespräch, FAZ - Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions zum Finanzmarkt Afrika und den Zugang über Eltif-Fonds: "Wir investieren in Wirkung, nicht in Labels", Gespräch mit Edda Schröder, BöZ

