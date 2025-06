Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach den leichten Verlusten zum Start in den Juni dürfte der Dax am Dienstag wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 23.991 Punkte. Er bleibt damit aber weiter auf Abstand zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche bei fast 24.326 Punkten. Leichte Unterstützung kommt durch die kleinen Zuwächse an der US-Börse, die am Morgen auf den Handel in Asien abstrahlten. Dies sorgt für gewisse Beruhigung angesichts des zuletzt wieder etwas zugespitzten Handelskonflikts zwischen den USA und China. Bei den Verhandlungen in Istanbul zwischen der Ukraine und dem Aggressor Russland über eine Annäherung haben beide Seiten ihre Positionen klargemacht, die erwartungsgemäss weit auseinander liegen.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben nach dem starken Mai die wieder auflebenden Handelsspannungen am Montag weiter gut weggesteckt. Auch schwache heimische Konjunkturdaten und fehlende Fortschritte bei Gesprächen für eine Waffenruhe in der Ukraine schreckten die Anleger nicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial schüttelte seine Verluste ab und schloss 0,08 Prozent fester mit 42.305,48 Punkten. Beim marktbreiten S&P 500 reichte es letztlich für ein Plus von 0,41 Prozent auf 5.935,94 Punkte, während der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 um 0,71 Prozent auf 21.491,75 Punkte zulegte.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienindizes am Dienstag dank positiver US-Vorgaben zugelegt. Mit einem Plus von 1,1 Prozent im späten Handel fielen die Gewinne beim Hongkonger Hang-Seng-Index am deutlichsten aus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen zog um ein halbes Prozent an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 konnte dagegen kurz vor Handelsende nur leicht zulegen.

DAX 23930,67 -0,28% XDAX 24091,71 0,14% EuroSTOXX 50 5355,56 -0,21% Stoxx50 4530,38 -0,04% DJIA 42305,48 0,08% S&P 500 5935,94 0,41% NASDAQ 100 21491,75 0,71%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,38 0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1422 -0,18% USD/Yen 142,92 0,15% Euro/Yen 163,23 -0,04%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 105.404 -0,47%

ROHÖL:

Brent 64,83 +0,20 USD WTI 62,77 +0,25 USD

PRESSESCHAU

bis 06.30 Uhr - US-Pharmakonzern Merck hat Interesse an Schweizer Biotechunternehmen MoonLake Immunotherapeutics. Erste Offerte im Wert von mehr als 3 Milliarden Dollar wurde allerdings zurückgewiesen. Verhandlungen könnten aber wieder aufgenommen werden, FT - Bellingham-Bruder Jobe will zum BVB, Bild - Generalmajor Andreas Henne: Wehrdienst ohne Pflichtelemente auf Dauer nicht möglich, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Nach Zoll-Jahresbericht: Polizeigewerkschaft fordert Verbesserungen zur Kriminalitätsbekämpfung, Gespräche mit dem Vorsitzenden der GdP-Bezirksgruppe Zoll, Frank Buckenhofer, Rheinische Post - Krankenstand in Nordrhein-Westfalen im ersten Quartal ein Fünftel höher als ein Jahr zuvor, Auswertung der Krankenkasse DAK, Rheinische Post - Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) lehnt die von der Bundesregierung geplante Termingarantie für Kassenpatienten beim Facharzt-Besuch ab, Gespräch mit KV-Chef Frank Bergmann, Rheinische Post - Laut Meinungstrend von Insa legen Union, Linkspartei und FDP in der Wählergunst in dieser Woche leicht zu, Union baut Vorsprung vor AfD aus, Bild

bis 05.00 Uhr - Bellingham-Bruder Jobe will zum BVB, Bild

bis 23.15 Uhr - Zollchaos bremst Robotikbranche, Gespräch mit Dietmar Ley, Vorsitzender VDMA Robotik + Automation, HB - Auf Netzplattformen finden sich rechtswidrige Inhalte in Massen. Was tun? Europas Digitalgesetz setzt "Trusted Flagger" ein, die Hinweise geben. Josephine Ballon von der Organisation HateAid erklärt, warum es hier nicht um Zensur geht, Gespräch, FAZ - Der Chef des Bundeskanzleramts, Thorsten Frei (CDU), hält trotz des Asyl-Urteils des Berliner Verwaltungsgerichts am Kurs bei Zurückweisungen an den Grenzen fest, Interview, Welt TV - Die Ökonomin Lucrezia Reichlin kritisiert die italienische Regierung für ihre Eingriffe in die Konsolidierung der italienischen Finanzbranche, Gespräch, BöZ - Der neue Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Lars Castellucci (SPD), hat nach der Gerichtsentscheidung gegen die Zurückweisung Asylsuchender auf deutschem Gebiet Kritik am Migrationskurs von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) geübt, Gespräch, HB - Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter fordert angesichts einer deutlichen Zunahme von russischen Cyberangriffen und Sabotageaktionen Konsequenzen. "Wir sollten noch vorhandene Agenten und Diplomaten ausweisen", Gespräch, HB

bis 21.00 Uhr - Die Bundesländer setzen auf Hilfen des Bundes, um ihre Hochschulen zu modernisieren und Forscher aus aller Welt anzuwerben. Es gebe "einen immensen Investitionsstau", Gespräch mit der Vorsitzenden der Wissenschaftsministerkonferenz, Bettina Martin (SPD), HB - Der republikanische US-Senator Lindsey Graham rechnet damit, dass Präsident Donald Trump neue Sanktionen gegen Russland unterstützen wird, Gespräch, ARD-Tagesthemen - Deutschland und Frankreich wollen mit einer gemeinsamen Anstrengung die Abhängigkeit von den USA verringern. Dafür planen die beiden Regierungen etliche Initiativen und einen "Reset" ihrer Beziehungen, HB - Mit Einführung des neuen Emissionshandels werden Diesel, Gas und Heizöl teurer. Der Thinktank Epico fordert Hilfe durch die Europäische Investitionsbank, Gespräch mit Epico-Chef Bernd Weber, HB - Der US-Ökonom Brad Setser verrät, was wirklich hinter den Zahlen steckt - und warum Amerikas Streit mit China für Berlin zur existenziellen Bedrohung werden könnte, Interview, HB - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen setzt sich persönlich für weitere Sanktionen gegen Russland ein, sollte es bei Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg keine Fortschritte geben, Gespräch, ZDF-Sendung "Was nun?" - Der Billigflieger Ryanair hat in Deutschland Flüge gestrichen. Doch es gibt einen grossen Wachstumsplan. Ryanair-Airline-Chef Eddie Wilson erklärt, was die Regierung dafür ändern soll und warum Frankfurt nicht drinsteht, Gespräch, FAZ